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USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Ryan Tolmich

翻訳者：

「全世界に見せつける」――USMNTの新星アレックス・フリーマンが、ポチェッティーノ監督の信頼、歴史への挑戦、そして今や有名となったワールドカップでのゴールセレブレーションについて語る

Analysis
アメリカ合衆国
アレックス・フリーマン
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アメリカ合衆国 対 ボスニア・ヘルツェゴビナ
ボスニア・ヘルツェゴビナ

【独占】GOALは21歳の新星と対談し、転機と道のり、高みを目指す責任感を聞いた。

カリフォルニア州アーバイン発――米国男子代表の最年少選手が喜びのあまり全速力で走り去ると、チームメイトたちは必死で彼を追いかけた。オーストラリア戦後の勝利で、数選手が「いくら走ってもアレックス・フリーマンには追いつけないと分かっていた」と認めた。彼は速すぎただけでなく、喜びに我を忘れ、その瞬間に深く浸りすぎていたのだ。

米国代表の他の25人にとっては幸いにも、ピッチはいつか終わり、フリーマンは走り続けなかった。

それがワールドカップ初ゴールがもたらす高揚感だ。フリーマンがオーストラリア戦で2－0とした瞬間、そのシュートは物語の始まりに過ぎなかった。その後の疾走が、キャリア最大の瞬間に圧倒された若きディフェンダーの感情をすべて語っていた。

彼はこの1年、ずっと走り続けてきた。そして今、自分でも想像できなかったほど先へ進んでいる。W杯で得点するなんて、1年半前まではMLSで初めて先発することを願うだけだった。彼自身でさえ、この展開を予想できなかっただろうし、たとえできたとしても、こんな形にはならなかったはずだ。

シアトルのまぶしい太陽の下、その瞬間、彼は感情に圧倒された。すべてが現実で、いままで感じたことのない感覚だった。

「これはまさに、そんな瞬間の一つです」とフリーマンはGOALに語った。「このゴールがきっかけで、感情を隠す殻を抜け出せた気がします。自分は感情を表に出さないタイプですが、これは一生に一度の、永遠に大切にしたい瞬間だと分かっています。実際に成し遂げると、いつもよりずっと感情を出せるんですね。

「この経験を通じて、自分にはまだもっと出せるものがあることに気づけた」と彼は続ける。「僕にとっては、『次の試合であの時よりさらに良いプレーをするにはどうすればいいか』という気持ちだ。それが可能なのか？ 僕にとっては、可能だと思う。」

21歳のDFには可能性が無限に広がっている。彼の彗星のような躍進は、この1年を象徴する米国サッカー界の物語だ。2025年6月7日の代表デビュー前夜は緊張で眠れなかったが、ピッチに立てばその痕跡はなかった。 それから377日後、彼は高い打点で近距離ヘディングを叩き込み、アメリカサッカー史上に残る伝説的な雰囲気の中で歴史的勝利を決定づけた。

その377日の間、彼は一度も完全に安心したことはなかったし、この先もないだろう。それでも、ここが自分の居場所だと感じている。W杯でのゴールという実績を手にし、一生に一度の瞬間を振り返る今、彼は「ここ」にたどり着いたと実感している。そして、まだ先があることも知っている。

「ここに来ると慢心したり、安住しすぎたりする人もいる」と彼は言う。 僕はここに来てやるべき仕事がある。まだ始まりに過ぎないことを自覚できている自分に誇りを感じる。代表に招集されたこと、最初の数試合はあくまでスタートだ。僕たちのゴールはトロフィーを手にすることで、皆がそれを望んでいる。どうすればその瞬間を掴めるだろう？

「謙虚さを保ち、前向きでいられた自分を誇りに思う。自分の力を信じ、チームが成し遂げられる未来も信じている」

彼はチームの未来を左右する存在だ。この1年の飛躍が頂点に達したここ数週間で、それは明確になった。

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    ゴール時の感情

    フリーマンは感情を抑えきれなかった。ボールがネットを揺らすのを見た瞬間、彼は高揚した。フェイクのゴールアナウンスに一瞬ダッシュしたが、手招きで引き戻された。3度目、ついに現実となった。審判がマイクで「ゴールが認められた」と告げ、スコアボードがアメリカ 2-0 オーストラリアと変わった。

    スコアボードが更新されるまでには苦渋の瞬間があったと彼は語る。ボールが彼の頭から弾けてネットに吸い込まれたのは42分57秒のこと。審判がセンターサークルを指しゴールを認定したのは44分54秒だった。

    「正直、オフサイドだと思ったよ」と彼は笑いながら振り返る。「ヘディングしたとき、周りが空いていたから。オフサイドだと思っていたら、相手はフェイントを二度かけて、三度目に『ゴール！』と言った。振り返るとベンチ全体が一緒に喜んでいて、すべてが夢のようだった。その瞬間がもっと特別になったよ」

    その瞬間は今大会を象徴するシーンとなり、フリーマンがチームメイトに追いかけられる写真が無数に撮られた。彼に追いついた彼らは、反対側のコーナーフラッグ付近でフリーマンを取り囲んだ。

    「追いかけたけど、速すぎた」とUSMNTのウインガー、アレックス・ゼンデハスは笑った。

    クリス・リチャーズも「彼がその喜びに値するのは分かっていた。心から嬉しかったよ。僕たちは駆け寄って祝った。彼の首を数回パチンと叩いた」と語った。

    首を叩く仕草はそれだけの価値があったとフリーマンは語る。21歳のDFはUSMNT最年少で、この1年、チームに溶け込むために努力してきた。チームには13人のW杯経験者がおり、10年以上にわたって築かれた絆がある。加入からまだ1年の彼にとって、チームメイトのあの反応は何よりも価値があった。

    「あの祝福の場面は、私がどんな道のりを歩んできたか、そして仲間たちがどれほど支えてくれたかを示している」と彼は語る。 ピッチ上で共に戦う仲間への感謝は計り知れない。毎日顔を合わせ、一緒にトレーニングし、常に支えられている実感がある。それだけで最高だ。

    だからこそ、ここにいる選手もスタッフも、一人ひとりを心から愛しているんだと思います」

    その愛情は相互だ。加入以来、フリーマンは監督の信頼も勝ち取っている。トップチームに昇格した1年前、彼は監督に良い印象を与えたがっていた。

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  • USA Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ポチェッティーノの支持

    昨夏、ゴールドカップ前に行われたトルコとの親善試合で、フリーマンは試合前日に先発を告げられた。それは世界屈指の若手、アルダ・ギュレルとケナン・イルディズと対戦し、ポチェッティーノ監督に印象を残す絶好の機会だった。

    それから1年。ポチェッティーノ監督はW杯2連覇を達成し、表彰台に立った。彼がフリーマンを称える言葉は明快で、評価は徹底している。

    「彼の成長を言葉で説明するのは難しい」とポチェッティーノは語った。「彼は謙虚で、資質があり、学ぶ意欲と聴く耳を持つ。指導するだけでなく、一緒にいるだけで楽しい選手だ。彼は素晴らしい選手であり、そのポジションで世界最高になる可能性を秘めている。」

    その言葉を聞いた瞬間、フリーマンの父で元NFLワイドレシーバーのアントニオは涙を流した。

    「世界で？冗談でしょう」とFOXに語った。「グリーンベイで最高のレシーバーにはなれたかもしれないが、世界で最高だなんて思ったことはない」

    本人はどう反応したか？ 笑顔でこう言った。まだ「可能性」の話で、やるべきことは山積みだと。

    「父がそう信じてくれるなら、フィールドで証明するしかない」と彼は言う。「父が僕を最高の選手になり得ると信じてくれているなら、フィールドに出て、父だけでなく世界中にそれを示さなければ」。

    フリーマンは、その信頼が挑戦であり、同時にモチベーションの源になったと語る。

    だから僕は毎日フィールドに立って、日々成長するだけだ。ポチェッティーノ監督が厳しく鍛えてくれると分かっているから、その期待に応えたい。彼が語るような選手になれると信じていて、そのためにプレーしたいんだ。

    「彼を信頼できるのは、彼が長い間この世界に関わってきて、数多くの選手を見てきたからだ。彼は多くの優れた選手や、長い間ハイレベルなプレーを続けてきた選手たちを見てきた。」

    代表戦は20試合に出場したが、国際舞台ではまだ新米だ。クラブレベルではMLSで1シーズンしかプレーしておらず、1月にスペインのビジャレアルに移籍してからは9試合のみ。21歳のディフェンダーは成長の途中であり、すべてが進行中のプロセスだと語る。

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    成長

    フリーマンは16歳で家を出た。インター・マイアミに入団を断られ、プロとしてのキャリアを求めオーランドへ移った。今年1月、彼は再びチームを離れ、ビジャレアルへ移籍した。今回は状況が違った。最初の2か月は出場機会がなく、フリーマンは一人で過ごす時間が多かった。じっくり考える時間もあった。

    「精神的にとてもつらかった。 あの時期は、単に『より良い人間』になるだけでなく、自分自身で『より強い人間』になるために、自分を鍛え直さなければならなかった瞬間の一つだったと思う」と彼は語る。「すべてを自分一人で乗り越えなければならないと分かっていたし、たとえ支えが必要だったとしても、スペインにいる自分にとっては、それは本当に、本当に遠い場所だった。彼らがどうやって僕を助けてくれるというのか？ 現実には、彼らからの連絡といえばフェイスタイムだけだった。

    「サッカーの世界は世界中がライバルだ。誰もが競争している。だから、望むものを手に入れるには、前進し続けるしかない。簡単にはならないが、少しずつ楽になっていく。」

    その経験は人間として成長するきっかけとなり、選手としても開花した。当初は攻撃に特化したサイドバックだったが、守備を学ぶ必要があったためオスカー・パレハ監督は起用をためらった。

    しかし、代表では右サイドバック兼第三のセンターバックとして守備の負担が増えた。それでも彼はセネガル、ドイツ、パラグアイ、オーストラリアといった強豪相手に試練を乗り越え、成長を続けている。

    前線への走り込み、ディフェンスラインを突破するパス、そしてゴールへの意識は今も健在だ。だが、彼を際立たせているのは守備だ。

    「もちろん、それはマインドセットの問題です。自分がピッチ上で最高の選手であり、相手にもひけを取らないと自覚して臨まなければなりません」と彼は語る。「代表やオーランド、ビジャレアルでの経験が今の私を形作ったと思います。選手として、私はこの相手たちと互角に戦えることを自覚しています。 試合では100％の力を出し、すべての1対1に勝つ自覚が必要だ。攻守で準備をし、総合力を高めることが大切だ。

    「僕にとって重要なのは、どうすれば現代的な攻撃かつ守備のサイドバックに近づけるかだ。ピッチで100％を出し、自分が最高だと信じる。その自信が僕を成長させる。」

    道のりはまだ長い。それでもこの夏は、フリーマン個人にとっても米国サッカー全体にとっても、前進の一歩となった。

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    「全国民が私を支持している」

    フリーマンは、誰もがそうであるように、ワールドカップの熱気に圧倒されている。彼は幸運にもその中心に立ち、米国男子代表（USMNT）にとっての最大の瞬間の一つを体験した。

    「想像以上に規模が大きく、素晴らしい」と彼は語る。「来る前は雰囲気は想像できるが、世界とサッカーの絆の強さは分からない。実際に来て初めて、それはサッカーと人との絆でもあると気づく。

    「この雰囲気や文化を目の当たりにし、さまざまな人々が試合を応援する姿を見ると、大会の大きさを痛感する。参加できることは本当にありがたい」

    彼にはさらに大きな役割が待ち受けているかもしれない。米国代表は水曜日の32強戦でボスニア・ヘルツェゴビナと対戦する。チームは2002年以来となるノックアウトステージでの初勝利を目指している。その勝利はフリーマンが生まれる2年前だった。だからこそ、今これほど大きな興奮が渦巻いているのだ。長い間、アメリカのサッカー界はこのような瞬間を待ち望んできたのだから。

    「それが『何かを証明しなければならない』という気持ちにさせてくれる」とフリーマンは言う。「以前も僕は証明が必要だった。今は状況がより複雑だけど、プレッシャーはむしろ軽い。なぜなら国全体が僕を後押ししてくれていると分かっているからだ。

    「僕にとって、それがすべてをつなぐきっかけになった。そして気づいたんだ。『うわあ、僕はここにいる。たくさんの子供たちが夢見ていることを、実際に成し遂げられるんだ』と」。

    夢は続く。走りもまた続く。フリーマンはすでにワールドカップでの輝かしい瞬間を経験しているが、これからさらに多くの瞬間が待っているかもしれない。

    「それが私たちの望みです」と彼は言う。「個人としては、ゴールを決めてチームに貢献でき、すべてがより感動的で素晴らしいものになりました。まだ歴史を刻む試合が残っているので、今はこの喜びをじっくり味わう余裕もありません。」

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