好調のFWジョアン・フェリックスが代表戦でも印象的な活躍を続け、ウレヴォール・スタディオンで行われたUEFAネーションズリーグ、ノルウェー戦のポルトガル2-1勝利で先制点を挙げた。すでにウェールズ戦で決勝点を決めていたフェリックスは、17分に冷静なフィニッシュでネットを揺らした。

ホームのノルウェーがアーリング・ハーランドのゴールで一時同点に追いついた後、後半にゴンサロ・ラモスが決勝点を決めて勝利を決定づけた。

この結果、ポルトガルは勝ち点6でグループA4の首位を確保した。