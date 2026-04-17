米国移籍が迫るグリーズマンは、「ラストダンス」の話題にプレーに影響はないと断言。アーセナル戦を前に、ラ・カルトゥハでの決勝に集中していると語った。

「これが最後の試合かどうかは考えていません。ただ、とても重要な試合だということ。多くの選手が経験できるわけではない決勝です。計り知れない喜びであり、誇りです。 明日ピッチに立ち、皆の期待に応えるプレーができればそれだけだ」と語った。 同時に、ディエゴ・シメオネ監督との最後の時間を大切にしていると明かした。「ピッチでプレーし、楽しんでいるときにそれを実感する。監督の言葉一つひとつを楽しみ、心に刻んでいる。僕たちが望んでいるのは、試合をすることだ」