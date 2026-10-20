ポッドキャスト『ノー・ティッピー・タッピー・フットボール』で、カール・ロビンソンは今夏、アリにイングランドのサッカー界へ復帰する機会を与えたと明かした。MKドンズでアリが頭角を現した時期に指揮を執ったロビンソンは、最近アリと顔を合わせた。

ロビンソンによると、MFのアリをサルフォード・シティに迎えようと積極的に働きかけたが、アリはリーグ2に降りる考えを退けたという。ロビンソンは「彼には間違いなくチャンスを与える。6月にジムで会って、サルフォードに来るよう伝えた。でも、おそらく彼は僕を見て、『監督、勘弁してくださいよ。そんなことはしません』と思ったんだろう」と語った。