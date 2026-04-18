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Blackburn Rovers v Coventry City - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport
SID

翻訳者：

「全く気づかなかった」と感極まるフランク・ランパード。コヴェントリー・シティでのプレミアリーグ昇格を振り返った。

コヴェントリー・シティ
EFL チャンピオンシップ
ブラックバーン・ローヴァーズ 対 コヴェントリー・シティ
ブラックバーン・ローヴァーズ

フランク・ランパードは創設メンバーとしてコヴェントリー・シティをプレミアリーグに復帰させ、深く感動している。この名門クラブはかつて大きく低迷していた。

コヴェントリー・シティは苦難の時代を終え、万全を期していた。ランパードがブラックバーンで選手やファンと熱狂する一方、SNSには豪華な動画が拡散された。 埃をかぶったスポーツカーの横にある古びたテレビには、2001年のプレミアリーグ降格時に涙する姿と「We'll be back」の誓いが映し出された。そして映像は「We are back」へと切り替わり、25年間の苦しみは金曜日に晴れた。

  • ランパードは感極まった様子で、この昇格をチェルシーでの栄光に匹敵するものだと語った。

    47歳のランパードはスカイスポーツに「間違いなく、あの時の栄光に匹敵する」と語った。「素晴らしいチェルシーでプレーできたのは幸運だった。チャンピオンズリーグとリーグ優勝は信じられない成果だった。」

    さらにランパードは「このような状況でクラブと共に成し遂げた成果は期待以上だ。選手たちを軽視するつもりはない。彼らは努力でレベルを上げ、私は彼らの監督であることを誇りに思う」と語った。

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    ダグ・キングがコヴェントリー・シティを低迷から脱却させる

    コヴェントリーでの生活は楽ではない。第二次大戦ではドイツ軍の空襲を受け、近年は経済衰退に苦しむ工業都市だ。街の誇りコヴェントリー・シティも輝きを失った。長らくトップリーグに在籍し、1987年にFAカップ制覇、1992年にはプレミアリーグ創設メンバーとなったクラブである。

    2017年には4部まで落ちたが、そこから8年でプレミア復帰を果たした。これは資本主義の競争社会において注目に値する。

    この復活の立役者は、2023年に単独オーナーとなった大富豪ダグ・キングだ。彼は前オーナー時代（シス・キャピタル・リミテッド）の混乱を収束し、クラブに安定をもたらした。ただし、2度の昇格を果たしたマーク・ロビンズ監督を解任した際には、激しい批判を受けた。

  • 色だけではない：マンチェスター・シティとの驚くべき共通点

    キングはロビンズに代わりランパードを起用した。代表106試合を経験した彼は、監督としてダービー、チェルシー、エバートンでは苦戦したが、コヴェントリーには見事にフィットした。デビューシーズンは昇格を逃したものの、今シーズンは快進撃を続けている。

    土曜の『コヴェントリー・テレグラフ』一面には「GOING UP!」の文字。横には「スーパー・スカイ・ブルーズは本来いるべき場所へ」とあった。その場所とは、最多出場GKスティーブ・オグリゾヴィッチ、 「ミスター・マジック」トミー・ハッチンソン、得点王ディオン・ダブリンらが輝いたトップリーグだ。

    とはいえプレミアでは下位からのスタートが確実だ。元シャルケのハジ・ライト（16得点）やデンマーク人司令塔ビクター・トープを擁する陣容は強力ながら、2部と1部の壁は厚く、残留は容易ではない。

    同じスカイブルーのマンチェスター・シティは2001年にコヴェントリーと降格したが、その後見事に復活した。

  • 2025/26シーズン：終盤の首位争い

    2026年4月18日 12時現在

    順位

    試合数

    チーム

    得点

    勝ち点

    1

    43

    コヴェントリー・シティ

    85:43

    86

    2

    41

    イプスウィッチ・タウン

    71:42

    75

    3

    42

    FCミルウォール

    56:47

    73

    4

    42

    FCサウサンプトン

    73:50

    72

    5

    42

    FCミドルズブラ

    62:42

    72

    6

    42

    ハル・シティ

    64:60

    68


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