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「全く何もない」 クロード・マケレレがレアル・マドリーとジョゼ・モウリーニョを、明確なゲームプランがなかったとして痛烈批判
マケレレがレアル・マドリーを痛烈批判
土曜日のマドリード・ダービーで2-1で敗れたレアル・マドリーは、勝ち点15で4位に後退した。2位のアトレティコ・マドリーとはわずか1ポイント差となっている。一方、首位のバルセロナは国際Aマッチウィーク前の時点で勝ち点21のパーフェクトを維持している。
この敗戦を受け、ファンやOBの間では不満が噴出している。とりわけ、モウリーニョの監督復帰と慌ただしかった夏の移籍市場を受けて高まっていた期待を考えれば、なおさらである。
『ESPN』の取材に応じたマケレレは、遠慮なく見解を示した。モウリーニョのチームの組み立て方に強い失望を示し、戦術的な方向性と連係が完全に欠けていると示唆した。
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モウリーニョ体制下での戦術的混乱
マケレレが主な問題として指摘したのは、明確な攻撃の構造が欠けていることだ。これにより、キリアン・エムバペやビニシウス・ジュニオールのような主力FWのポジションが重なっている。この連係不足はアトレティコ・マドリー戦で明白となり、元MFから激しい批判を招いた。
マケレレは「理解がない。選手同士にも、監督との間にもない。モウリーニョは彼らと話をしなければならない。チームは弱く、ゲームプランも明確なアイデアもない。何もない。何も、何も、何も……。まったく何もない。彼らにはもっと多くを求めなければならない」と述べた。マケレレは、焦点をこうした明白な戦術的欠陥に厳密に当て続けるべきだと明確にした。
審判を巡る論争はさておき
ダービー後、試合の審判団をめぐって大きな論争が起き、レアル・マドリーTVはクリスティアン・ロメロに絡む退場の可能性があった場面に激怒を示した。しかし、マケレレはこうした不満を、モウリーニョとそのチームが直面している本当の問題から目をそらすものだとして退けた。
マケレレは「問題は審判ではない。チームには明らかな欠陥がある」と主張した。この解説者は、判定に責任を押しつけることは、ムバッペがどのように起用されているかという深刻な問題や、先発メンバー全体に欠けている連係の悪さを覆い隠すだけだと考えている。クラブは早急に解決すべき問題を多く抱えている。
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レアル・マドリーの次は何か？
レアル・マドリーは代表ウィーク明けに厳しい日程を控えており、モウリーニョがこうした戦術的な問題を修正する時間はほとんどない。クラブはラ・リーガでビジャレアル、セビージャと対戦する予定で、さらにチャンピオンズリーグではローマ、ライプツィヒとの連戦にも臨む。この過酷な連戦の締めくくりとなるのが、10月25日のバルセロナ戦だ。この一戦は今季を左右する可能性がある。
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