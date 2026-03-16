元レスターのウジョアがラニエリを批判：「優れた監督だが、人間としては最悪だ。もう二度と彼の下ではプレーしないと伝えた」

"ラニエリは監督としては非常に優秀だが、人間としては最悪だ。当時ロサンゼルスにいたが、プレミアリーグのクラブから2つのオファーを受けていた。そこなら給料が倍になり、プレーする機会も与えられる。レスターではそうはいかなかった。確かにチームは優勝を果たしたが、僕は出場機会がなかったからだ。そこで彼と話し合い、『クラウディオ、他チームに移籍して給料を上げるというオファーが2つあるんだ』。ところが彼はこう返してきた。『いや、レオ、君にはここに残ってほしい。君が必要なんだ。今年はチャンピオンズリーグ、リーグ戦、国内カップ戦を戦うから、君の出場機会はもっと増えるはずだ』。それで彼は誰も補強しないと言っていたのに、イングランドの移籍市場最終日にバシッと、スリマニに3000万ポンドを叩き出したんだ」。

「そこで俺は納得いかないと言って、彼のオフィスに行ったんだ。すると彼は『知らなかった、それはクラブ側の問題だ』と返してきた。俺は彼にかなり文句を言ったよ。実は彼も俺に残ってほしかったんだ。スリマニとマフレズがシーズン半ばにアフリカネイションズカップで離脱するからな。 それに気づいた時、私はラニエリのところへ行ってこう言った。『もう二度と君のためにプレーしない。今だってそうだし、12月に君が僕を必要としたとしてもだ』。その瞬間から、事態は悪化し始めた。レスターが僕をひどく扱ったわけじゃない。ラニエリがそうだったんだ。『どうでもいい』と伝えた後、実質的にトレーニングを止め、大腿四頭筋に違和感を感じ始めた。クラブとの契約上のプログラムは守ったが、トレーニングには参加しなかった。ロッカールームのリーダーたちとも話し、これは彼らに対する反発でもチームの問題でもないこと、ただあの監督の下ではもうプレーしたくないし、それ以上関わりたくないのだと説明した」。