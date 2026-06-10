モウリーニョは、退任発表直後にSNSでベンフィカへの感謝を表明した。63歳の彼はインスタグラムで、リスボンでの短くも印象的な2度目の指揮を振り返った。この期間、彼はクラブを国内リーグ無敗でプリメイラ・リーガ3位に導き、スーパータッサ・カンディド・デ・オリヴェイラでも優勝した。

チェルシーやマンチェスター・ユナイテッドでも指揮した名将は、投稿で首脳陣とスタッフに感謝を伝えた。「ルイ・コスタ会長、ベンフィカで働く機会をありがとう。このクラブを代表できたことは名誉であり特権だった。ベンフィカ・キャンパスの全スタッフにも感謝する。皆さんのプロ意識、献身、能力は模範的だった」と語った。