元米国代表選手が主張「ハビエル・マスチェラーノはインテル・マイアミでリオネル・メッシを指導しているから当然のように扱われている」
戦術的柔軟性が脚光を浴びる
現在リーグの著名なアナリストであるクリスタンは、ロドリゴ・デ・ポールやヘルマン・ベルテラメといった高名な新戦力に加え、メッシの存在がコーチングスタッフに対する世間の認識を歪めていると主張する。元アメリカ代表選手にとって、こうした才能があれば成功は保証されているという見方は、ベンチに座る指揮官に対する不当な評価だ。
クレスティアンは、マスケラーノの貢献がマイアミの主将が繰り出す個々の魔法のようなプレーと同等に重要だと主張する。
「私たちは彼を十分に評価していないと思います。なぜなら、彼はその場その場で戦術的な問題も解決できることを示しており、それは世界最高の監督たちが行うことだからです」と、クレスティアンはマルカ紙で、監督の影響力の高まりについて論じながら述べています。「先週、彼らはアウェイのオルランド戦で 2-0 とリードされ、観客の反感も買っていました。 彼はハーフタイムに戦術を変更し、ディフェンダーを1人外し、別の攻撃選手を投入して、後半は完全に試合を支配しました。彼は本当に素晴らしい仕事をしていると思います」
スーパースターを管理する難しさ
「メッシがいれば誰でも勝てる」という説をクリェスタンはきっぱりと否定する。彼は、この職務の難しさはまさにチームの注目度の高さにあり、エゴと期待のバランスを取りながら新進の才能を統合するには、技術指導陣による繊細で洗練された手腕が必要だと指摘する。
マスチェラーノが直面する独特のプレッシャーについて、クレスティアンはこう説明する。「彼がメッシを指導しているから…と我々は少し当然視してきたが、それでも個性の管理、期待値の調整、若手選手とベテラン選手の統率、そして適切なポジション配置は必須だ」
MLSにおける主導権の確立
最新の勝利により、インター・マイアミは東部カンファレンスの順位を4位に押し上げただけでなく、「一人の選手に依存したチーム」というイメージを崩し始めている。マスチェラーノが構築した戦術的基盤は、クラブの「ガラクティコス」が活躍する土台を提供すると同時に、プレッシャー下でもチームが粘り強く戦えることを保証している。
2025年MLSカップ優勝チームが完璧に機能する機械のようなイメージを放つ中、注目はますますマスチェラーノの戦術的頭脳へと移りつつある。メッシが個人技の魔法を見せる一方で、元バルセロナ＆リヴァプールMFが精密な指揮で選手たちを操り、スターの集合体を真のスポーツ王朝へと変貌させているのだ。
インター・マイアミの次なる展開は？
インター・マイアミは今、戦力層の厚さが試される重大な一週間を迎える。ヘロンズはまず3月11日、GEODISパークへ遠征し、CONCACAFチャンピオンズカップ決勝トーナメント1回戦の初戦でナッシュビルSCと対戦する。大陸大会を終えると、チームはすぐに焦点をMLSに戻し、3月14日にバンク・オブ・アメリカ・スタジアムでシャーロットFCと対戦する。
