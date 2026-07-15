元PSGのスター選手がサンダーランドへの移籍を完了

サンダーランドは今夏初の補強として、フリーエージェントのムニエと2年契約を結んだ。右サイドバックのムニエはリールとの契約満了で移籍金なしで加入。2020年にパリ・サンジェルマンからボルシア・ドルトムントへ移籍した際も移籍金は発生しなかった。

34歳のムニエは直近のW杯でベルギー代表として83試合に出場。クラブ・ブルージュでは198試合20得点を記録し、リーグとカップ各1回制覇。その後600万ユーロでフランスへ移籍した。



