指揮官としての寿命が不確実であることが、ルーニーが新たなプロジェクトに再び飛び込むことをためらっている大きな要因となっているようだ。現役生活には一定の道筋があり、マンチェスター・ユナイテッドで559試合に出場してクラブ記録となる253ゴールを挙げ、その後エヴァートン、DCユナイテッド、ダービー・カウンティでプレーし、2021年に現役を引退した。一方で指導者の仕事には職の安定がほとんどなく、そのことをユナイテッドのレジェンドは痛感している。

芝生の上を離れた新たな生活について語る中で、ルーニーは「今後、二度と監督をやらない可能性もある」と認めた。「選手であれば、自分のキャリアがいつ終わるかは分かるし、その準備もできると思う。だから例えば監督としての次のステップでは、1年いるのか、2年なのか、10年なのか、それとも3カ月なのか分からない。今は『Match of the Day』を楽しんでいるし、学びながら、自分がやっていることをもっと良くしていく時間だと思っている」