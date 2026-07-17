アトランタ発――多くの観客は、アルゼンチン対イングランド戦で勝利を象徴する瞬間を見逃していた。

1点ビハインドでジュード・ベリンガムと口論になったリオネル・メッシの表情は、試合終了後すぐにミームとなり、ワールドカップの伝説になった。彼のメッセージは明確だった。「勝負はここからだ」。そこから後戻りすることはなかった。

これを「転機」と呼ぶ人もいる。だが、それだけで流れが変わったわけではない。アルゼンチンには、ベリンガムに刺激されるまでもなく、すでに自信があった。この夏、彼らはそれをずっと示してきた。

だからこそ、アトランタの街は青と白に染まり、アルゼンチンサポーターはイングランドの2倍集まった。だからこそ、「God Save the King」を掻き消す大合唱が響いた。だからこそ、今回の応援歌は「夢」ではなく「予言」のように響く。

逆境にも動じない。それがアルゼンチンが大会を通じて壁を乗り越えてきた理由だ。最新の逆境に直面したとき、メッシは一瞬顔をしかめたが、すぐに切り替え試合の流れを変えた。

その確信は日曜の試合へともつながる。スペインはイングランドとは異なる難敵だが、メッシと仲間たちがいればどんな試合も勝ち抜ける――アルゼンチンはそう信じて決勝に臨む。