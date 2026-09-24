(C)Getty Images
翻訳者：
「先に来たほうだ！」 ウェイン・ルーニーが、指導者復帰を決断させ得る唯一の2つの仕事を明かす
ルーニーが夢見る監督復帰先を明かす
ウェイン・ルーニーが指導者としての野望を明かし、自身を再び監督業へ引き戻せる可能性があるのはマンチェスター・ユナイテッドとエヴァートンの2クラブだけだと語った。
『Virgin Radio』で語ったルーニーは、自身が関心を持つ監督職の範囲が極めて限られていることを率直に明かした。現場復帰の可能性について問われた元FWは、かつて所属した2クラブ以外の仕事を引き受ける姿は想像できないと認めた。ルーニーは「そうは思わない。改めて言うが、自分は難しい仕事を4つやってきた。どんな形であれ戻るとすれば、エヴァートンかマンチェスター・ユナイテッドだけだ。だが、その可能性は非常に低い」と説明。さらに、その2つのポジションのうちどちらを望むのかと追及されると、「先に来た方だよ！」と冗談交じりに答えた。
- Getty Images Sport
指導者への難しい転身
選手として比類なき成功を収めた一方で、ルーニーの監督キャリアは複数のクラブでの指揮を通じて大きな困難に見舞われてきた。指導者としての歩みはダービー・カウンティで始まり、クラブの財政難の中で手腕を評価された後、MLSのDCユナイテッドへ移った。しかしその後はバーミンガム・シティとプリマス・アーガイルで苦しい時期を過ごした。ピッチ上で見せた輝きをベンチで再現できず、40歳のマンチェスター・ユナイテッドのレジェンドは、2024年後半にプリマスから解任されて以降、監督業から離れている。
現役時代の輝きを監督として再現できずにいることを受け、ルーニーは自身のキャリアの道筋について熟考する時期を迎えている。タッチラインを離れた元イングランド代表主将は、放送業界へのスムーズな転身を果たし、『Match of the Day』や『The Overlap』といった看板番組でおなじみのレギュラー解説者として地位を確立している。
解説者として新たな目的を見いだす
指揮官としての寿命が不確実であることが、ルーニーが新たなプロジェクトに再び飛び込むことをためらっている大きな要因となっているようだ。現役生活には一定の道筋があり、マンチェスター・ユナイテッドで559試合に出場してクラブ記録となる253ゴールを挙げ、その後エヴァートン、DCユナイテッド、ダービー・カウンティでプレーし、2021年に現役を引退した。一方で指導者の仕事には職の安定がほとんどなく、そのことをユナイテッドのレジェンドは痛感している。
芝生の上を離れた新たな生活について語る中で、ルーニーは「今後、二度と監督をやらない可能性もある」と認めた。「選手であれば、自分のキャリアがいつ終わるかは分かるし、その準備もできると思う。だから例えば監督としての次のステップでは、1年いるのか、2年なのか、10年なのか、それとも3カ月なのか分からない。今は『Match of the Day』を楽しんでいるし、学びながら、自分がやっていることをもっと良くしていく時間だと思っている」
- Getty Images Sport
テクニカルエリアの外での人生
現時点では、プレミアリーグ5回制覇、チャンピオンズリーグ優勝、FAカップ制覇をはじめ、数多くの主要タイトルを手にしてきたイングランドサッカー史屈指の実績を誇るこの人物は、私生活とメディアでの仕事に集中することに満足している。
「お金のためにやっているわけではない。ただ一日中家にいるのではなく、目的があってやっているんだ」とルーニーは語った。この関心の変化は、マンチェスター・ユナイテッドやエヴァートンへの魅力が依然として強い一方で、この伝説的FWがテレビスタジオを去ることを急いでいないことを示している。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。