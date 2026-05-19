元レアル・マドリード監督が、激しい批判の中でも「信念を貫いた」キリアン・エムバペを称賛した。

名門マドリードでは、期待外れだと些細なことも大々的に報じられる。カマチョは、怪我のリハビリ中に旅行したフォワードの判断を擁護し、批判が事態を収拾不能にしていると指摘した。

カマチョは「一流選手の場合、騒動は避けられない。外出は許可されていた。リハビリ中でも選手は厳格なスケジュールを守り、ムバッペも体調管理に万全を期していた」と語った。