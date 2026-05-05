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Mohamed Saeed

翻訳者：

元会長によると、バルセロナはネイマールの後継としてウスマン・デンベレを獲得する前に、キリアン・エムバペにオファーを出していた。

キリアン・エンバペ
バルセロナ
移籍情報
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ラ・リーガ
パリ・サンジェルマン

バルセロナの元会長ジョゼップ・マリア・バルトメウ氏は、ネイマールがパリ・サンジェルマンへ移籍した後、キリアン・エムバペの獲得に向けて正式に動いていたと明かした。この発言は、2017年夏にバルサがネイマールの史上最高額移籍で空いた穴を埋めるスーパースターを探していた実情を浮き彫りにしている。

  • ネイマールの電撃移籍後、ムバッペに注目が集まった。

    SERのインタビューで、バルセロナ元会長ジョゼップ・マリア・バルトメウ氏はムバッペ獲得を目指した経緯を語った。

    これは、ネイマールがカン・ノウを離れ、世界最高額となる2億2200万ユーロでパリ・サンジェルマンへ移籍し、サッカー界に衝撃が走った直後のことだった。

    バルトメウ氏は「ネイマールの退団は衝撃で、残留を希望していた」と明かし、クラブが退団に備えていなかったと認めた。

    そこで理事会は市場で最も有望な若手選手に目を向け、当時モナコに所属していたムバッペが最優先ターゲットとなった。

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    なぜバルサはムバッペではなくデンベレを選んだのか

    最終的にムバッペはPSGと契約したが、バルセロナは当初獲得の可能性を模索していた。バルトメウ氏は、クラブがムバッペとデンベレの両方にアプローチし、最終的にはベンチ陣の判断でデンベレを選んだと説明した。

    バルトメウは「その後、代役を探し、ムバッペとデンベレにオファーしたが、コーチ陣はデンベレを望んだ」と説明した。

    この判断を受け、バルサはモナコのスターを追う代わりに、ボルシア・ドルトムントと1億500万ユーロ（追加条項含む）でデムベレ獲得の契約をまとめた。

  • ムバッペ移籍の経済的実情

    クラブは関心を示していたが、ムバッペ獲得の金銭条件は極めて厳しかった。バルトメウ会長は「正式に狙ったが、リーグ・アンクラブが提示した1億8000万ユーロは非交渉で、PSGが支払った」と語った。

    交渉についてバルトメウは「厳密にはオファーではなく、彼らは『ムバッペの価格は1億8000万ユーロだ』と提示した。パリがその額を支払った」と語った。

    この大きな価格差と、デムベレの能力への技術スタッフの高い評価が決め手となり、バルセロナは将来のレアル・マドリードのスター候補から関心を移した。

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    ルイス・スアレスの獲得から学ぶこと

    バルトメウ氏は、在任中ほとんどスポーツ決定に関与しなかったと述べ、リヴァプールからルイス・スアレスを獲得した際の批判を転機と位置づけた。物議を醸すスアレスはその後、チャンピオンズリーグ1回とリーガ・エスパニョーラ4回の優勝に貢献した。

    「会長として私が下し、断固として守ったのはスアレス獲得だけだ」とバルトメウは語る。「メディアから激しい批判を受け、会長はスポーツに介入すべきではないと学んだ。技術スタッフ、スポーツディレクター、監督を信頼し、彼らに決定権を委ねるべきだ」