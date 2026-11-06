元レンジャーズのスター選手、デレク・マキネスを「気の毒に思っていた」と明かすも、今は11試合無敗のオールドファームの一角に優勝争いの可能性を見いだす
マキネス、ハーツを優勝まであと一歩に導いた
12月13日の決勝ではハイバーニアンと対戦する。マッキネス監督はレンジャーズの指揮官として初のタイトル獲得を目指す。以前はグラスゴーからの誘いを断っていたが、夏に同地への復帰を受け入れた。
選手としてアイブロックスで過ごしたこともある55歳のマッキネス監督は、昨シーズン、ハーツを驚きのリーグ優勝に導くまであと一歩に迫った。エディンバラで再挑戦するのではなく、最も権威あるタイトルを常に争うチームで挑戦する道を選んだ。
- Getty
レンジャーズ、序盤のつまずきを経て調子を取り戻す
監督として大きな注目を浴びながら指揮を執るのは、決して容易ではない。レンジャーズはやや出遅れ、指揮官に対して厳しい声も上がった。しかし、そうした懸念はここ最近でかなり薄れている。
レンジャーズが最後に敗れたのは、8月27日のカンファレンスリーグのプレーオフ、ヤブロネツ戦までさかのぼる。9月中旬には、宿敵セルティックを相手に8日間で2勝を挙げ、チームの士気を高めた。
レンジャーズは現在、プレミアシップで2位につけている。首位セルティックとは勝ち点4差で、消化試合は1試合少ない。2026-27シーズンに複数の舞台で目に見える成果を収めることも、夢ではなくなりつつある。
マッキネスは初シーズンに複数のタイトル獲得の喜びを味わえるか？
マキネスがシーズン序盤の出遅れを乗り越えた今、それは可能かと問われた元レンジャーズDFのボールは、ネットベット・カジノとの提携による取材でGOALにこう語った。「デレクのことは気の毒に思っていた。彼とはかなり親しく、シーズンが始まる直前にも話したが、本当に楽しみにしていたんだ。
「彼にはレンジャーズの監督になる機会が何度もあったが、個人的にその時ではないかもしれないと考えて断ってきた。そしてシーズンがあのような形で始まり、本当に気の毒だった。チームはかみ合っていなかったし、新しい顔ぶれもところどころにいた。ただ、選手たちはデレクが求める挑戦や情熱に応えられていなかったと思う。
「でも、サッカーもスポーツも、何が起こるか分からない。オールドファームのダービーが短い間隔で続き、良い結果が出ると、クラブ全体の自信や雰囲気、選手たちの信念が一変する。
「もちろん、今もまだ少し追いかける立場にいる。でも、以前より多くのものを見せているし、素晴らしいパフォーマンスも披露してきた。ハイバーニアンとのカップ戦決勝も控えている。今はデレクが望むようなところにいるんだ。
「彼には、自分の望むサッカーをするという目標がある。選手たちも今、アイブロックスでどうプレーすべきかという期待に応え始めていると思う。アイブロックスは、ホームのファンにもチームにも、アウェーのファンにもチームにも難しい場所だ。ファンは攻撃的なサッカー、粘り強さ、強い意志を求めるが、レンジャーズのファンが要求するスタイルでプレーしなければならないからだ。
「前に出て、競り合いに勝たなければならない。そして、あのユニフォームを着るだけの力があることを示さなければならない。選手たちはようやく、そこを磨き上げつつある。デレクが彼らを率いている。最後まで勝ち進めることを願っているよ」
- Getty
プレミアシップ優勝をもたらした最後の監督はジェラード
レンジャーズは土曜日のセント・ミレンとのアウェー戦を経て、11月の代表活動による中断期間に入る。この一戦は、勢いとチーム全体の自信を維持する新たな機会となる。
自身のメッセージと哲学をチームに浸透させたマッキネスには、再び笑顔が戻った。今後の課題は、年末まで勢いよく突き進み、その間にタイトルを獲得するとともに、スティーブン・ジェラードが記憶に残る優勝を果たした2020-21シーズン以来となる1部リーグ制覇に向けて追い上げを始めることだ。
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。