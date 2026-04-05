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「全員を満足させることはできない！」――バルセロナとレアル・マドリードが獲得を狙うニコ・シュロッターベック、ボルシア・ドルトムントとの契約交渉決裂を受け沈黙を破る
レアル・マドリードとバルセロナが警戒態勢を強化
シュロッターベックは、ドルトムントでの長期的な将来をめぐる憶測の渦中に置かれている。この26歳のディフェンダーは、元スポーツディレクターのセバスティアン・ケールの退任により、クラブへの残留意欲が冷めたと示唆したことから、先日の代表戦期間中にドイツメディアから激しい批判を浴びた。BVBから解任されたケールは、シュロッターベックが交渉を望んでいた最重要人物であった。 この発言の余波を受け、欧州のビッグクラブは警戒を強めており、バルセロナとレアル・マドリードの両クラブが状況を注視していると報じられている。
- Getty Images
契約交渉における拒否後の説明
今週初め、ドルトムントとの契約交渉で合意に至らなかったとの報道が波紋を呼んだ後、このディフェンダーは状況を明らかにし、クラブ幹部との「良好な」話し合いがあったことを認めた。「ラース（リッケン、スポーツディレクター）や［新スポーツディレクターのニルス］・オーレ［ブック］とは良い話し合いができた」とシュロッターベックはスカイ・ドイツに語った。 「（契約延長の報道を否定したことは）あなた方（メディア）やBVBに対して悪意があったわけではありません。ただ（報道に）驚いてしまい、正直に伝えたかっただけです。
「自分への反発があることは分かっていたが、事実を明らかにしたかった。私個人の問題だったため、メディアで報じられた内容を訂正したかったのだ。もしメディアが『契約する』と報じておきながら、私が契約しなかった場合、私は馬鹿みたいに見えてしまう。全員を満足させることはできない。」
リッケンは不和を軽視している
リッケンは、チームの主力ディフェンダーとの関係が修復不能なほど悪化しているという見方に、水を差そうとした。リッケンは、双方の溝を埋めるための非公開の話し合いがすでに交わされていることを明かした。
「彼は状況が少し変わったと言っていたが、私は何も変わっていないと思う」とリッケンは語った。「彼が代表チームから戻ってきた月曜日、私たちはすぐに二人で話し合った。ニコと私だけで、彼の代理人は同席しなかった。信頼関係が100パーセント損なわれていないことは明らかだった。 彼がクラブに対してどれほど情熱を注いでいるかも伝わってきた。次の会談の日程を決めるのに数週間も待つことはないだろう。ニコには彼の期待があり、クラブにも条件がある。それでも私は、楽観的な姿勢でこの話し合いに臨むことにした。ニコはとてもオープンで、関心を持ってくれていたようだ。」
- AFP
ドルトムントの次はどうなるのか？
海外からの魅力的なオファーやここ数日間の摩擦にもかかわらず、この選手の最優先事項は依然としてシグナル・イドゥナ・パークにあるようだ。今後数日間は、ドルトムントがこの守備の要を長期的に確保できるのか、それとも移籍市場が開いた際にスペインのトップクラブとの争奪戦が続くのかを決める上で極めて重要となるだろう。