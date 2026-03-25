『トゥットスポルト』によると、レアル・マドリードやユヴェントスに加え、マンチェスター・ユナイテッドやリヴァプールFCも、今夏に契約が満了するこのセンターバックの獲得に関心を示している。同紙はさらに、ユヴェントスが33歳の同選手に対し、総額1000万～1200万ユーロの2年契約を提示していると報じた。

一方、レアルのオファーは1年契約で500万ユーロにとどまるとされる。リュディガーの決断において重要な要素の一つは、レアルの監督人事が未定である点だ。 暫定監督のアルバロ・アルベロアは、チャンピオンズリーグでの成績次第では、スペインの首都で正式な指揮官となる可能性がある。43歳のアルベロアの下では、リュディガーは再びセンターバックのレギュラーに定着している。一方、解任された前任者のシャビ・アロンソは、リュディガーのファンではないと噂されていた。