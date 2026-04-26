元レアル・マドリードのハメス・ロドリゲスは、ミネソタ・ユナイテッドでMLS初先発を果たし、コロンビア代表として2026年ワールドカップに万全の状態で臨むと誓った。

週末の結果は悔しかったが、ミネソタのキャメロン・ノウルズ監督は新加入選手がもたらす戦術的知性を高く評価した。ノウルズ監督は、ロドリゲスが試合へのフィットネスを高めている最中でも、チーム全体のレベルを引き上げる空間認識能力を持つと考えている。コーチ陣は過密日程を乗り切るため、このプレイメーカーのリズム作りを最優先している。「彼は質の高い選手だが、その質はまさに必要な場面で発揮される」とノウルズ監督は説明した。 「彼は相手にとって厄介な位置やスペースに侵入し、そこでボールを受けたときのラストパスや判断力が、ハイレベルな証拠だ」