国際大会に出場するため代表チームを転々とする選手が多い中、エドゥアールは異なる道を選んだ。セルティックで4度のスコットランド・プレミアシップ制覇を経験したレンヌのストライカーは、今夏米国開催の大会でハイチ代表としてプレーするよう打診を受けた。

ハイチ代表の資格はあったが、予選を戦った選手たちに公平ではないと感じた。フランスU代表経験もある彼はこう説明した。「予選を突破した選手たちを尊重し、土壇場で恩恵だけを受けるのは正当ではないと感じました。出場するなら、それに見合う実績を積むべきです」