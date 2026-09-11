自身の個人的なパフォーマンスだけでなく、エムバペはチームの結束の重要性も強調した。新たな選手たちが複数ロッカールームに加わる中、チームは新加入組がトップチームにスムーズに溶け込めるようサポートすることを優先してきた。

このフランス人選手は、今季にジョゼ・モウリーニョ率いるチームがあらゆるタイトル争いに加わるためには、結束したロッカールームが不可欠になると考えている。全員が同じ方向を向いて進むことを確実にするのが、グループにとっての最優先事項であり続けている。

「新しい顔ぶれを見るのはいつだっていいことだ」と、エムバペは夏の新戦力について付け加えた。「彼らはレアル・マドリーというエンブレムのために力になりたいという思いを持ってやって来る。僕たちは全員が同じ方向に進めるよう、可能な限り最善の形でみんなが適応できるようにしてきた」