イタリアの移籍専門記者ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、関係当事者は合意に達し、移籍の障害はなくなった。リオネル・メッシが所属するクラブへのブラジル人選手のサインのみが残っており、34歳の同選手はフロリダで正式に発表される。
カゼミーロは現在、ブラジル代表としてワールドカップに出場中で、金曜日にはハイチを3-0で下した。
イタリアの移籍専門記者ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、関係当事者は合意に達し、移籍の障害はなくなった。リオネル・メッシが所属するクラブへのブラジル人選手のサインのみが残っており、34歳の同選手はフロリダで正式に発表される。
カゼミーロは現在、ブラジル代表としてワールドカップに出場中で、金曜日にはハイチを3-0で下した。
カゼミーロは2015～2022年、レアル・マドリードでルカ・モドリッチ、トニ・クロースと中盤を形成し、チャンピオンズリーグ4度制した。2022年に移籍金7000万ユーロでマンチェスター・ユナイテッドへ移籍。同クラブとの契約は6月末で満了し、フリー移籍で退団する。
ブラジル人選手はキャリアで一度でもリオネル・メッシとプレーすることを強く望んでおり、その願いはまもなく叶う見込みだ。
「残りの人生、いつも心の中にこのクラブを抱き続けます。私は家族とともに、ずっとマンチェスター・ユナイテッドのファンです。イングランドでは私はレッドの一員。死ぬまでマンチェスター・ユナイテッド。ただ一言、『本当にありがとう！』と伝えたい」と、カゼミーロは春先に4年間在籍したマンチェスターとの契約更新がないことを知った際、こう綴った。
ブラジル代表では2011年9月のデビュー以来、88試合9得点を記録している。
|ゲーム：
|35
|出場時間：
|2600
|得点:
|9
|アシスト：
|2