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元レアル・マドリードのハメス・ロドリゲスは、ミネソタ・ユナイテッドでMLS初先発を果たし、コロンビア代表として2026年ワールドカップに万全の状態で臨むと誓った。
ミネソタ・ユナイテッドにとって記念すべきフルデビュー戦
土曜日のミネソタ・ユナイテッド対LAFC戦（0-1）で、ロドリゲスは63分間プレーした。34歳のベテランMFはクラブ初先発で2万人近いサポーターの前で躍動し、コロンビア代表監督ネストール・ロレンソ氏も注目した。重度の脱水症状で入院していた彼にとって、この試合は大きなステップとなった。 試合後、ロドリゲスは「初先発で良い感覚をつかめた。負けたのは残念だが、決定機もあった。この道を歩き続けるしかない」と語った。
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注目は世界的な舞台へと移る
コロンビア代表キャプテンにとって、ピッチでの一分一秒がW杯への歩みとなる。代表発表までコンディションを維持するため、彼はミネソタと短期契約を結んでいる。体調への疑問を払拭するため、トレーニングに全力を注ぐ。彼は力強く語った。「最高の状態で臨む。 最高のコンディションで臨む。まだ1ヶ月あるし、いつも通り、限界まで全力でトレーニングしている。出場時間がたとえ短くても、うまくいくはずだ」
ベンチからの絶賛
週末の結果は悔しかったが、ミネソタのキャメロン・ノウルズ監督は新加入選手がもたらす戦術的知性を高く評価した。ノウルズ監督は、ロドリゲスが試合へのフィットネスを高めている最中でも、チーム全体のレベルを引き上げる空間認識能力を持つと考えている。コーチ陣は過密日程を乗り切るため、このプレイメーカーのリズム作りを最優先している。「彼は質の高い選手だが、その質はまさに必要な場面で発揮される」とノウルズ監督は説明した。 「彼は相手にとって厄介な位置やスペースに侵入し、そこでボールを受けたときのラストパスや判断力が、ハイレベルな証拠だ」
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国内タイトルと夏の栄光を追い求めて
ミネソタは、火曜日のサンノゼ・アースクエイクス戦（USオープンカップ）など、過密日程を消化する。ロドリゲスは代表合流前までに勢いを維持したい。コロンビアは6月18日にウズベキスタン、24日にコンゴ民主共和国、27日にポルトガルとグループKで対戦する。