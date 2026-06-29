「全世界に見せつける」――USMNTの新星アレックス・フリーマンが、ポチェッティーノ監督の信頼、歴史への挑戦、そして今や有名となったワールドカップでのゴールセレブレーションについて語る

カリフォルニア州アーバイン発――米国男子代表の最年少選手が喜びのあまり全速力で走り去ると、チームメイトたちは必死で彼を追いかけた。オーストラリア戦後の勝利で、数選手が「いくら走ってもアレックス・フリーマンには追いつけないと分かっていた」と認めた。彼は速すぎただけでなく、喜びに我を忘れ、その瞬間に深く浸りすぎていたのだ。

米国代表の他の25人にとっては幸いにも、ピッチはいつか終わり、フリーマンは走り続けなかった。

それがワールドカップ初ゴールがもたらす高揚感だ。フリーマンがオーストラリア戦で2－0とした瞬間、そのシュートは物語の始まりに過ぎなかった。その後の疾走が、キャリア最大の瞬間に圧倒された若きディフェンダーの感情をすべて語っていた。

彼はこの1年、ずっと走り続けてきた。そして今、自分でも想像できなかったほど先へ進んでいる。W杯で得点するなんて、1年半前まではMLSで初めて先発することを願うだけだった。彼自身でさえ、この展開を予想できなかっただろうし、たとえできたとしても、こんな形にはならなかったはずだ。

シアトルのまぶしい太陽の下、その瞬間、彼は感情に圧倒された。すべてが現実で、いままで感じたことのない感覚だった。

「これはまさに、そんな瞬間の一つです」とフリーマンはGOALに語った。「このゴールがきっかけで、感情を隠す殻を抜け出せた気がします。自分は感情を表に出さないタイプですが、これは一生に一度の、永遠に大切にしたい瞬間だと分かっています。実際に成し遂げると、いつもよりずっと感情を出せるんですね。

「この経験を通じて、自分にはまだもっと出せるものがあることに気づけた」と彼は続ける。「僕にとっては、『次の試合であの時よりさらに良いプレーをするにはどうすればいいか』という気持ちだ。それが可能なのか？ 僕にとっては、可能だと思う。」

21歳のDFには可能性が無限に広がっている。彼の彗星のような躍進は、この1年を象徴する米国サッカー界の物語だ。2025年6月7日の代表デビュー前夜は緊張で眠れなかったが、ピッチに立てばその痕跡はなかった。 それから377日後、彼は高い打点で近距離ヘディングを叩き込み、アメリカサッカー史上に残る伝説的な雰囲気の中で歴史的勝利を決定づけた。

その377日の間、彼は一度も完全に安心したことはなかったし、この先もないだろう。それでも、ここが自分の居場所だと感じている。W杯でのゴールという実績を手にし、一生に一度の瞬間を振り返る今、彼は「ここ」にたどり着いたと実感している。そして、まだ先があることも知っている。

「ここに来ると慢心したり、安住しすぎたりする人もいる」と彼は言う。 僕はここに来てやるべき仕事がある。まだ始まりに過ぎないことを自覚できている自分に誇りを感じる。代表に招集されたこと、最初の数試合はあくまでスタートだ。僕たちのゴールはトロフィーを手にすることで、皆がそれを望んでいる。どうすればその瞬間を掴めるだろう？

「謙虚さを保ち、前向きでいられた自分を誇りに思う。自分の力を信じ、チームが成し遂げられる未来も信じている」

彼はチームの未来を左右する存在だ。この1年の飛躍が頂点に達したここ数週間で、それは明確になった。