キンペンベは7月1日にフリーエージェントとなったが、無所属期間は長く続かない見込みだ。フランスメディア「フット・メルカート」によると、カタール2部リーグのアル・ハリティヤスとの契約が目前に迫っているという。

今季の昇格を目指す同クラブは、彼の獲得に熱心だ。

キンペンベは昨年9月7日、パリ・サンジェルマンからカタールSCへ移籍金500万ユーロで移籍し中東でのキャリアをスタートさせたが、在籍は短く、市場価値300万ユーロで退団した。