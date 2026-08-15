ロメロは、アグレッシブに前へ出る守備で知られており、その闘争的なスタイルはディエゴ・シメオネ監督が伝統的に求めてきたものと完璧に合致する。このDFは、この移籍が自身の長期的なキャリアの目標にとって理想的なものだと考えている。

正式なお披露目の後、ロメロは「この偉大なクラブに来ることができて、とても幸せだし、本当にうれしい」と語った。「いつもと同じメンタリティーでここに来たことは分かっている。この美しいクラブの歴史に自分の名を刻もうとしている」

さらに「そのための唯一の方法がタイトルを勝ち取ることだと分かっている。だからこそ、そのメンタリティーを持って来たし、それを成し遂げるために最後の日まで全力を尽くす。自分のプレースタイルを考えれば、自分に完璧に合うクラブだ」と続けた。



