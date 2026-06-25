Getty Images Sport
翻訳者：
元ワトフォードMFがU-21選手への「到底容認できない」人種差別的暴言で11試合の出場停止処分を受けた。
深刻な疑惑とFAの調査結果
独立規制委員会は、インド系U-21選手に対するドウォモの行為を「極めて深刻」かつ「到底容認できない」違反と認定した。FAの公式文書では被害者は「選手A」と表記され、2025年末に2度、差別的発言を受けた。
『ワトフォード・オブザーバー』紙によると、報告書には「茶色は色じゃない」「君の角の店、調子はどう？」などの具体的な発言が記載されている。これらの行為は10月27日のスウォンジー・シティ戦、11月4日のコルチェスター・ユナイテッド戦前のロンドン・コルニー練習場でのウォーミングアップ中に起きた。
- Getty Images Sport
ワトフォードが断固たる措置を講じる
状況の深刻さが判明すると、ワトフォードは即座にこのMFをトップチームから外し、別メニューで練習させることを決定。その後、クラブは内部・外部調査に基づきドウォモとの契約解除を正式発表し、ヴィカレッジ・ロードを本拠地とするクラブとの関わりは終了した。
クラブは『ワトフォード・オブザーバー』に声明を出し、懲戒手続きと調査結果を支持し、ドウォモとの契約解除を確認した。ドウォモは4月にSNSで退団をほのめかしており、その時期は最初の出場停止処分が遡及適用された時期と一致する。
懲戒処分の詳細とFAへの不服申し立て
イングランドサッカー協会（FA）は当初、このミッドフィールダーに対し、2つの違反行為があったとして11試合の出場停止を16試合に増やすよう上訴した。しかし上訴委員会はこれを却下し、11試合の出場停止が「認定された一連の行為に対する包括的な制裁として」相応しいと判断した。
委員会は、ドウォモが「即座に責任を認めず、選手Aに申し立ての撤回を迫った」と指摘。彼は後に罪を認め謝罪したが、その初期対応も審理で考慮された。
- Getty Images Sport
義務教育と罰金
ドウォモは、4月9日に遡る国内試合での長期出場停止に加え、2,500ポンドの罰金と、2026年8月9日までにFAが義務付ける対面式教育プログラムの修了を命じられた。