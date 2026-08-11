ラファティはこの新たな挑戦を熱意を持って受け入れ、クラブ公式メディアに対してこう語った。「フォース・ワンダラーズで始動するのが本当に楽しみだ。また関わることができてうれしいプロジェクトの一つだし、チームがリーグを駆け上がり、ジュニアリーグ、そしてその先でも確固たる地位を築く手助けができればと思っている」

一方、マクマナスはこのベテラン加入の土台にある長期的なビジョンを強調した。「カイル・ラファティをフォース・ワンダラーズに迎えられることを心からうれしく思う。彼の経験、クオリティー、そして勝者のメンタリティーは説明不要であり、カイルほどの力量を持つ選手を確保できたことは、クラブに関わるすべての人にとって明確な意思表明だ。

「ジェリーと私は、競争力があり、サポーターを興奮させ、基準を引き上げることができるスカッドを作るという明確な野心を共有してきた。カイルの加入は、その歩みにおけるまた一つの重要な前進だ。彼は最高レベルで結果を出すために何が必要かを知っている人物であり、ピッチ内外でのリーダーシップはロッカールームにとって計り知れない価値をもたらす。

「しかし、これは土曜日の90分間に何が起こるかだけの話ではない。私たちはフォース・ワンダラーズを、地域社会に刺激を与え、若者に信じられるものを示し、次世代の選手たちが成長し、その可能性を実現する機会を生み出すクラブにしたい。

「今回の補強は、フォース・ワンダラーズが自らの未来に本気で向き合っていることを示している。私たちは地域社会が誇れるものを築いている。まだ多くの努力が必要だが、カイルがフォース・ワンダラーズのユニフォームを着る姿を見るのが楽しみだ」