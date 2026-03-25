アントニオ・リュディガーを巡る契約交渉が、どうやら本格化してきたようだ。『ムンド・デポルティーボ』紙が先日、レアル・マドリードが同選手に契約延長のオファーを出したと報じたが、その後イタリアから新たな噂が浮上しており、リュディガーへの関心は当初考えられていた以上に高い可能性があるという。
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入札合戦になるのか？複数のトップクラブがレアル・マドリードのアントニオ・リュディガー獲得を争っているようだ
『トゥットスポルト』によると、レアル・マドリードやユヴェントスに加え、マンチェスター・ユナイテッドやリヴァプールFCも、今夏に契約が満了するこのセンターバックの獲得に関心を示している。同紙はさらに、ユヴェントスが33歳の同選手に対し、総額1000万～1200万ユーロの2年契約を提示していると報じた。
一方、レアルのオファーは1年契約で500万ユーロにとどまるとされる。リュディガーの決断において重要な要素の一つは、レアルの監督人事が未定である点だ。 暫定監督のアルバロ・アルベロアは、チャンピオンズリーグでの成績次第では、スペインの首都で正式な指揮官となる可能性がある。43歳のアルベロアの下では、リュディガーは再びセンターバックのレギュラーに定着している。一方、解任された前任者のシャビ・アロンソは、リュディガーのファンではないと噂されていた。
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リュディガーは2022年からマドリードに在住している
リュディガーは2022年からレアル・マドリードでプレーしており、それ以来174試合の公式戦に出場している。2023年、ドイツ代表のリュディガーはレアルでの初シーズンで、キャリア通算2度目となるチャンピオンズリーグ制覇を果たした。彼は2021年にチェルシーFCで同タイトルを獲得していた。
リュディガーは2012年にVfBシュトゥットガルトで頭角を現し、2015年にまずレンタル移籍、その1年後に完全移籍でセリエAのASローマへ移籍した。そして2017年、2年間の在籍を経て、3500万ユーロの移籍金でローマを離れ、ロンドンのチェルシーへと移籍した。
アントニオ・リュディガー：レアル・マドリードでの成績
ゲーム
174
ゴール
8
アシスト
4
イエローカード
18
イエローカードとレッドカード
0
レッドカード
1