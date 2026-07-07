「全力を尽くした」――クリスティアーノ・ロナウドのワールドカップ最終戦は涙に終わったが、ポルトガル代表キャプテンは代表引退の決断を先送りした。

試合後の会見で、元マンチェスター・ユナイテッドのFWは代表キャリアを振り返り、最終決断は急がないとした。

ロナウドは「このような形でワールドカップを去り、悲しい。全力を尽くした。これが最後の大会だ。これからは家族と過ごし、よく考えた上で決断する。今は続けるかどうかより、清々しい気持ちで明日を迎えることが大切だ」と語った。 明日も今日と同じように清々しい気持ちで目覚めるつもりだ。

代表では23年間プレーし、3つのタイトルを取った。私が来るまでポルトガルは何も勝てなかった。ユーロが最も大切だった。2016年のユーロは私にとってワールドカップと同じ重みがある。」