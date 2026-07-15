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元PSGのスター選手がサンダーランドへの移籍を完了
サンダーランドがベテランDFを獲得
サンダーランドは今夏初の補強として、フリーエージェントのムニエと2年契約を結んだ。右サイドバックのムニエはリールとの契約満了で移籍金なしで加入。2020年にパリ・サンジェルマンからボルシア・ドルトムントへ移籍した際も移籍金は発生しなかった。
34歳のムニエは直近のW杯でベルギー代表として83試合に出場。クラブ・ブルージュでは198試合20得点を記録し、リーグとカップ各1回制覇。その後600万ユーロでフランスへ移籍した。
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ムニエが移籍の動機を明かす
ムニエは加入決定について「サンダーランドの一員になれることを光栄に思う。クラブの野心とプロジェクトに感銘を受けた。ヨーロッパでプレーできることも大きな要因だ。ピッチ内外で経験を活かしたい」と語った。
PSGではリーグ・アン3連覇に貢献し、128試合で13得点を記録。ドルトムントではドイツカップ1回制覇し、83試合で3得点。リールでは81試合で4得点を挙げた。
欧州の血統が守備の選択肢を強化する
ムニエはパリでの活躍でフランスカップ3回、リーグカップ3回、スーパーカップ3回を制し、サンダーランドにエリートとしての実績をもたらす。チャンピオンズリーグ43試合、ヨーロッパリーグ33試合を経験したベテランDFだ。
堂々とした体格を生かし、右サイドでフィジカルと攻撃力を兼備する。ル・ブリス体制ではトライ・ヒュームと先発を争う見込みだ。この補強でムキエレをサイドバックからセンターバックへ移す選択肢も生まれる。
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サンダーランドの今後はどうなるのか？
サンダーランドがプレミアリーグに向けた戦術準備の最終段階に入る中、ムニエはすぐにトップチームの練習に合流する。ファンは、ル・ブリス監督が開幕戦で彼を公式戦デビューさせるかどうか注目している。さらに、ヨーロッパリーグがスタートした際には、彼の豊富な欧州での経験と勝利への強い意志がチームに不可欠になるだろう。
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