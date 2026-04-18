ランパードは感極まった様子で、この昇格をチェルシーでの栄光に匹敵するものだと語った。

47歳のランパードはスカイスポーツに「間違いなく、あの時の栄光に匹敵する」と語った。「素晴らしいチェルシーでプレーできたのは幸運だった。チャンピオンズリーグとリーグ優勝は信じられない成果だった。」

さらにランパードは「このような状況でクラブと共に成し遂げた成果は期待以上だ。選手たちを軽視するつもりはない。彼らは努力でレベルを上げ、私は彼らの監督であることを誇りに思う」と語った。