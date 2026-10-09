金曜日に予定されているより大きな記者会見を前に、クラブの自社メディアに対して話したマレスカは、ロッカールームがピッチ外の混乱に動揺していないことを明確にした。イタリア人指揮官は「個人的には、正直とても落ち着いている」と説明した。「クラブはかなり明確な姿勢を示している。私たちはクラブを完全に信頼している」

マンチェスター・シティ指揮官はまた、周囲の論争から選手たちを切り離しておく重要性を強調した。さらに「雑音があるのは理解しているが、私たちにとっての焦点は、自分たちがコントロールできることだけだ。そして、コントロールできるのはフットボールの部分だけだ」と付け加えた。

代表活動から戻った後のチームのメンタリティーについて問われると、マレスカは驚くほど前向きな雰囲気を明かした。「感触は素晴らしい。正直に言ってね」と同指揮官は語った。「選手たちは次の2試合を楽しみにしている。だが特に楽しみにしているのは、今この瞬間、自分たちがリーグ首位にいるからだ。選手たちはそこだけに集中している。自分たちがコントロールできるのはフットボールの部分だと分かっているし、さまざまなことをまったく心配していない。

「彼らは自分たちの仕事を理解しているし、雑音があることも分かっている。だが、その雑音をあまり気にしていない。今この瞬間は、どうすればリヴァプールに勝てるか、そしてファンとともにアンフィールドで勝利を目指せるかだけに集中している」



