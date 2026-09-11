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「光栄なことだ」 キリアン・エムバペ、ファン投票による賞を総なめにした後にレアル・マドリーへ胸躍る約束
エムバペがマドリーの8月の賞を受賞
ムバッペが、8月のクラブ月間最優秀選手『ファイブスター・プレーヤー』に選出された。フランス代表は、レアル・マドリーのファンベースによるオンライン投票を経て、この個人賞を受賞。今回の受賞は、元パリ・サンジェルマンFWにとって、今季有望なスタートを切った最初の1カ月を締めくくるものとなった。
スペインでの生活にも順応したムバッペは、サンティアゴ・ベルナベウに成功を取り戻す決意を強調した。この賞を受け取ったことで、フランス代表にはマドリーでの最初の数試合を振り返る機会も訪れた。サポーターへの感謝を示すとともに、今後数カ月に向けて高い基準を自らに課した。
- Getty Images
フランス人FW、レアル・マドリーのユニフォームを着る特権を強調
トロフィーを受け取った後、ムバッペは新天地で長く印象を残したいという野心を明確にした。有名な白いユニフォームを身にまとうことは、決して当たり前ではない名誉だとも強調している。
「本当にチームの力になりたいし、今年は僕たちが素晴らしいことを成し遂げられると示したい」と、20Minutosが伝えた。「ここでプレーできる喜びを常に感じているし、レアル・マドリーのユニフォームを着ることが特権だと分かっている」
マドリーのスカッドに新加入選手を組み込むこと
自身の個人的なパフォーマンスだけでなく、エムバペはチームの結束の重要性も強調した。新たな選手たちが複数ロッカールームに加わる中、チームは新加入組がトップチームにスムーズに溶け込めるようサポートすることを優先してきた。
このフランス人選手は、今季にジョゼ・モウリーニョ率いるチームがあらゆるタイトル争いに加わるためには、結束したロッカールームが不可欠になると考えている。全員が同じ方向を向いて進むことを確実にするのが、グループにとっての最優先事項であり続けている。
「新しい顔ぶれを見るのはいつだっていいことだ」と、エムバペは夏の新戦力について付け加えた。「彼らはレアル・マドリーというエンブレムのために力になりたいという思いを持ってやって来る。僕たちは全員が同じ方向に進めるよう、可能な限り最善の形でみんなが適応できるようにしてきた」
- (C)Getty Images
タイトル獲得を見据える
マドリードで個人賞を獲得したエムバペは、今後はシーズン序盤の好調を維持することに意識を向けることになる。FWは個人としての評価をチームのタイトル獲得につなげたい考えを崩していない。
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