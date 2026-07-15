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Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Moataz Elgammal

翻訳者：

元PSGのスター選手がサンダーランドへの移籍を完了

トーマス・ムニエ
移籍情報
パリ・サンジェルマン
サンダーランド
プレミアリーグ
リーグ・アン

ベルギー代表のベテラン右サイドバック、トーマス・ムニエがリールとの契約満了に伴い、プレミアリーグのサンダーランドにフリー移籍で正式加入した。このディフェンダーはレジス・ル・ブリス監督率いるチームと2年契約を結び、豊富な欧州での経験と数々のタイトル獲得実績を「スタジアム・オブ・ライト」にもたらす。

  • サンダーランドがベテランDFを獲得

    サンダーランドは今夏初の補強として、フリーエージェントのムニエと2年契約を結んだ。右サイドバックのムニエはリールとの契約満了で移籍金なしで加入。2020年にパリ・サンジェルマンからボルシア・ドルトムントへ移籍した際も移籍金は発生しなかった。

    34歳のムニエは直近のW杯でベルギー代表として83試合に出場。クラブ・ブルージュでは198試合20得点を記録し、リーグとカップ各1回制覇。その後600万ユーロでフランスへ移籍した。


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    ムニエが移籍の動機を明かす

    ムニエは加入決定について「サンダーランドの一員になれることを光栄に思う。クラブの野心とプロジェクトに感銘を受けた。ヨーロッパでプレーできることも大きな要因だ。ピッチ内外で経験を活かしたい」と語った。

    PSGではリーグ・アン3連覇に貢献し、128試合で13得点を記録。ドルトムントではドイツカップ1回制覇し、83試合で3得点。リールでは81試合で4得点を挙げた。

  • 欧州の血統が守備の選択肢を強化する

    ムニエはパリでの活躍でフランスカップ3回、リーグカップ3回、スーパーカップ3回を制し、サンダーランドにエリートとしての実績をもたらす。チャンピオンズリーグ43試合、ヨーロッパリーグ33試合を経験したベテランDFだ。

    堂々とした体格を生かし、右サイドでフィジカルと攻撃力を兼備する。ル・ブリス体制ではトライ・ヒュームと先発を争う見込みだ。この補強でムキエレをサイドバックからセンターバックへ移す選択肢も生まれる。

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    サンダーランドの今後はどうなるのか？

    サンダーランドがプレミアリーグに向けた戦術準備の最終段階に入る中、ムニエはすぐにトップチームの練習に合流する。ファンは、ル・ブリス監督が開幕戦で彼を公式戦デビューさせるかどうか注目している。さらに、ヨーロッパリーグがスタートした際には、彼の豊富な欧州での経験と勝利への強い意志がチームに不可欠になるだろう。

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