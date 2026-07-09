米国サッカー連盟は木曜日、自国開催の2026年W杯で米国代表が敗退してから3日後にチェランドロの就任を発表した。同連盟はチェランドロをU-23代表監督に迎え入れた。彼は米国代表での豊富な経歴に加え、監督としての実績も豊富に持っている。

選手時代は1999～2012年にUSMNTで87試合に出場し、3度のW杯を経験。ドイツ・ハノーファー96で15シーズンプレーし、ブンデスリーガ史上最長在籍の米国人選手となった。 2013年にはUSMNT「歴代ベストイレブン」に選ばれ、全米サッカー殿堂入りも果たした。

現役引退後は指導者に転身。UEFAプロライセンスを持つ彼は、ドイツでユースを指導した後、2021年にUSLのラスベガス・ライツの監督に就任した。 2022年にはLAFCの指揮官に就任し、初年度でMLSカップとサポーターズ・シールドを獲得。2024年にはUSオープンカップも制したが、2025年に同クラブを退任した。