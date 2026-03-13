ローレンのキャリアは目覚ましい成長の軌跡であり、U-10からU-14までチェルシーのアカデミーで育成を受けた後、2021年にマンチェスター・ユナイテッドから西ロンドンへ復帰した。それ以来、彼女は女子サッカー界で最も圧倒的な存在の一人へと変貌を遂げた。 105試合出場、31得点を記録し、女子スーパーリーグ4連覇、FAカップ3回、リーグカップ1回の優勝に大きく貢献してきた。チェルシー・ウィメンCEOのアキ・マンダーは、彼女の重要性を次のように強調した。「ローレンが契約を延長してくれることを大変嬉しく思います。ローレンは、この国が生んだ最も技術に恵まれた選手の一人であり、生粋のチェルシーっ子です。 クラブに関わる全員が、彼女がブルーのユニフォームを着て成し遂げたすべての成果を大変誇りに思っており、彼女のキャリアの新たな章を楽しみにしています。」