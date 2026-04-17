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元レアル・マドリードのスカウトが、チャンピオンズリーグ敗退を受け、ビニシウス・ジュニオルを「頭脳がない」と痛烈に批判した。
ミュンヘンで不満が爆発
マイケル・オリゼとルイス・ディアスが終盤に得点を挙げ、バイエルンは第2戦を4-3で制し、マドリードは準々決勝で敗退した。 15度の優勝を誇るレアル・マドリードは、アルダ・ギュレルとキリアン・エムバペのゴールで3度リードしたが、エドゥアルド・カマヴィンガの終盤の退場が響いた。ロメロ監督は、敗因としてヴィニシウスの決定力不足を挙げ、それがチーム全体に悪影響を与えたと指摘した。
ロメロはより多くの情報を求めている。
この元スカウトは、名門クラブに所属しながら戦術的に未熟な選手たちに疲れを覚えている。彼はユース指導経験を引き合いに出し、練習場での規律と精神面の取り組みの重要性を強調した。
攻撃陣の現状と成長不足に frustレーションを覚えたロメロは、カデナ・セルにこう語った。「私は何度も、選手たちはフィニッシュの精度を磨き、もっと頭を使うべきだと話してきた。ビニシウスには決定力がある。 そこを磨こう。それが現実だ。まず、頭脳のある選手を獲得すべきだ。サッカー史上最も栄光あるユニフォームを着ているのに、頭脳のない選手ばかりいるのにうんざりしている。」
謙虚さの欠如
ロメロは、このブラジル人選手の態度に問題があると指摘し、ウーゴ・サンチェスなどのクラブレジェンドと比べた。また、現在の攻撃陣はガレス・ベイル、カリム・ベンゼマ、クリスティアーノ・ロナウドの時代には及ばないと語った。
ヨーロッパのトップとの差を埋めるには自己反省と練習が不可欠だとし、「レアル・マドリードの選手たちの成績表を見てみたい。ヴィニシウスが歴史と地理で何点取ったのか、カマヴィンガが数学で何点取ったのか、見てみたい。
ヴィニシウスには、自分のフィニッシュが下手だと認める謙虚さが足りない。新婚旅行でマドリードの練習を見たとき、ウーゴ・サンチェスは1時間ずっとフィニッシュを練習していた。やるべきヴィニシウスは、やっていない。
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欧州市場の暴落を受け、国内市場に注目が集まる
バイエルン戦の敗退を乗り越え、マドリードはリーグ戦に集中する。首位バルセロナと9ポイント差で残り7試合。アルバロ・アルベロア監督率いるチームは火曜日にアラベスと対戦する。
欧州での敗退で露呈した決定力不足を克服し、国内タイトル争いに残るために精神力を示さなければならない。