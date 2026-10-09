「この新たな機会を与えてくれたDAZNに感謝したい。私は常に新しい挑戦に向き合うことを好んできたし、今回の挑戦には特に胸が躍っている。なぜなら、自分にとって最も大きな情熱の一つであるサッカーについて、あらゆる角度から語ることができるからだ。再びスタートを切り、自分が慣れ親しんできたものとは異なる役割で挑戦できることを待ち切れない。判定に影響を与え得る試合の力学について、より技術的な読み解きの面でもファンに寄り添っていきたい」と、ジャンルカ・ロッキはコメントしている。

その存在は、ピッチに立った主役たちに関する分析、コメント、掘り下げ、そしてリーグ戦の主要テーマや、セリエAの各節を活気づける力学をめぐる議論をより豊かなものにする。