元PSG指揮官クリストフ・ガルティエが、驚きの2026年バロンドール受賞者を明かす

PSGの前監督ガルティエは、2026年のバロンドールは現在フランスの首都でプレーしている選手に授与されるべきだと考えている。この権威ある賞の発表は間近に迫っており、誰が受賞にふさわしいのかをめぐる議論は激しさを増している。

2022-23シーズンに同クラブを率いたガルティエは、現所属のPSG選手3人をトップ賞の候補として自信を持って挙げた。60歳の指揮官は、この個人賞がフランスに戻ることを強く望んでいる。とりわけルイス、デンベレ、クバラツヘリアの3人を、過去1年間のパフォーマンスに基づく最有力候補として名指しした。