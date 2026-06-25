イングランドサッカー協会（FA）は当初、このミッドフィールダーに対し、2つの違反行為があったとして11試合の出場停止を16試合に増やすよう上訴した。しかし上訴委員会はこれを却下し、11試合の出場停止が「認定された一連の行為に対する包括的な制裁として」相応しいと判断した。

委員会は、ドウォモが「即座に責任を認めず、選手Aに申し立ての撤回を迫った」と指摘。彼は後に罪を認め謝罪したが、その初期対応も審理で考慮された。