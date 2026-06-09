元UEFA会長のミシェル・プラティニ氏が、FIFA会長のジャンニ・インファンティーノ氏を刑事告訴した。

AFPが受け取った声明によると、プラティニ氏はパリでインファンティーノ氏を刑事告訴した。告訴状では、2015年の自身の失脚に関し、インファンティーノ氏が影響力を乱用し虚偽の告発を流布したと主張している。また、元UEFA会長は、元FIFA法務部長マルコ・ヴィリガー氏と元監査・コンプライアンス委員会委員長ドメニコ・スカラ氏も名指ししている。

プラティニ氏は、FIFA会長選出を阻止するための策略だったとして調査を求めている。これは、ブラッター元会長の後継となるはずだった自身の野望を断った一連の出来事以来、長く続く紛争の新たな局面だ。