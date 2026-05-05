SERのインタビューで、バルセロナ元会長ジョゼップ・マリア・バルトメウ氏はムバッペ獲得を目指した経緯を語った。

これは、ネイマールがカン・ノウを離れ、世界最高額となる2億2200万ユーロでパリ・サンジェルマンへ移籍し、サッカー界に衝撃が走った直後のことだった。

バルトメウ氏は「ネイマールの退団は衝撃で、残留を希望していた」と明かし、クラブが退団に備えていなかったと認めた。

そこで理事会は市場で最も有望な若手選手に目を向け、当時モナコに所属していたムバッペが最優先ターゲットとなった。