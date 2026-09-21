土曜日のマドリード・ダービーで2-1で敗れたレアル・マドリーは、勝ち点15で4位に後退した。2位のアトレティコ・マドリーとはわずか1ポイント差となっている。一方、首位のバルセロナは国際Aマッチウィーク前の時点で勝ち点21のパーフェクトを維持している。

この敗戦を受け、ファンやOBの間では不満が噴出している。とりわけ、モウリーニョの監督復帰と慌ただしかった夏の移籍市場を受けて高まっていた期待を考えれば、なおさらである。

『ESPN』の取材に応じたマケレレは、遠慮なく見解を示した。モウリーニョのチームの組み立て方に強い失望を示し、戦術的な方向性と連係が完全に欠けていると示唆した。