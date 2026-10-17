ファティは、モナコで共に過ごす中で築いたポグバとの特別な関係について詳しく語った。2人は2025-26シーズンを通じて強い絆を築いたが、ポグバがクラブを退団したのは8月だった。

フランス人選手のポグバが夏に退団した後も、2人は非常に親しい関係を保っている。ファティはこのほど、フランスのサッカーに適応する過程で、経験豊富なMFポグバが自分にとってどれほど大きな存在だったかを公に語った。