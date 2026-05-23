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元PSGとセルティックのストライカーが、ワールドカップ出場を辞退した上品な理由を明かした。
召集を拒否する
国際大会に出場するため代表チームを転々とする選手が多い中、エドゥアールは異なる道を選んだ。セルティックで4度のスコットランド・プレミアシップ制覇を経験したレンヌのストライカーは、今夏米国開催の大会でハイチ代表としてプレーするよう打診を受けた。
ハイチ代表の資格はあったが、予選を戦った選手たちに公平ではないと感じた。フランスU代表経験もある彼はこう説明した。「予選を突破した選手たちを尊重し、土壇場で恩恵だけを受けるのは正当ではないと感じました。出場するなら、それに見合う実績を積むべきです」
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プロセスを尊重する
2026年ワールドカップでハイチはスコットランド、ブラジル、モロッコと同居するグループCに入った。エドゥアールは個人的な出場願望を捨て、チームの一体感を選んだ。
エドゥアールの姿勢は、現代サッカーでは珍しい謙虚さの表れだ。 1974年の初出場（1次リーグ3連敗）以来2度目の本大会を迎えるハイチは、マイアミでブラジルやスコットランドと対戦する可能性があった。だが28歳のエドゥアールは、自分が入れば予選を戦った仲間をベンチに追いやると考え、代表入りを固辞した。
国際的な野心
ハイチへの敬意は明確だ。それでもエドゥアールは、フランス代表でトップレベルをプレーする夢を完全に諦めていない。U-21代表で「レ・ブルー」の主力だった元セルティックFWは、今もA代表での出場を望んでいる。
ハイチ代表を選べば、カリブの国に縛られフランス代表の道は完全に消える。 クラブでは今季36試合14得点をマーク。クープ・ドゥ・フランス決勝でニースを3-1で破り、チームを初優勝に導いた。リーグ・アンでも2位に入り、来季チャンピオンズリーグ出場権獲得に貢献した。
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ハイチの大会計画
エドゥアールが不在でも、ハイチ代表にはイングランドのリーグで活躍する攻撃陣が揃っている。サンダーランドのウィルソン・イシドールはブラックキャッツでの活躍が評価され代表に選出され、6月14日のスティーブ・クラーク率いるスコットランド代表との初戦でチームの攻撃の要となることが期待されている。