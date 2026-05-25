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元レアル・マドリード監督は、キリアン・エムバペが「虐待」の被害者だと主張し、「世界最高」と称賛した。
ムバッペは依然として世界最高の選手だ
レアル・マドリード加入後の適応期を経て、キリアン・エムバペは厳しい視線にさらされている。しかしホルヘ・バルダーノは、彼の能力はいまだ非の打ち所がないと断言する。スペインでのパフォーマンスを巡る騒ぎにもかかわらず、元レアル監督は、国際舞台で示した実績がエムバペのトップクラスを実証していると即座に指摘した。
モビスターのインタビューでバルダーノはこう語った。「彼はワールドカップで優勝し、別の大会では準優勝し、決勝で3得点を挙げた。我々が語るのは『偽物』ではない。おそらく現時点で世界最高の選手だ。」
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フランス人への中傷から彼を守る
パリ・サンジェルマンはムバッペがいてもいなくてもチャンピオンズリーグで好結果を残している。一方、レアル・マドリードは今季不安定だ。このため、ムバッペを巡る議論は激化している。バルダーノ氏は、チームの問題や両クラブの対照的な状況をムバッペ一人に押し付けるのは不当だと語る。
バルダーノは、マドリードでのムバッペの成績を考慮すると、現在の批判は不当だと主張。さらに「リーグ得点王の彼に、PSGの善とRマドリードの悪のすべてを責任転嫁するのは虐待だ」と語った。
マドリードによるムバッペへの絶え間ない支援
レアル・マドリードのフロレンティーノ・ペレス会長は、波乱のシーズンにもかかわらずフランス代表選手を「最高の選手」と称し、擁護した。主要タイトルを獲得できなかった今シーズンについて、彼は責任を看板選手ではなく過酷な試合日程のせいだと語った。
バルセロナに次ぐ2位に終わりチャンピオンズリーグでも準々決勝で敗退したにもかかわらず、ペレスはムバッペを非難せず、「キリアンは現時点でマドリード最高の選手だ」と『ラ・セスタ』に語った。
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タイトル獲得から遠ざかる中、輝きを放つ
マドリードは今シーズン無冠に終わったが、ムバッペは最終戦のアスレティック・ビルバオ戦（4-2勝利）で得点を挙げ、2025-26シーズンのピチーチ賞を正式に獲得した。このゴールでリーグ通算25得点とし、23ゴールのマヨルカFWムリキを退けた。
また、シュート数も63本でリーグトップを記録し、攻撃面で大きな存在感を示した。この結果、彼はクリスティアーノ・ロナウド（2014年と2015年）以来、レアル・マドリードで2シーズン連続受賞した初の選手となった。