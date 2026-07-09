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元米国代表DFでLAFC監督のスティーブ・チェルンドロ氏が、2028年オリンピックを目指すU-23米国代表の監督に就任した。
- AFP
何が起きたの？
米国サッカー連盟は木曜日、自国開催の2026年W杯で米国代表が敗退してから3日後にチェランドロの就任を発表した。同連盟はチェランドロをU-23代表監督に迎え入れた。彼は米国代表での豊富な経歴に加え、監督としての実績も豊富に持っている。
選手時代は1999～2012年にUSMNTで87試合に出場し、3度のW杯を経験。ドイツ・ハノーファー96で15シーズンプレーし、ブンデスリーガ史上最長在籍の米国人選手となった。 2013年にはUSMNT「歴代ベストイレブン」に選ばれ、全米サッカー殿堂入りも果たした。
現役引退後は指導者に転身。UEFAプロライセンスを持つ彼は、ドイツでユースを指導した後、2021年にUSLのラスベガス・ライツの監督に就任した。 2022年にはLAFCの指揮官に就任し、初年度でMLSカップとサポーターズ・シールドを獲得。2024年にはUSオープンカップも制したが、2025年に同クラブを退任した。
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「計り知れない可能性を秘めた選手たち」
チェルンドロは、オリンピックで将来有望なチームを率いることへの期待を語った。
「オリンピックで米国代表としてプレーすることはスポーツ界の最大の栄誉の一つであり、このチームを率いる機会を得られたことに感謝している」とチェルンドロは語った。「我々のチームには計り知れない可能性を秘めた素晴らしい選手たちが揃っている。彼らが自らに挑戦し、共に成長し、誇りを持って祖国を代表できるような環境を築いていくことを楽しみにしている。 私たちは勇気と謙虚さ、明確なアイデンティティを持って戦います。それはU.S.サッカーの価値観を反映し、サポーターの皆さんが誇りに思えるチームです。」
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U-23の状況
スポーツディレクターが空席の中、米国サッカー協会スポーツ担当副会長オグチ・オニェウがチェルンドロ新任決定に中心的な役割を果たした。4月にマット・クロッカーが退任して以降、スポーツディレクターの選考は続いている。
オニェウは「スティーブは指導経験が豊富で、米国のユースシステムを経験したことで米欧のプレースタイルを理解している。その知識で選手たちの潜在能力を引き出し、育成できる」と語った。「私はワールドカップで2度、彼とチームメイトだった。彼がチームに与える影響力を身をもって知っている。2028年オリンピックへ向け、彼こそこのチームを率いるのにふさわしい監督だと確信している」
チームは今年2回招集され、3月には日韓に勝利。6月の親善試合ではウクライナに勝ったが、ウズベキスタンには敗れた。直近の代表メンバーには、ヨーロッパからダウンズ、キャンベル、プクスタス、MLSからミラー、ベイカー・ホワイティング、ハブルーンが選ばれた。
米国U-23代表の前任者は、現在ニューイングランド・レボリューションを率いるマルコ・ミトロヴィッチだった。
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次は何が起こるのでしょうか？
監督としてチェランドロは、オリンピック大会に向けたU-23代表チームの体制構築を担う。ジョージア州の「アーサー・M・ブランク米国サッカーナショナルトレーニングセンター」でチームを指導し、2028年大会前に国際親善試合を行う。
次回のインターナショナルブレイクは9月21日に始まり、10月6日まで続く予定だ。
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