今週初め、ドルトムントとの契約交渉で合意に至らなかったとの報道が波紋を呼んだ後、このディフェンダーは状況を明らかにし、クラブ幹部との「良好な」話し合いがあったことを認めた。「ラース（リッケン、スポーツディレクター）や［新スポーツディレクターのニルス］・オーレ［ブック］とは良い話し合いができた」とシュロッターベックはスカイ・ドイツに語った。 「（契約延長の報道を否定したことは）あなた方（メディア）やBVBに対して悪意があったわけではありません。ただ（報道に）驚いてしまい、正直に伝えたかっただけです。

「自分への反発があることは分かっていたが、事実を明らかにしたかった。私個人の問題だったため、メディアで報じられた内容を訂正したかったのだ。もしメディアが『契約する』と報じておきながら、私が契約しなかった場合、私は馬鹿みたいに見えてしまう。全員を満足させることはできない。」