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「全力を尽くす」――リオネル・メッシとアルゼンチン代表の揺るぎない信念が、逆境を乗り越え、スペインとのワールドカップ決勝へと導いた経緯

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スペイン 対 アルゼンチン
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リオネル・メッシ

アルゼンチンがイングランド戦で逆転し、リオネル・メッシへの信頼を示した。次戦ではスペインが、連覇を狙う王者の前に立ちはだかる。

アトランタ発――多くの観客は、アルゼンチン対イングランド戦で勝利を象徴する瞬間を見逃していた。

1点ビハインドでジュード・ベリンガムと口論になったリオネル・メッシの表情は、試合終了後すぐにミームとなり、ワールドカップの伝説になった。彼のメッセージは明確だった。「勝負はここからだ」。そこから後戻りすることはなかった。

これを「転機」と呼ぶ人もいる。だが、それだけで流れが変わったわけではない。アルゼンチンには、ベリンガムに刺激されるまでもなく、すでに自信があった。この夏、彼らはそれをずっと示してきた。

だからこそ、アトランタの街は青と白に染まり、アルゼンチンサポーターはイングランドの2倍集まった。だからこそ、「God Save the King」を掻き消す大合唱が響いた。だからこそ、今回の応援歌は「夢」ではなく「予言」のように響く。

逆境にも動じない。それがアルゼンチンが大会を通じて壁を乗り越えてきた理由だ。最新の逆境に直面したとき、メッシは一瞬顔をしかめたが、すぐに切り替え試合の流れを変えた。

その確信は日曜の試合へともつながる。スペインはイングランドとは異なる難敵だが、メッシと仲間たちがいればどんな試合も勝ち抜ける――アルゼンチンはそう信じて決勝に臨む。

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    「特別な喜び」

    メッシのような超一流の才能があれば、そうなる。だがアルゼンチンが彼のキャリア初期に痛感したように、メッシ一人では不十分だ。

    水曜日のイングランド戦は、メッシがもはや孤立していないことを示した。彼にはピッチの上でも外でも強力な支援が控えている。アルゼンチンを再び決勝へ導いたのは、実力だけではない。それは確かな信念だ。

    キックオフの数時間前、アルゼンチンサポーターを見つけるのは難くなかった。姿を見る前に声が聞こえ、近づく気配を感じた。

    角を曲がると、上半身裸の人やメッシのユニフォームを着た人々が混じり、「イングランド」への勝利を歌い上げていた。国歌斉唱は圧巻だった。アルゼンチンの国歌は熱狂的に歌われたが、イングランドの国歌はアルゼンチンサポーターのチャントにかき消された。

    メッシは「国歌斉唱の時点で特別な雰囲気を感じた」と語った。準決勝でイングランドを倒し、再び決勝へ進めることをファンは強く望んでいた。

    「母や家族から祝う人々の写真が届いた。アルゼンチン国民にこの喜びを届けられ、誇らしく思う」

    スペインにはイングランドほどの歴史的背景はないが、日曜の試合はより高いサッカー的試練となる。アルゼンチンサポーターは再び熱気を注ぐだろう。試合をコントロールするスペイン代表に対し、選手たちはその熱気を忍耐と精度に転換しなければならない。

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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    「誰も負けたくなかった」

    この試合は、その歴史を知る者にとって特別な意味を持つものでした。だからこそ、「フォークランド」や「マルビナス」という言葉が試合前の盛り上がりの中に織り込まれていたのです。準決勝が重大な意味を持つのは政治的な含意がなくても十分でしたが、それらがさらに深みを加えました。

    メッシは「この試合に負けたくないアルゼンチン人は一人もいなかった」と語った。「イングランドとの準決勝が持つ意味を思えば、今回のワールドカップ全体がこうなったのは信じられない。今日、負けたくないと思った人は誰もいなかった。」

    試合終了のホイッスルが鳴ると、アルゼンチン選手たちは「ラス・マルビナスはアルゼンチンのものだ（Las Malvinas son Argentinas）」と書かれた横断幕を掲げて喜んだ。

    「ラス・マルビナス」とは、南大西洋の英国領フォークランド諸島を指すアルゼンチン側の呼称だ。1982年に74日間の戦争で900人以上が命を落とし、2013年には島民が英国領残留を圧倒的に支持した。 この横断幕は英国政府の批判を招き、FIFAの措置を求める声も上がっている。アルゼンチンは日曜日の決勝を前に懲戒の可能性がある。

    スタンドにはマラドーナの肖像が掲げられ、メッシの肖像も並んだ。アルゼンチンの信念を体現したのは、今回もまたメッシだった。

    決勝では異なる要素が求められる。スペインには歴史的重圧がなく、アルゼンチンがイングランド戦のようにリードを守ろうと守備を固める展開は想定しにくい。準決勝が怒りに支えられたのに対し、決勝は試合運びのコントロールが勝敗を分けるかもしれない。

    序盤が重要だ。アルゼンチンは水曜日に先制されたが逆転した。だがスペインに先制されると、ボールもペースも奪われ、状況は一変する。

  • imago-sport-1080114956.jpgBildbyran

    「ラ・アルビセレステ」のすべて

    アルゼンチンの選手たちが「メッシのために戦う」と言うとき、それは単なるお世辞ではない。メッシはチームメイトにとっても、サポーターにとっても、それ以上の存在なのだ。

    だからアルゼンチンが先制されてもファンは声を上げ続けた。カーボベルデ、エジプト、スイス戦と同じく、パニックはなかった。メッシがいるのに慌てる必要などない。

    この疑問は試合後も色あせない。むしろパニックに陥ったのはイングランドだ。リードを守ろうと守りに徹し、危険な相手に長く耐えきれず崩れた。

    同点弾はエンツォ・フェルナンデスだったが、仕掛けたのはメッシ。インテル・マイアミのスターはチームを押し上げ、フェルナンデスにアシストし、さらにクロスを供給。ラウタロ・マルティネスがヘディングで決勝点を叩き込んだ。

    何よりもアルゼンチンを突き動かしたのは、メッシへの信頼だった。彼がピッチに立つ限り、何でもできる気がする。水曜日の夜も、まさにそうだった。

    「この1年、最高のコンディションで臨むために準備とトレーニングを重ねてきた」とメッシは語った。「今はただこの瞬間を楽しみたい。これが最後のワールドカップかどうかは考えていない。このチームは常に全力を尽くし、誰にも借りはない。

    「このチームは挑戦を止めない。自分たちのサッカーと決意で優勝を目指し、またしてもワールドカップ決勝に進出した」

    スペインの課題は明確だ。イングランドが与えてしまったような時間とスペースをメッシに与えないこと。アルゼンチンとしては、日曜の試合を「メッシ頼み」にしてはいけない。他の選手たちがスペインを翻弄し、メッシへのマークを分散させることが不可欠だ。

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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    あと一歩

    日曜日の決勝は、アルゼンチンにとって1962年のブラジル以来の連覇へ、スペインにとって新たな伝説への好機だ。

    メッシにとっては歴史に名を刻むまたとない機会であり、すでに「不滅」と称えられるキャリアにさらに栄光を加えることができる。2022年にアルゼンチンにタイトルをもたらしマラドーナに肩を並べた彼は、日曜日にマラドーナも成し遂げなかった2度目の優勝を達成できる。

    「ディエゴは本当に偉大だった」とメッシは語った。「私は決して彼と自分を比較したくはなかった。私にとっては、彼が史上最高の選手だ。

    「僕たちは素晴らしい瞬間をいくつか共有した。2010年のワールドカップでは、彼は輝かしい活躍を見せた。僕たちは、その大会の対戦相手や試合について話し合った。

    「彼がどこにいようとも、代表への思いと功績を思えば、喜んでくれるはずだ。これは彼への贈り物だ。」

    メッシはアルゼンチンに数多くの贈り物を届けてきた。だからこそ、サポーターたちは夜遅くまで熱く彼の名を歌う。

    「マルビナス諸島のために、エル・ディエゴのために、レオの最後の試合のために、アルゼンチンよ、2連覇を成し遂げる姿を見たい。」

    これは次のように訳される。

    「マルビナス諸島のために、ディエゴのために、レオの最後の試合のために、アルゼンチンよ、二連覇を成し遂げる姿を見たい。」

    本人は否定するものの、ファンはこれをメッシ最後のW杯と位置づける。その思いが日曜の試合に切迫感を加えている。

    スペイン戦では、応援歌が響き渡る長い時間の中で、彼らの信念が試される。苦しみ、待ち続け、それでも自分たちの時が来ると信じ切るしかない。

    水曜日の試合では、その信念が流れを変えた。日曜、それが歴史になるか決まる。


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