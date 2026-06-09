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元UEFA会長のミシェル・プラティニ氏が、FIFA会長のジャンニ・インファンティーノ氏を刑事告訴した。
プラティニ氏、2015年の騒動で法的措置に踏み切る
AFPが受け取った声明によると、プラティニ氏はパリでインファンティーノ氏を刑事告訴した。告訴状では、2015年の自身の失脚に関し、インファンティーノ氏が影響力を乱用し虚偽の告発を流布したと主張している。また、元UEFA会長は、元FIFA法務部長マルコ・ヴィリガー氏と元監査・コンプライアンス委員会委員長ドメニコ・スカラ氏も名指ししている。
プラティニ氏は、FIFA会長選出を阻止するための策略だったとして調査を求めている。これは、ブラッター元会長の後継となるはずだった自身の野望を断った一連の出来事以来、長く続く紛争の新たな局面だ。
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プラティニ氏は疑惑の行為について説明責任を求めている
プラティニ氏の弁護団は、氏の評判を傷つけFIFA会長就任を阻む組織的陰謀があったと主張し、その証拠を示す意向を示した。フランスでの刑事告訴に加え、氏は倫理調査で被った損害の賠償を求めてFIFAを提訴する準備を進めている。
彼は、サッカー界のガバナンスを左右する中傷キャンペーンの犠牲者だったと主張。今回の訴訟で名誉回復と責任者の特定を目指す。
2015年の支払い調査をきっかけに起きた紛争
端緒は2011年。当時のFIFA会長ブラッターの指示でプラティニ氏に200万スイスフランが支払われた。これは1998～2002年のコンサルティング報酬とされたが、支払いの遅れが後に捜査当局の疑いを呼んだ。
2015年にこの取引が公表されると、2人は長期の資格停止処分を受けた。当時FIFA会長候補と目されていたプラティニが立候補を断念し、UEFA事務総長だったインファンティーノが2016年2月に会長に就任。その後、対立候補なく2度再選されている。
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新たな法廷闘争が、過去の論争に再び火をつける可能性がある
プラティニ氏の刑事告訴と予定される民事訴訟により、サッカー界の重大な治理争いは依然注目される見込みだ。訴訟を通じて、2015年の調査とその後のFIFA会長継承に再び厳しい目が向けられるだろう。