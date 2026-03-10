論争の焦点は、試合中に実際に利用された選手交代枠の正確な数にある。アマチュア規定では特定の交代回数のみが厳格に認められているが、OSM'75の監督ベリー・ファン・ワイクが4つの別々のタイミングで選手を投入したとされる。これは許可されている3枠を1つ上回る行為だ。

フォーカス'07のニールス・ボッシュ監督は、試合映像を確認した上でクラブが正式な措置を取ったことを認めた。ボッシュ監督は次のように述べた。「率直に言って、私は全く気づかなかったが、試合後にその話を聞いた。映像を確認した結果、私も同じ結論に至り、KNVB（オランダサッカー協会）にこの件を申し立てた」