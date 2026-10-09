ジャンルカ・ロッキが、セリエAエニライブ2026-27シーズンに向けてDAZNの新たな解説者としてデビューする。イタリアおよび国際サッカーの最高レベルで培ってきた経験を視聴者に提供していく。元審判で、セリエAおよびセリエBのCAN責任者を務める同氏は、Fuoriclasse powered by Haier、ディレッタ・レオッタが司会を務めるDAZNの日曜夜の番組のレギュラー出演者の一人となる。
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元主審で、セリエAおよびセリエBのCAN責任者を務めるジャンルカ・ロッキが、DAZNのタレント陣に加わる。
新たな才能
代表ウィークによる中断明けのリーグ再開は、DAZNの新たな解説陣としてのデビューの場にもなる。10月11日（日）20時45分キックオフのカリアリ対ユヴェントスがDAZN独占配信される中、通算529試合を裁き、ヨーロッパリーグ決勝、UEFAスーパーカップ決勝、コッパ・イタリア決勝、イタリア・スーパーカップ決勝も担当した元主審は、多くの偉大なチャンピオンを間近で見てきた経験を持ち、試合後のスタジオに出演する。アンドレア・ストラマッチョーニ、ヴァロン・ベーラミ、アンドレア・マリノッツィとともに登場する。
白熱した議論
「この新たな機会を与えてくれたDAZNに感謝したい。私は常に新しい挑戦に向き合うことを好んできたし、今回の挑戦には特に胸が躍っている。なぜなら、自分にとって最も大きな情熱の一つであるサッカーについて、あらゆる角度から語ることができるからだ。再びスタートを切り、自分が慣れ親しんできたものとは異なる役割で挑戦できることを待ち切れない。判定に影響を与え得る試合の力学について、より技術的な読み解きの面でもファンに寄り添っていきたい」と、ジャンルカ・ロッキはコメントしている。
その存在は、ピッチに立った主役たちに関する分析、コメント、掘り下げ、そしてリーグ戦の主要テーマや、セリエAの各節を活気づける力学をめぐる議論をより豊かなものにする。
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