このハットトリックでメッシは、ワールドカップ通算得点ランキングでミロスラフ・クローゼと並んだ。世界が称える中、アルゼンチン主将は「偉大なストライカーの一人としてどう思うか」と問われ、謙虚に語った。

「ゴールや記録は気にしない。クローゼやロナウド、今日2得点を挙げたムバッペと同じリストに名を連ねられるのは光栄だ。でも、それはただの統計だよ」と語った。「ロナウドは僕が見てきた中で最高の選手の一人だが、1位ではない。 いつも通り、ベストを尽くすだけだ。テレビでゴールシーンは見ていない。チームメイトや家族と一緒に試合を楽しんでいた。後でじっくりと見直すつもりだ」

歴史的快挙と大勝の一方で、メッシは「序盤は苦戦した」と正直に振り返り、現代の国際試合の難しさを強調した。

「相手には良い選手が多く、ダイナミックに攻めてきた。私たちは試合を支配しようとしたが、特に前半はボールを保持できずに苦戦した」とメッシは振り返った。「今回のワールドカップではどのチームも入念に準備しており、強豪が揃っている。どのチームも決して譲歩しないことがよく分かる」