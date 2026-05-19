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元レアル・マドリード監督が、激しい批判の中でも「信念を貫いた」キリアン・エムバペを称賛した。
マドリードで監視が強化される
4月下旬のレアル・ベティス戦で左ハムストリングを傷めたムバッペは、イタリア旅行が報じられたことで批判を受けた。さらにレアル・オビエド戦でベンチに留まった際の不満そうな態度も、タイトルlessなシーズンを送るチーム状況と重なり、サポーターや一部スペインメディアの怒りを買った。しかしカマチョは、こうした批判は行き過ぎだと主張。現代の選手が抱える肉体的・精神的な負担を理解すべきだと指摘した。
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カマチョ監督、FWの不屈の精神を称賛
首都で9度のリーガ制覇を遂げ伝説となった元左SBは、その不屈の精神を称えた。 マバッペが世間の目から逃げず、敵意が予想されるベルナベウに立ち向かったことについて、カマチョは『AS』紙にこう語った。「彼は信念を貫いた。他ならベルナベウには現れなかっただろう。彼ならブーイングを避けるため身を隠したかもしれない」
エリートへの圧力は日々高まっている。
名門マドリードでは、期待外れだと些細なことも大々的に報じられる。カマチョは、怪我のリハビリ中に旅行したフォワードの判断を擁護し、批判が事態を収拾不能にしていると指摘した。
カマチョは「一流選手の場合、騒動は避けられない。外出は許可されていた。リハビリ中でも選手は厳格なスケジュールを守り、ムバッペも体調管理に万全を期していた」と語った。
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ベルナベウの交代が迫っている
ムバッペとチームメイトは、5月23日（土）のホームでのアスレティック・ビルバオ戦に集中し、国内リーグを締めくくる。一方、レアル・マドリードがジョゼ・モウリーニョの復帰で合意したと報じられている。13年ぶりの復帰は、ムバッペの去就に大きな影響を与えるだろう。