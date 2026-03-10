Imago
翻訳者：
元レアル・マドリード＆インテルのスター選手が衝撃の4部リーグデビューを果たすも、新クラブが交代問題で減点処分に直面し悪夢と化す
スナイデル復帰に規則違反疑惑の影
アルヘメン・ダグブラッド紙によると、スナイデルの待望のピッチ復帰は即座にドラマに見舞われた。41歳の元レアル・マドリードおよびインテルのプレイメーカーは土曜日、オランダ4部アマチュアチームOSM'75でデビューを果たした。
134キャップを誇るオランダ代表選手のプレーを見ようと、1000人以上の観客がスポルトパーク・ファザンテンカンプに詰めかけた。しかし、苦戦の末の勝利に沸いた祝賀ムードは、交代枠に関する技術的規則違反の疑惑が浮上したことで急速に冷めた。これにより試合結果全体が深刻な疑念に晒される事態となった。
- AFP
フォーカス'07、オランダサッカー協会に措置を求める
論争の焦点は、試合中に実際に利用された選手交代枠の正確な数にある。アマチュア規定では特定の交代回数のみが厳格に認められているが、OSM'75の監督ベリー・ファン・ワイクが4つの別々のタイミングで選手を投入したとされる。これは許可されている3枠を1つ上回る行為だ。
フォーカス'07のニールス・ボッシュ監督は、試合映像を確認した上でクラブが正式な措置を取ったことを認めた。ボッシュ監督は次のように述べた。「率直に言って、私は全く気づかなかったが、試合後にその話を聞いた。映像を確認した結果、私も同じ結論に至り、KNVB（オランダサッカー協会）にこの件を申し立てた」
監督、減点懸念の中戦略を擁護
オランダサッカー協会（KNVB）の広報担当者は、制裁を下す前に公式の懲戒手続きを踏まなければならないと述べた。相手チームの抗議が認められた場合、OSM'75は見事な勝利で首位との差を2点に縮めた3ポイントを失う可能性がある。
この騒動にもかかわらず、ファン・ワイク監督は勝利が罰則なしで認められることに期待を寄せている。「映像を確認しておらず、交代選手の全てを覚えていない」と彼は語った。「おそらく誤解だろう。我々は頭部負傷の選手を交代させた。その後、審判は何も言わなかった」
- AFP
ベテランMFが甘酸っぱいアマチュアデビューを振り返る
スナイデルはZiggoのテレビ番組出演時にこの緊迫した状況について言及し、20分間の出場後に生じた官僚的な頭痛の種にもかかわらず楽観的な姿勢を崩さなかった。ベテラン選手は次のようにコメントした。「交代の一人は、トレーナーによれば頭部負傷が理由だった。それなら認められる。おそらく意思疎通の齟齬があったのだろう」
ロサンゼルスからの移動を考慮すると、予想以上に体力を消耗したと認めた。しかしスナイデルは続けた。「サッカーは最高のスポーツだ。それができるなら、なぜ諦める必要がある？抗議が認められれば悔しいが、とにかく楽しい午後だった」
広告