コヴェントリー・シティは苦難の時代を終え、万全を期していた。ランパードがブラックバーンで選手やファンと熱狂する一方、SNSには豪華な動画が拡散された。 埃をかぶったスポーツカーの横にある古びたテレビには、2001年のプレミアリーグ降格時に涙する姿と「We'll be back」の誓いが映し出された。そして映像は「We are back」へと切り替わり、25年間の苦しみは金曜日に晴れた。
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「全く気づかなかった」と感極まるフランク・ランパード。コヴェントリー・シティでのプレミアリーグ昇格を振り返った。
ランパードは感極まった様子で、この昇格をチェルシーでの栄光に匹敵するものだと語った。
47歳のランパードはスカイスポーツに「間違いなく、あの時の栄光に匹敵する」と語った。「素晴らしいチェルシーでプレーできたのは幸運だった。チャンピオンズリーグとリーグ優勝は信じられない成果だった。」
さらにランパードは「このような状況でクラブと共に成し遂げた成果は期待以上だ。選手たちを軽視するつもりはない。彼らは努力でレベルを上げ、私は彼らの監督であることを誇りに思う」と語った。
- Getty Images Sport
ダグ・キングがコヴェントリー・シティを低迷から脱却させる
コヴェントリーでの生活は楽ではない。第二次大戦ではドイツ軍の空襲を受け、近年は経済衰退に苦しむ工業都市だ。街の誇りコヴェントリー・シティも輝きを失った。長らくトップリーグに在籍し、1987年にFAカップ制覇、1992年にはプレミアリーグ創設メンバーとなったクラブである。
2017年には4部まで落ちたが、そこから8年でプレミア復帰を果たした。これは資本主義の競争社会において注目に値する。
この復活の立役者は、2023年に単独オーナーとなった大富豪ダグ・キングだ。彼は前オーナー時代（シス・キャピタル・リミテッド）の混乱を収束し、クラブに安定をもたらした。ただし、2度の昇格を果たしたマーク・ロビンズ監督を解任した際には、激しい批判を受けた。
色だけではない：マンチェスター・シティとの驚くべき共通点
キングはロビンズに代わりランパードを起用した。代表106試合を経験した彼は、監督としてダービー、チェルシー、エバートンでは苦戦したが、コヴェントリーには見事にフィットした。デビューシーズンは昇格を逃したものの、今シーズンは快進撃を続けている。
土曜の『コヴェントリー・テレグラフ』一面には「GOING UP!」の文字。横には「スーパー・スカイ・ブルーズは本来いるべき場所へ」とあった。その場所とは、最多出場GKスティーブ・オグリゾヴィッチ、 「ミスター・マジック」トミー・ハッチンソン、得点王ディオン・ダブリンらが輝いたトップリーグだ。
とはいえプレミアでは下位からのスタートが確実だ。元シャルケのハジ・ライト（16得点）やデンマーク人司令塔ビクター・トープを擁する陣容は強力ながら、2部と1部の壁は厚く、残留は容易ではない。
同じスカイブルーのマンチェスター・シティは2001年にコヴェントリーと降格したが、その後見事に復活した。
2025/26シーズン：終盤の首位争い
2026年4月18日 12時現在
順位
試合数
チーム
得点
勝ち点
1
43
コヴェントリー・シティ
85:43
86
2
41
イプスウィッチ・タウン
71:42
75
3
42
FCミルウォール
56:47
73
4
42
FCサウサンプトン
73:50
72
5
42
FCミドルズブラ
62:42
72
6
42
ハル・シティ
64:60
68