元レアル・マドリードのスカウトが、チャンピオンズリーグ敗退を受け、ビニシウス・ジュニオルを「頭脳がない」と痛烈に批判した。

ロメロは、このブラジル人選手の態度に問題があると指摘し、ウーゴ・サンチェスなどのクラブレジェンドと比べた。また、現在の攻撃陣はガレス・ベイル、カリム・ベンゼマ、クリスティアーノ・ロナウドの時代には及ばないと語った。

ヨーロッパのトップとの差を埋めるには自己反省と練習が不可欠だとし、「レアル・マドリードの選手たちの成績表を見てみたい。ヴィニシウスが歴史と地理で何点取ったのか、カマヴィンガが数学で何点取ったのか、見てみたい。

ヴィニシウスには、自分のフィニッシュが下手だと認める謙虚さが足りない。新婚旅行でマドリードの練習を見たとき、ウーゴ・サンチェスは1時間ずっとフィニッシュを練習していた。やるべきヴィニシウスは、やっていない。