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元PSG指揮官クリストフ・ガルティエが、驚きの2026年バロンドール受賞者を明かす
ガルティエがPSGのスター選手たちを支持
PSGの前監督ガルティエは、2026年のバロンドールは現在フランスの首都でプレーしている選手に授与されるべきだと考えている。この権威ある賞の発表は間近に迫っており、誰が受賞にふさわしいのかをめぐる議論は激しさを増している。
2022-23シーズンに同クラブを率いたガルティエは、現所属のPSG選手3人をトップ賞の候補として自信を持って挙げた。60歳の指揮官は、この個人賞がフランスに戻ることを強く望んでいる。とりわけルイス、デンベレ、クバラツヘリアの3人を、過去1年間のパフォーマンスに基づく最有力候補として名指しした。
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タイトルとパフォーマンスが際立つ
Le Parisienの取材に応じた現ネオムの指揮官は、PSGの3選手を選んだ理由を説明した。ガルティエはそれぞれの貢献を強調し、その根拠をタイトル獲得と純粋なピッチ上での影響力に分けて語った。
「獲得したタイトルに目を向けるなら、私が挙げるのはファビアン・ルイスだ」とガルティエは述べた。「試合内容に焦点を当てるなら、出場時間は多くないもののウスマン・デンベレ、そしてクヴィチャ・クヴァラツヘリアは非常に印象的だった。この3人のうちの1人がバロンドールを受賞するに値する」
ファビアン・ルイスの進化
3人の候補者の中でも、ガルティエは特にルイスを絶賛した。指揮官は2022年夏、スペイン代表の同選手をナポリからPSGへ連れてくる上で重要な役割を果たした。
ルイスは当初、フランスサッカーのフィジカル面の要求に適応するのに苦しんだが、その後はチームの中盤を支える重要な存在へと進化した。ガルティエは30歳の同選手が持つ戦術的インテリジェンスを今も高く評価している。
「チーム全体をこれほどスムーズに機能させる選手が1人いるとすれば、それは彼だ」とガルティエは説明した。「彼は他の選手より先にすべてを見ている。動きのズレを補い、サッカーを感じ取っている」
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ロンドンでの式典を待つ
ガルティエの願いが実現するかどうかは、そう遠くないうちに明らかになる。2026年のバロンドール授賞式は、あと数週間でロンドンで開催される予定だ。それまでは、ルイス、デンベレ、クバラツヘリアはPSGでのクラブの務みに集中し続けることになる。国際審査員団の票を獲得するのに、最近のパフォーマンスで十分だと期待している。
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