Getty Images Sport
翻訳者：
元監督が主張、無所属のデレ・アリは今もマンチェスター・ユナイテッドでプレーできる実力があると信じている
元トッテナムのスター選手、サルフォード・シティからのオファーを拒否
ポッドキャスト『ノー・ティッピー・タッピー・フットボール』で、カール・ロビンソンは今夏、アリにイングランドのサッカー界へ復帰する機会を与えたと明かした。MKドンズでアリが頭角を現した時期に指揮を執ったロビンソンは、最近アリと顔を合わせた。
ロビンソンによると、MFのアリをサルフォード・シティに迎えようと積極的に働きかけたが、アリはリーグ2に降りる考えを退けたという。ロビンソンは「彼には間違いなくチャンスを与える。6月にジムで会って、サルフォードに来るよう伝えた。でも、おそらく彼は僕を見て、『監督、勘弁してくださいよ。そんなことはしません』と思ったんだろう」と語った。
- Getty Images Sport
揺るぎない信念とマンチェスター・ユナイテッドでの野望
最近の苦戦にもかかわらず、ロビンソン監督はアリが今も一流のメンタリティーを持っていると強調。本人はオールド・トラッフォードでクラブの状況を変えられると考えているはずだと語った。「今、彼とじっくり話せば、マンチェスター・ユナイテッドの状況を変えられるとおそらく言うだろう。それは間違いない」とロビンソン監督は話した。また、再び一緒に働く可能性も否定せず、こう続けた。「仕事の機会があれば、私がどこへ行こうとデレ・アリを喜んで迎える。若者としてのデレが心配なんだ。彼から電話があれば、私はいつでも出るつもりだ」
トッテナムのスター選手から急転落
4月11日生まれの30歳は、かつてイングランドのサッカー界で輝かしい実績を残した。アリは全盛期にトッテナムで269試合に出場し、67ゴール、59アシストを記録。プレミアリーグ通算では194試合で51ゴール、35アシストを挙げている。
しかし、2022年1月にトッテナムからエヴァートンへフリー移籍して以降、キャリアは下降線をたどった。ベシクタシュへの期限付き移籍は実を結ばず、2024年に放出された。2025年初めにはイタリアのコモで短期間プレーしたが、同年9月から無所属が続いている。
- Getty Images Sport
フリーエージェントの今後は？
アリはTwitchでの配信を通じてファンと交流しながら、コンディションの向上に取り組み続けている。新たな所属クラブが決まらないまま月日が過ぎる中、最終的に下位リーグのクラブからのオファーを受け入れるのか、それとも今なお望んでいるとみられるトップレベルへの復帰を果たすのかは、まったく不透明だ。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。