AFP
翻訳者：
「兄のような存在」アンス・ファティ、ポール・ポグバがモナコでの自身のキャリアを救う手助けをしてくれた経緯を明かす
ピッチ外での強い絆
ファティは、モナコで共に過ごす中で築いたポグバとの特別な関係について詳しく語った。2人は2025-26シーズンを通じて強い絆を築いたが、ポグバがクラブを退団したのは8月だった。
フランス人選手のポグバが夏に退団した後も、2人は非常に親しい関係を保っている。ファティはこのほど、フランスのサッカーに適応する過程で、経験豊富なMFポグバが自分にとってどれほど大きな存在だったかを公に語った。
- Getty Images Sport
モナコで道しるべとなる存在
土曜日に報道陣の取材に応じたファティは、適応期間中にポグバの存在がいかに重要だったかを明かした。ワールドカップ優勝経験のあるポグバが自分を気にかけ、欠かせない支えとなってくれたという。スペイン代表のファティはまた、今でも機会があれば2人で一緒に過ごしていると語った。
「僕にとって兄のような存在だ」とファティは語った。『Maxifoot』が伝えている。「特に昨年は、彼にとても助けられた。スペイン語がとても上手なので、いろいろなことがずっと簡単だった」
「金曜日にもまた一緒に過ごした。機会があれば、話したり一緒に時間を過ごしたりするようにしている。サッカーについてたくさん話すけど、人生全般についても話すよ」
ともに困難を乗り越える
ファティがキャリアの立て直しを目指してモナコに加入したのは、バルセロナを離れた後のことだ。リーグ・アンへの適応が求められる厳しい時期に、ポグバのような経験豊富でスペイン語を話せる人物の存在は欠かせなかった。
若きアタッカーは、今季ここまでリーグ・アンで1試合に出場。継続的な出場に向けて調整を続けている。しかし、ヨーロッパカンファレンスリーグでは、モナコがCSKAソフィアを2-1で下す決め手となった。
- AFP
未来を見据えて
ファティは、親友が近いうちにピッチでの実戦に完全復帰することを願っている。ポグバがキャリアの次の一歩に向けて準備を進める中、若手FWはかつてのチームメイトを変わらず支えている。
ファティは、フランス人選手の現在の状況について問われ、「彼が早く復帰し、再びサッカーを楽しめるよう願っている」と語った。
ふくらはぎの不調から回復したスペイン人選手は、先発の座をつかみ、モナコに貢献する決意だ。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。