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兄妹はチームに残留！ リースが契約書にサインした数時間後、ローレン・ジェームズもチェルシーとの新契約に署名した
スタンフォード・ブリッジでの歴史的な2つの約束
ローレンにとって、幼い頃からトレーニングを積んできたこのクラブに残ることは、迷う余地のない決断だった。契約更新について、彼女は次のように語った。「チェルシーと新たな契約を結ぶことができ、本当に嬉しくて、この上ない喜びを感じています。幼い頃からこのクラブに所属してきたので、ここに残れることになり、心から嬉しく思っています。この素晴らしいクラブで、さらに多くの思い出を作り、さらなる成功を収め、より多くのトロフィーを勝ち取ることを楽しみにしています。」
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アカデミーの有望株から世界的なスーパースターへ
ローレンのキャリアは目覚ましい成長の軌跡であり、U-10からU-14までチェルシーのアカデミーで育成を受けた後、2021年にマンチェスター・ユナイテッドから西ロンドンへ復帰した。それ以来、彼女は女子サッカー界で最も圧倒的な存在の一人へと変貌を遂げた。 105試合出場、31得点を記録し、女子スーパーリーグ4連覇、FAカップ3回、リーグカップ1回の優勝に大きく貢献してきた。チェルシー・ウィメンCEOのアキ・マンダーは、彼女の重要性を次のように強調した。「ローレンが契約を延長してくれることを大変嬉しく思います。ローレンは、この国が生んだ最も技術に恵まれた選手の一人であり、生粋のチェルシーっ子です。 クラブに関わる全員が、彼女がブルーのユニフォームを着て成し遂げたすべての成果を大変誇りに思っており、彼女のキャリアの新たな章を楽しみにしています。」
個人の卓越した才能と国際的な評価
2023-24シーズンは、この才能あふれるフォワードにとって決定的なシーズンとなった。彼女は23試合に先発出場し、リヴァプール戦で自身初のハットトリックを含む16ゴールを記録した。その活躍は数々の個人賞にも反映されており、PFA年間最優秀若手選手賞を受賞し、FIFPRO女子ワールドイレブンに2度選出され、2024年のバロンドール投票では13位に入った。 その影響力は国際舞台にも及び、ユーロ2025でのイングランド代表の優勝に重要な役割を果たした。特にグループステージのオランダ戦で鮮やかな2得点を挙げ、ライオネッス（イングランド代表の愛称）の連覇への道を切り拓いた。
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新時代の先頭に立つ
怪我に悩まされながらも、ローレンはソニア・ボンパストール監督率いるチームにおいて、創造性の源であり続けてきた。彼女は先日、マンチェスター・シティとの重要なリーグカップ準決勝で通算100試合出場という節目を迎え、その不屈の精神と大舞台での度胸を証明した。チェルシーが国内および欧州での新たな挑戦の段階に突入する中、ローレンとリースの両選手が長期契約を結んだことで、「ジェームズ」という名はクラブのアイデンティティの礎として確固たるものとなった。 ブルーズのサポーターたちは、この地元育ちのアイコンたちが、これからも長年にわたり輝き続ける姿を期待することができるだろう。
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