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Adhe Makayasa

翻訳者：

「全力を尽くした」――クリスティアーノ・ロナウドのワールドカップ最終戦は涙に終わったが、ポルトガル代表キャプテンは代表引退の決断を先送りした。

クリスティアーノ・ロナウド
ポルトガル
ポルトガル 対 スペイン
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ポルトガル代表のキャプテン、クリスティアーノ・ロナウドは、ダラスでのスペインとのベスト16戦で敗退し、これが自身の最後のワールドカップ出場になると語った。41歳のフォワードは試合終盤の敗戦に涙したが、代表での将来についてはまだ決定しない意向を示した。

  • ワールドカップへの夢が途絶える

    ポルトガルはベスト16でスペインに1－0で敗れ、ワールドカップを終えた。ダラスでの試合はロスタイムにミケル・メリノが決勝点を奪った。41歳の主将は、大会制覇を果たせぬまま現役を引退する。 7万人の前で試合終了のホイッスルが鳴り、ベテランFWは涙を流しながらピッチを去った。その姿は2022年カタール大会の退場シーンを彷彿とさせた。

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  • Cristiano RonaldoGetty Images

    船長が将来について語る

    試合後の会見で、元マンチェスター・ユナイテッドのFWは代表キャリアを振り返り、最終決断は急がないとした。

    ロナウドは「このような形でワールドカップを去り、悲しい。全力を尽くした。これが最後の大会だ。これからは家族と過ごし、よく考えた上で決断する。今は続けるかどうかより、清々しい気持ちで明日を迎えることが大切だ」と語った。 明日も今日と同じように清々しい気持ちで目覚めるつもりだ。

    代表では23年間プレーし、3つのタイトルを取った。私が来るまでポルトガルは何も勝てなかった。ユーロが最も大切だった。2016年のユーロは私にとってワールドカップと同じ重みがある。」

  • ロナウドが不名誉な記録に並んだ

    6度のW杯で11得点を挙げた伝説的FWも、ノックアウトステージの成績は専門家を悩ませ続けた。最終戦ではフル出場し3本シュートを放ったが、スペインのGKウナイ・シモンには及ばず。大会通算8敗マシュー・レッキー、ソン・フンミンと並んだ。

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  • Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ポルトガルに新たな時代が訪れようとしている

    決勝トーナメント敗退を受け、監督が辞任を表明した。代表チームは大きな転換期に差し掛かっている。サッカー協会は次回の欧州選手権予選に向けてチームを再建するため、後任監督の任命が急務だ。ユーロ2028開催時にはロナウドが43歳になる見込みであり、チームの若返りと最終ラインの新世代リーダー育成が最優先課題となる。

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