元レンヌ監督のピエール・サージュ氏が、オリバー・グラスナーの後任としてクリスタル・パレスと3年契約を結んだ

クリスタル・パレスは、元ランス監督のサージュ氏と新監督就任で合意した。同氏は47歳。グラスナー監督の下で歴史的成果を挙げたクラブと3年契約を結び、新たな段階を担う。

すでに就労ビザを取得しており、7月6日に就任する予定だ。トップチームが7月10日にプレシーズン開始のため合流する前に、新監督は南ロンドンに慣れることができる。テクニカルディレクターやスカウトの経験を持つセージは、プレミアリーグで自身の戦術を披露する。



