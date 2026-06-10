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「光栄であり、名誉だ」―レアル・マドリード復帰を控えたジョゼ・モウリーニョがベンフィカに感動の別れを告げた。
イーグルスへの別れ
モウリーニョは、退任発表直後にSNSでベンフィカへの感謝を表明した。63歳の彼はインスタグラムで、リスボンでの短くも印象的な2度目の指揮を振り返った。この期間、彼はクラブを国内リーグ無敗でプリメイラ・リーガ3位に導き、スーパータッサ・カンディド・デ・オリヴェイラでも優勝した。
チェルシーやマンチェスター・ユナイテッドでも指揮した名将は、投稿で首脳陣とスタッフに感謝を伝えた。「ルイ・コスタ会長、ベンフィカで働く機会をありがとう。このクラブを代表できたことは名誉であり特権だった。ベンフィカ・キャンパスの全スタッフにも感謝する。皆さんのプロ意識、献身、能力は模範的だった」と語った。
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ベンフィカとの強い絆
モウリーニョは、2025-26シーズンに指導した選手たちにもメッセージを送った。ベルナベウ復帰の噂にもかかわらず、ポルトガルで築いた絆は生涯変わらないと断言。彼は「共に働けた喜びに感謝し、選手たちの私生活とキャリアの成功を祈っている」と語った。 私は一時の関係ではなく、生涯続く絆を築いたと確信して去ります。彼らは『一日限りの選手』ではなく、『生涯の選手』なのです」
レアル・マドリードの復活とペレス・プロジェクト
ベンフィカを退団したモウリーニョ監督は、2010～2013年にバルセロナの独走を止めた実績を買われ、レアル・マドリードが獲得に動いた。ペレス会長は再選キャンペーンの柱として再招聘を決め、クラブはベンフィカに約1300万ポンドの補償金を支払い、速やかに契約を締結した。 ベンフィカが退団を発表し、水曜日に正式就任が予定される。火曜夜には代理人のジョルジェ・メンデス氏がマドリード市内のホテルでレアル・マドリードのホセ・アンヘル・サンチェスGMやジュニ・カラファットCSと会談、移籍報道に拍車をかけた。
ペレス会長はベルナベウの栄光を取り戻すため、大型補強でモウリーニョを支える方針だ。クラブはすでにフリアン・アルバレスに1億5000万ユーロ（約1億7200万ドル）をオファーしたが、アトレティコ・マドリードに拒否された。2年間タイトルから遠ざかるチームを若返らせる、新“ガラクティコ”時代の幕開けだ。
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イーグルスの次の一手は？
モウリーニョがマドリードで就任会見の準備を進める中、ベンフィカは後任を迅速に決定した。リスボンの名門は2026-27シーズンを率いる監督として既知の顔を採用し、エスタディオ・ダ・ルスに指導力の空白が生じないよう備えた。
新監督には、元フラム、スポルティングCP指揮官のマルコ・シルバが就任。プレミアリーグで評価を上げたシルバは、2029年までの契約で加入する。彼はモウリーニョが残した国内リーグ無敗記録を維持しつつ、ポルトガルリーグ首位の座奪還を目指す。