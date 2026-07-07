AFP
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「全力を尽くした」――クリスティアーノ・ロナウドのワールドカップ最終戦は涙に終わったが、ポルトガル代表キャプテンは代表引退の決断を先送りした。
ワールドカップへの夢が途絶える
ポルトガルはベスト16でスペインに1－0で敗れ、ワールドカップを終えた。ダラスでの試合はロスタイムにミケル・メリノが決勝点を奪った。41歳の主将は、大会制覇を果たせぬまま現役を引退する。 7万人の前で試合終了のホイッスルが鳴り、ベテランFWは涙を流しながらピッチを去った。その姿は2022年カタール大会の退場シーンを彷彿とさせた。
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船長が将来について語る
試合後の会見で、元マンチェスター・ユナイテッドのFWは代表キャリアを振り返り、最終決断は急がないとした。
ロナウドは「このような形でワールドカップを去り、悲しい。全力を尽くした。これが最後の大会だ。これからは家族と過ごし、よく考えた上で決断する。今は続けるかどうかより、清々しい気持ちで明日を迎えることが大切だ」と語った。 明日も今日と同じように清々しい気持ちで目覚めるつもりだ。
代表では23年間プレーし、3つのタイトルを取った。私が来るまでポルトガルは何も勝てなかった。ユーロが最も大切だった。2016年のユーロは私にとってワールドカップと同じ重みがある。」
ロナウドが不名誉な記録に並んだ
6度のW杯で11得点を挙げた伝説的FWも、ノックアウトステージの成績は専門家を悩ませ続けた。最終戦ではフル出場し3本シュートを放ったが、スペインのGKウナイ・シモンには及ばず。大会通算8敗でマシュー・レッキー、ソン・フンミンと並んだ。
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ポルトガルに新たな時代が訪れようとしている
決勝トーナメント敗退を受け、監督が辞任を表明した。代表チームは大きな転換期に差し掛かっている。サッカー協会は次回の欧州選手権予選に向けてチームを再建するため、後任監督の任命が急務だ。ユーロ2028開催時にはロナウドが43歳になる見込みであり、チームの若返りと最終ラインの新世代リーダー育成が最優先課題となる。
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