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「全く心配していない！」。エンツォ・マレスカが有罪評決に対するマンチェスター・シティのチーム内の反応を明かす
シティに有罪評決が下る
マンチェスター・シティは、プレミアリーグの財務規則違反で有罪と認定されたことを受け、厳しい判決の余波への対応に追われている。前例のないこの裁定は、シーズンの重要な局面を迎えるエティハドのクラブに影を落としている。
判決の重大性にもかかわらず、エティハド・スタジアムの首脳陣は不正行為を否定する姿勢を崩していない。会長のハルドゥーン・アル・ムバラクと最高経営責任者のフェラン・ソリアーノはいずれも公の場でクラブの潔白を主張しており、正式な控訴手続きもすでに始まっている。
代表ウイークのため、チームは差し当たってこの余波からおおむね切り離されていた。だが、選手たちがシティ・フットボール・アカデミーに戻ってきたいま、外部から厳しい視線が注がれる中で、焦点は突如として国内の問題へと戻っている。
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マレスカ、騒がしい状況の中で冷静さを求める
金曜日に予定されているより大きな記者会見を前に、クラブの自社メディアに対して話したマレスカは、ロッカールームがピッチ外の混乱に動揺していないことを明確にした。イタリア人指揮官は「個人的には、正直とても落ち着いている」と説明した。「クラブはかなり明確な姿勢を示している。私たちはクラブを完全に信頼している」
マンチェスター・シティ指揮官はまた、周囲の論争から選手たちを切り離しておく重要性を強調した。さらに「雑音があるのは理解しているが、私たちにとっての焦点は、自分たちがコントロールできることだけだ。そして、コントロールできるのはフットボールの部分だけだ」と付け加えた。
代表活動から戻った後のチームのメンタリティーについて問われると、マレスカは驚くほど前向きな雰囲気を明かした。「感触は素晴らしい。正直に言ってね」と同指揮官は語った。「選手たちは次の2試合を楽しみにしている。だが特に楽しみにしているのは、今この瞬間、自分たちがリーグ首位にいるからだ。選手たちはそこだけに集中している。自分たちがコントロールできるのはフットボールの部分だと分かっているし、さまざまなことをまったく心配していない。
「彼らは自分たちの仕事を理解しているし、雑音があることも分かっている。だが、その雑音をあまり気にしていない。今この瞬間は、どうすればリヴァプールに勝てるか、そしてファンとともにアンフィールドで勝利を目指せるかだけに集中している」
優勝争いを守る
シティは現在、プレミアリーグ首位に立っており、マレスカは法廷闘争が有望なシーズンの妨げとならないようにする決意だ。イタリア人指揮官は、自身の最優先の仕事が、チーム内の調和と競争力を維持することだと早くも認識している。
取締役会による法的な争いと、チームがピッチ上で果たすべき責務との間に明確な一線を引くことで、マレスカは包囲網に立ち向かう意識を育もうとしている。指揮官が示す結束した姿勢は、長期化が見込まれる控訴手続きに備えるクラブ幹部の反抗的なスタンスと完全に一致している。
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アンフィールドでの大一番
シティは日曜日、リヴァプールとのプレミアリーグ戦で再びリーグ戦に臨む。アンフィールドでの一戦は、有罪評決が公表されて以降で初の試合となり、マレスカ率いる首位チームにとって心理面でも戦術面でも極めて大きな試練となる。
マージーサイドで好結果を手にすれば、優勝争いのライバルたちに強烈なメッセージを送ることになる。現在進行中の財務スキャンダルから、このチームが完全に遮断されていることを示す形となるからだ。
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