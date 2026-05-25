元レアル・マドリード監督は、キリアン・エムバペが「虐待」の被害者だと主張し、「世界最高」と称賛した。

パリ・サンジェルマンはムバッペがいてもいなくてもチャンピオンズリーグで好結果を残している。一方、レアル・マドリードは今季不安定だ。このため、ムバッペを巡る議論は激化している。バルダーノ氏は、チームの問題や両クラブの対照的な状況をムバッペ一人に押し付けるのは不当だと語る。

バルダーノは、マドリードでのムバッペの成績を考慮すると、現在の批判は不当だと主張。さらに「リーグ得点王の彼に、PSGの善とRマドリードの悪のすべてを責任転嫁するのは虐待だ」と語った。