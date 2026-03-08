元米国代表選手が主張「ハビエル・マスチェラーノはインテル・マイアミでリオネル・メッシを指導しているから当然のように扱われている」

現在リーグの著名なアナリストであるクリスタンは、ロドリゴ・デ・ポールやヘルマン・ベルテラメといった高名な新戦力に加え、メッシの存在がコーチングスタッフに対する世間の認識を歪めていると主張する。元アメリカ代表選手にとって、こうした才能があれば成功は保証されているという見方は、ベンチに座る指揮官に対する不当な評価だ。

クレスティアンは、マスケラーノの貢献がマイアミの主将が繰り出す個々の魔法のようなプレーと同等に重要だと主張する。

「私たちは彼を十分に評価していないと思います。なぜなら、彼はその場その場で戦術的な問題も解決できることを示しており、それは世界最高の監督たちが行うことだからです」と、クレスティアンはマルカ紙で、監督の影響力の高まりについて論じながら述べています。「先週、彼らはアウェイのオルランド戦で 2-0 とリードされ、観客の反感も買っていました。 彼はハーフタイムに戦術を変更し、ディフェンダーを1人外し、別の攻撃選手を投入して、後半は完全に試合を支配しました。彼は本当に素晴らしい仕事をしていると思います」