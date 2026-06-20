元レアル・マドリードのスターが、リオネル・メッシのインテル・マイアミに加入すると報じられた。

イタリアの移籍専門記者ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、関係当事者は合意に達し、移籍の障害はなくなった。リオネル・メッシが所属するクラブへのブラジル人選手のサインのみが残っており、34歳の同選手はフロリダで正式に発表される。

カゼミーロは現在、ブラジル代表としてワールドカップに出場中で、金曜日にはハイチを3-0で下した。