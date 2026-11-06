マキネスがシーズン序盤の出遅れを乗り越えた今、それは可能かと問われた元レンジャーズDFのボールは、ネットベット・カジノとの提携による取材でGOALにこう語った。「デレクのことは気の毒に思っていた。彼とはかなり親しく、シーズンが始まる直前にも話したが、本当に楽しみにしていたんだ。

「彼にはレンジャーズの監督になる機会が何度もあったが、個人的にその時ではないかもしれないと考えて断ってきた。そしてシーズンがあのような形で始まり、本当に気の毒だった。チームはかみ合っていなかったし、新しい顔ぶれもところどころにいた。ただ、選手たちはデレクが求める挑戦や情熱に応えられていなかったと思う。

「でも、サッカーもスポーツも、何が起こるか分からない。オールドファームのダービーが短い間隔で続き、良い結果が出ると、クラブ全体の自信や雰囲気、選手たちの信念が一変する。

「もちろん、今もまだ少し追いかける立場にいる。でも、以前より多くのものを見せているし、素晴らしいパフォーマンスも披露してきた。ハイバーニアンとのカップ戦決勝も控えている。今はデレクが望むようなところにいるんだ。

「彼には、自分の望むサッカーをするという目標がある。選手たちも今、アイブロックスでどうプレーすべきかという期待に応え始めていると思う。アイブロックスは、ホームのファンにもチームにも、アウェーのファンにもチームにも難しい場所だ。ファンは攻撃的なサッカー、粘り強さ、強い意志を求めるが、レンジャーズのファンが要求するスタイルでプレーしなければならないからだ。

「前に出て、競り合いに勝たなければならない。そして、あのユニフォームを着るだけの力があることを示さなければならない。選手たちはようやく、そこを磨き上げつつある。デレクが彼らを率いている。最後まで勝ち進めることを願っているよ」