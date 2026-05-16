元レアル・マドリードとローマのスター選手が告白「記録」：1日にビール70杯、カイピリーニャ15杯

彼はとっくに依存症への自制心を失っていた。悲しい「記録」を樹立する何年も前から、薬物使用はエスカレートしていた。

ボタフォゴへの移籍で脚光を浴びたことが、パーティー、アルコール、タバコに溺れる生活の始まりだった。「トップに立ち、大金を稼ぎ、楽しみたいと思っていた。サンパウロに来て代表選手になったとき、すべてを手に入れたと思ったんだ」

シチーニョは、アルコール依存と放蕩生活をずっと隠し通せたと言う。レアル・マドリード時代の監督ファビオ・カペッロも、彼の練習と試合のパフォーマンスが良かったため気づかなかった。

「いつも家にいた。朝4時に寝て、8時にはまだ酔っ払ったまま練習に行っていた」とシチーニョは語る。「出かける前にアルコールの臭いを隠すためコーヒーを3、4杯飲み、タバコを1箱吸っていた。それでもピッチでは良いプレーをしていた」。