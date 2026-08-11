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翻訳者：
元レンジャーズのスター、カイル・ラファティがスコットランド8部のフォース・ワンダラーズへ電撃移籍完了
ベテランFWが移籍決定
38歳の攻撃的MFでベテランFWのラファティが、スコットランド8部のフォースへの衝撃的な移籍を完了した。レンジャーズ、パレルモ、サンダーランド、ノリッジ・シティ、ハーツ、リンフィールドでプレーした経歴を持ち、北アイルランド代表として89試合に出場したこのFWは、スコティッシュ・ジュニアカップ制覇を果たした直後にジョンストン・バーグから加入した。この野心的な契約は、数百万長者の実業家であり、ロックバンドGUNのドラマーでもあるマクマナスの資金提供によって実現した。
- Pro Sports Images
ラファティ、リーグ昇格を目標に据える
ラファティはこの新たな挑戦を熱意を持って受け入れ、クラブ公式メディアに対してこう語った。「フォース・ワンダラーズで始動するのが本当に楽しみだ。また関わることができてうれしいプロジェクトの一つだし、チームがリーグを駆け上がり、ジュニアリーグ、そしてその先でも確固たる地位を築く手助けができればと思っている」
一方、マクマナスはこのベテラン加入の土台にある長期的なビジョンを強調した。「カイル・ラファティをフォース・ワンダラーズに迎えられることを心からうれしく思う。彼の経験、クオリティー、そして勝者のメンタリティーは説明不要であり、カイルほどの力量を持つ選手を確保できたことは、クラブに関わるすべての人にとって明確な意思表明だ。
「ジェリーと私は、競争力があり、サポーターを興奮させ、基準を引き上げることができるスカッドを作るという明確な野心を共有してきた。カイルの加入は、その歩みにおけるまた一つの重要な前進だ。彼は最高レベルで結果を出すために何が必要かを知っている人物であり、ピッチ内外でのリーダーシップはロッカールームにとって計り知れない価値をもたらす。
「しかし、これは土曜日の90分間に何が起こるかだけの話ではない。私たちはフォース・ワンダラーズを、地域社会に刺激を与え、若者に信じられるものを示し、次世代の選手たちが成長し、その可能性を実現する機会を生み出すクラブにしたい。
「今回の補強は、フォース・ワンダラーズが自らの未来に本気で向き合っていることを示している。私たちは地域社会が誇れるものを築いている。まだ多くの努力が必要だが、カイルがフォース・ワンダラーズのユニフォームを着る姿を見るのが楽しみだ」
監督が大型獲得を称賛
ラファティの加入は、村を拠点とするこのクラブで進む野心的な再建プロジェクトにとって、極めて重要な起爆剤とみられている。フォースのジェリー・ウォード監督は、経験豊富なFWがチームにもたらす変革的な影響を強調し、次のように語った。「ラフの獲得が決まり、本当にうれしく思う。彼はクオリティー、経験、そしてエリートのメンタリティーをクラブにもたらしてくれる。選手たちもスタッフも、彼と一緒に仕事をするのを待ち切れない。
「クラブにとっても村にとっても本当に大きな出来事であり、フォース・ワンダラーズの未来に向けて、ポールと私が共有する野心とビジョンをフットボール界全体に明確に示すメッセージでもある。私たちはここで特別なものを築いている最中であり、ラフほどの実力を持つ人物を迎え入れることは、その歩みにおけるまた一つの大きな前進だ」
- Focus Images
下部リーグのテストが始まる
フォースは、ウェスト・オブ・スコットランド・フットボールリーグ2部という過酷な戦いを勝ち抜くにあたり、ラファティの高い決定力と戦術的な成熟度に大きく頼ることになる。元プレミアリーグ、セリエBのFWである同選手は、かなり若いチームメートたちをピラミッド昇格という最終目標へ導く中で、厳しいリーダーシップの試練に直面する。
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