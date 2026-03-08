Goal.com
ライブ
Inter Miami CF v Nashville SC - 2025 MLS Cup PlayoffsGetty Images Sport
Mohamed Saeed

翻訳者：

元米国代表選手が主張「ハビエル・マスチェラーノはインテル・マイアミでリオネル・メッシを指導しているから当然のように扱われている」

インター・マイアミは2026年MLSシーズン開幕から好調を維持し、D.C.ユナイテッドを2-1で下す重要な勝利を収めた。リオネル・メッシがまたもや華麗なゴールで注目を集める中、元米国代表スターのサシャ・クレスタンは、クラブの支配力の真の立役者であるハビエル・マスチェラーノ監督が、現在8度のバロンドール受賞者の陰で指揮を執っていると指摘している。

  • Orlando City SC v Inter Miami CFGetty Images Sport

    戦術的柔軟性が脚光を浴びる

    現在リーグの著名なアナリストであるクリスタンは、ロドリゴ・デ・ポールやヘルマン・ベルテラメといった高名な新戦力に加え、メッシの存在がコーチングスタッフに対する世間の認識を歪めていると主張する。元アメリカ代表選手にとって、こうした才能があれば成功は保証されているという見方は、ベンチに座る指揮官に対する不当な評価だ。

    クレスティアンは、マスケラーノの貢献がマイアミの主将が繰り出す個々の魔法のようなプレーと同等に重要だと主張する。

    「私たちは彼を十分に評価していないと思います。なぜなら、彼はその場その場で戦術的な問題も解決できることを示しており、それは世界最高の監督たちが行うことだからです」と、クレスティアンはマルカ紙で、監督の影響力の高まりについて論じながら述べています。「先週、彼らはアウェイのオルランド戦で 2-0 とリードされ、観客の反感も買っていました。 彼はハーフタイムに戦術を変更し、ディフェンダーを1人外し、別の攻撃選手を投入して、後半は完全に試合を支配しました。彼は本当に素晴らしい仕事をしていると思います」

    • 広告
  • Lionel Messi Inter Miami Barcelona SC 2026Getty

    スーパースターを管理する難しさ

    「メッシがいれば誰でも勝てる」という説をクリェスタンはきっぱりと否定する。彼は、この職務の難しさはまさにチームの注目度の高さにあり、エゴと期待のバランスを取りながら新進の才能を統合するには、技術指導陣による繊細で洗練された手腕が必要だと指摘する。

    マスチェラーノが直面する独特のプレッシャーについて、クレスティアンはこう説明する。「彼がメッシを指導しているから…と我々は少し当然視してきたが、それでも個性の管理、期待値の調整、若手選手とベテラン選手の統率、そして適切なポジション配置は必須だ」

  • MLSにおける主導権の確立

    最新の勝利により、インター・マイアミは東部カンファレンスの順位を4位に押し上げただけでなく、「一人の選手に依存したチーム」というイメージを崩し始めている。マスチェラーノが構築した戦術的基盤は、クラブの「ガラクティコス」が活躍する土台を提供すると同時に、プレッシャー下でもチームが粘り強く戦えることを保証している。

    2025年MLSカップ優勝チームが完璧に機能する機械のようなイメージを放つ中、注目はますますマスチェラーノの戦術的頭脳へと移りつつある。メッシが個人技の魔法を見せる一方で、元バルセロナ＆リヴァプールMFが精密な指揮で選手たちを操り、スターの集合体を真のスポーツ王朝へと変貌させているのだ。

  • D.C. United v Inter Miami CFGetty Images Sport

    インター・マイアミの次なる展開は？

    インター・マイアミは今、戦力層の厚さが試される重大な一週間を迎える。ヘロンズはまず3月11日、GEODISパークへ遠征し、CONCACAFチャンピオンズカップ決勝トーナメント1回戦の初戦でナッシュビルSCと対戦する。大陸大会を終えると、チームはすぐに焦点をMLSに戻し、3月14日にバンク・オブ・アメリカ・スタジアムでシャーロットFCと対戦する。

CONCACAF ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｽﾞ
ナッシュビルSC crest
ナッシュビルSC
NSC
インテルマイアミCF crest
インテルマイアミCF
MIA
0