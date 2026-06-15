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Muhammad Zaki

翻訳者：

元レンヌ監督のピエール・サージュ氏が、オリバー・グラスナーの後任としてクリスタル・パレスと3年契約を結んだ

クリスタル・パレス
ピエール・セージ
オリヴァー・グラスナー
ランス
プレミアリーグ
ヨーロッパカンファレンス・リーグ
リーグ・アン

クリスタル・パレスは、次期監督に元ランス監督のピエール・サージュ氏就任で合意した。昨季ランスをフランスカップ制しリーグ・アン2位に導いたフランス人監督は、3年契約でセルハースト・パークに就任する見込みだ。

  • セルハースト・パークに新たな時代が幕を開ける

    クリスタル・パレスは、元ランス監督のサージュ氏と新監督就任で合意した。同氏は47歳。グラスナー監督の下で歴史的成果を挙げたクラブと3年契約を結び、新たな段階を担う。

    すでに就労ビザを取得しており、7月6日に就任する予定だ。トップチームが7月10日にプレシーズン開始のため合流する前に、新監督は南ロンドンに慣れることができる。テクニカルディレクターやスカウトの経験を持つセージは、プレミアリーグで自身の戦術を披露する。


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    連勝中の選手を交代させる

    カンファレンスリーグ制覇の功績を残し退任したグラスナー監督の後任として、セージがセルハースト・パークの指揮官に就任した。クラブは今も欧州での活躍と来季ヨーロッパリーグ出場権獲得への期待で活気に満ち、強固な基盤が残されている。

    グラスナーは2025年のFAカップを含む複数タイトルを獲得したが、その退任で時代は幕を閉じた。セージは継続性と新戦術をもたらし、アシスタントには信頼するジャマル・アリウイを帯同。クラブは移行を円滑にするため、現コーチ陣のパディ・マッカーシーとアンディ・クイの残留も発表した。


  • フランスでの歴史的上昇

    47歳の彼は、リーグ・アンでの活躍で急激に評価を高めた。ランス就任前、トップチーム監督経験は2024～2025年のリヨン1年だけだった。だが2025年夏にランスへ移ったことでプレミアリーグのスカウトが注目した。

    在籍中、彼はチームをリーグ・アン2位に導き、連覇中のパリ・サンジェルマンを6ポイント差まで追い上げた。さらに決勝でニースを破り、クラブ初となるクープ・ドゥ・フランス制覇を達成。イングランド移籍前に歴史に名を刻んだ。

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    プレミアリーグの夢を叶える

    セージにとって、クリスタル・パレスへの移籍は長年の夢が叶った瞬間だった。2025年4月の『The Athletic』インタビューで、彼はプレミアリーグで指揮を執ることを「夢」と語り、イングランドを「最高のサッカーの国」と称えた。

    主力選手の移籍はあったが、理事会はタイトル争いが可能なチームを率いる最適任者と判断した。3年契約を結んだ新監督には、哲学を浸透させ、来季のヨーロッパリーグへ導く時間が与えられる。