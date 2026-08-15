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「全力を尽くす！」 クリスティアン・ロメロが、4000万ユーロでトッテナムを退団しアトレティコ・マドリーへ移籍した理由を説明
ロメロのスペイン移籍が決定
アトレティコは、トッテナムからロメロを獲得したことを正式に発表した。アルゼンチン代表のセンターバックは、2031年6月30日までリヤド・エア・メトロポリターノに残る5年契約を締結。スペインの強豪は、まず3300万ユーロ（2800万ポンド）を支払い、さらに出来高として700万ユーロ（600万ポンド）を加える条件で合意したと報じられている。この移籍により、北ロンドンでの5シーズンにわたる成功の日々に終止符が打たれた。そこでロメロは、欧州屈指のDFの一人としての地位を確立していた。
メンタリティーが完璧に一致した一戦
ロメロは、アグレッシブに前へ出る守備で知られており、その闘争的なスタイルはディエゴ・シメオネ監督が伝統的に求めてきたものと完璧に合致する。このDFは、この移籍が自身の長期的なキャリアの目標にとって理想的なものだと考えている。
正式なお披露目の後、ロメロは「この偉大なクラブに来ることができて、とても幸せだし、本当にうれしい」と語った。「いつもと同じメンタリティーでここに来たことは分かっている。この美しいクラブの歴史に自分の名を刻もうとしている」
さらに「そのための唯一の方法がタイトルを勝ち取ることだと分かっている。だからこそ、そのメンタリティーを持って来たし、それを成し遂げるために最後の日まで全力を尽くす。自分のプレースタイルを考えれば、自分に完璧に合うクラブだ」と続けた。
各国代表のチームメートと情熱的なファンたち
このDFは、アルゼンチンの2026年ワールドカップ決勝進出に貢献した直後にマドリードへやって来た。すでに代表でともに戦う数人のチームメートがいるロッカールームにも、自然に溶け込むことになりそうだ。ロメロは、そうした見慣れた顔ぶれに加え、情熱的なアトレティコのファン層が、イングランドを離れる決断に大きな役割を果たしたと認めた。
「ここには代表のチームメートがたくさんいるし、素晴らしいクラブだと分かっている」と同選手は説明した。「チャンピオンズリーグで彼らと対戦した時、彼らを応援するファンがいて……いろいろなことが重なって、ここに来るという決断をした。自分のすべてをささげるつもりだ。それは間違いない。最終的に、サッカーではうまくいくこともあれば、悪くいくこともある。でも、このエンブレム、このユニフォームのために100パーセントを尽くすことは分かっている」
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新シーズンへ向けて প্রস্তু備を進める
ビタス＝インビクトゥム高性能スポーツ医療センターでメディカルチェックを無事に終えたロメロは、いよいよ始動の準備が整った。直ちに新たなチームメートに合流し、リーガでの新章に向けた準備を進める。アルゼンチン代表のロメロは、トッテナムで156試合に出場し、2025年には同クラブのヨーロッパリーグ制覇に大きく貢献してクラブを去ることになった。今後は、その勝者のメンタリティーとリーダーシップをマドリーの最終ラインにもたらすことを目指す。
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