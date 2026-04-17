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「全力を尽くす！」コパ・デル・レイ決勝を前に、アトレティコ・マドリードのグリーズマンは古巣レアル・ソシエダ戦へ「疲れは忘れた」と語った。
フランス人選手にとって夢のようなフィナーレ
35歳のフォワードは、メトロポリターノでの残り6週間を重要な試合で埋め尽くしている。コパ・デル・レイ制覇とチャンピオンズリーグ準決勝を控え、グリーズマンは歴史的高みでスペインの首都を去る決意だ。
「本当にワクワクしているし、やる気満々で、幸せだ。何て言えばいいか、決勝戦に出場できることがただただ嬉しい。 厳しい試合に臨む準備はできている」とグリーズマンは語った。さらに「準決勝に進めたことでこれまでの努力や疲労を忘れられた。チームメイトは自信と意欲に満ちている」と続けた。
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シメオネ監督の下での思い出深い瞬間
米国移籍が迫るグリーズマンは、「ラストダンス」の話題にプレーに影響はないと断言。アーセナル戦を前に、ラ・カルトゥハでの決勝に集中していると語った。
「これが最後の試合かどうかは考えていません。ただ、とても重要な試合だということ。多くの選手が経験できるわけではない決勝です。計り知れない喜びであり、誇りです。 明日ピッチに立ち、皆の期待に応えるプレーができればそれだけだ」と語った。 同時に、ディエゴ・シメオネ監督との最後の時間を大切にしていると明かした。「ピッチでプレーし、楽しんでいるときにそれを実感する。監督の言葉一つひとつを楽しみ、心に刻んでいる。僕たちが望んでいるのは、試合をすることだ」
レアル・ソシエダへの敬意
運命の皮肉か、グリーズマンがアトレティコで戦う最後の国内大会決勝の相手は、彼にプロとしての飛躍のきっかけを与えたレアル・ソシエダだ。ペレグリーノ・マタラッツォ率いる古巣がトロフィーを阻む現実に、彼は感情が溢れそうになりながら「受け入れるのは難しい」と明かした。
「深く考えないようにしている。感情的になりすぎるからだ。試合に集中したい。ソシエダには感謝している。フランス代表では開かなかった扉を開いてくれた。特別な試合だ。 でも、深くは考えず、プレーに集中するだけだ」と語った。 また、古巣の戦術的進化にも言及した。「新監督就任後、チームは速い展開とスルーパスを多用するようになった。グエデスは今季とても印象的で、バレンシア時代から知っているが、今は本当に楽しんでいるようだ。彼はチームに欠かせない」
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アトレティコ・ファンへの最後のメッセージ
セビリアでのキックオフを目前に控え、グリーズマンはアトレティコでの2度の在籍期間を支えてくれたサポーターに感謝を述べた。シーズンを通じ、特にバルセロナの圧力がかかった時期の劇的な躍進はファンのおかげだと語った。
「今年、そして今も変わらず私たちを支えてくれている皆さんに感謝します。 苦しい時も、火曜日のバルサ戦のように追い詰められた時も、皆さんが後ろで支えてくれました。ファンにとって特別な試合です。勝利をプレゼントしたいです」と締めくくった。土曜の決勝へ、クラブ屈指のレジェンドが伝説を刻む舞台は整った。