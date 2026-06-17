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「光栄です」――リオネル・メッシはワールドカップ通算得点記録に並んだことへの感想を語った。アルゼンチン代表キャプテンは、テニスのレジェンド、ラファエル・ナダルからインスピレーションを得ている。
GOATにとってのナダルはインスピレーションの源
来週39歳になるメッシは、カンザスシティでのアルジェリア戦で相手守備を翻弄し、衰えを見せた。試合後、ESPNの取材に応じたインテル・マイアミのスーパースターは、世界の舞台で高いパフォーマンスを維持するため、ある偉大なスポーツ選手からインスピレーションを得ていると語った。
「今は本当に楽しく、ピッチ上で幸せだ」とメッシは語った。「サッカーが大好きで、幼少期から情熱を注ぎ、常にベストを尽くしてきた。今、ラファエル・ナダルのドキュメンタリーを見ていて、すべてを捧げ、自分のやっていることを楽しむ点で彼と同じ気持ちだ」
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クローゼに並ぶ活躍と、レジェンドへの敬意
このハットトリックでメッシは、ワールドカップ通算得点ランキングでミロスラフ・クローゼと並んだ。世界が称える中、アルゼンチン主将は「偉大なストライカーの一人としてどう思うか」と問われ、謙虚に語った。
「ゴールや記録は気にしない。クローゼやロナウド、今日2得点を挙げたムバッペと同じリストに名を連ねられるのは光栄だ。でも、それはただの統計だよ」と語った。「ロナウドは僕が見てきた中で最高の選手の一人だが、1位ではない。 いつも通り、ベストを尽くすだけだ。テレビでゴールシーンは見ていない。チームメイトや家族と一緒に試合を楽しんでいた。後でじっくりと見直すつもりだ」
歴史的快挙と大勝の一方で、メッシは「序盤は苦戦した」と正直に振り返り、現代の国際試合の難しさを強調した。
「相手には良い選手が多く、ダイナミックに攻めてきた。私たちは試合を支配しようとしたが、特に前半はボールを保持できずに苦戦した」とメッシは振り返った。「今回のワールドカップではどのチームも入念に準備しており、強豪が揃っている。どのチームも決して譲歩しないことがよく分かる」
過去の失恋を乗り越える
代表チームでのキャリアを振り返ったメッシは、決勝での敗北の苦痛からリオネル・スカローニ監督率いる現在の黄金時代まで、感情の起伏に富んだ道のりを語った。2022年のカタールでの優勝とコパ・アメリカ制覇後、アルゼンチン国内の雰囲気は大きく変わったと認めた。
「良い時期も悪い時期もあった。特に悪い時期が多かったが、今は代表を楽しめている」と語った。「結果は命だ。3大会連続で決勝に敗れ、チームは重圧に苦しんだ。だが優勝してからは、ワールドカップと2度のコパ・アメリカ制覇が以前より高く評価されている」
また、カタール大会の時と同様に、現地に駆けつけてくれたアルゼンチン人ファンに感謝を捧げた。
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フィットネスと第7回ワールドカップに注目
6回目のワールドカップに出場するメッシは、依然として身体的にも精神的にも鋭さを保っている。2030年の7回目出場については笑い飛ばしたが、MLSのインター・マイアミでも常に最高を追求していると強調した。
「調子は良かった。チームメイトと同じレベルに立てるよう、身体的にはできる限りの準備をした」と語った。「これから先のことすべてが楽しみだ。これからも戦い続けたい。マイアミでは自分を追い込み、高みを目指し、ベストを尽くしてきた。精神的にも肉体的にも良い状態を保つことを決してやめていない。 ワールドカップで2大会連続優勝したチームは2つだけだと知っているか？ もちろん知っている。だが、このままの姿勢でチームのために全力を尽くし続ければ、結果はついてくる。」