Fotoarena
翻訳者：
「全員が同じ方向を向いている！」。ジョアン・フェリックスが、ポルトガルのネーションズリーグ完璧なスタートの秘訣を明かす
フェリックス、接戦のオスロ勝利で得点連発を維持
好調のFWジョアン・フェリックスが代表戦でも印象的な活躍を続け、ウレヴォール・スタディオンで行われたUEFAネーションズリーグ、ノルウェー戦のポルトガル2-1勝利で先制点を挙げた。すでにウェールズ戦で決勝点を決めていたフェリックスは、17分に冷静なフィニッシュでネットを揺らした。
ホームのノルウェーがアーリング・ハーランドのゴールで一時同点に追いついた後、後半にゴンサロ・ラモスが決勝点を決めて勝利を決定づけた。
この結果、ポルトガルは勝ち点6でグループA4の首位を確保した。
- Bildbyran
フォワードは、国際舞台での好調の要因としてチームの結束を挙げた。
試合終了後、『RTP』の取材に応じたフェリックスは、ポルトガルの成功は個の輝きではなく、チームが完全に同じ方向を向くことにかかっていると強調した。26歳の同選手は、全員が同じ方向に進めば、ポルトガルは攻撃面でも守備面でも手強い存在になると述べた。
フェリックスは自身のコンディションに満足感を示す一方、オスロで見せたチームの守備面での献身性を称賛した。
「何よりも土台となるのはチームワークだ」とフェリックスはRTPに語った。「全員が同じ方向を向き、同じ目標に向かっていれば、僕たちは間違いなく非常に強いチームだ。そのことを、戦術面でもフィジカル面でも非常に強いと示せた」
FWがジョルジェ・ジェズスの下での前向きな力学を強調
フェリックスは、ホルヘ・ジェズス監督が就任直後から与えた影響を称賛し、チームが指揮官の戦術的要求にスムーズに応えていると指摘した。また、オスロのような厳しいアウェー環境で勝利を収めたことが、新たなコーチングスタッフの下でチームが成熟しつつある証明だと強調した。
このFWは、自身の得点ペースが今季を通して続くことへの期待を口にした。
「チームの一体感はあるし、監督のアイデアにもうまく応えられている」とフェリックスは付け加えた。「この勝利はとても重要だ。ノルウェーに来て勝つのは簡単ではなかった。いろいろなことがかみ合ってきていて、うまく進んでいる。このまま続いてほしい」
- Fotoarena
ポルトガル、デンマーク戦で3連勝を狙う
フェリックスとポルトガルは、木曜日の国際試合に向けてデンマーク戦へ視線を移し、コペンハーゲンに乗り込む。ヘスス監督のチームは、10月にエスタディオ・ド・ドラゴンでノルウェーを迎える前に、グループA4での全勝記録を伸ばすことを目指す。
ノルウェーは、グループステージ初勝ち点を狙ってウェールズに乗り込む。
フェリックスはデンマーク戦で連続得点を伸ばすことを狙う。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。