13歳のパーティーで酒に魅了され、その後長く酩酊が続いた。サッカーと並んで人生を支配した。「酒で自分を壊した」とシチーニョはイタリア紙『ガゼッタ・デロ・スポルト』で語った。「ビールを飲んだ瞬間、女性に恋をしたように夢中になった。年をとるごとに飲み続けた」
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元レアル・マドリードとローマのスター選手が告白「記録」：1日にビール70杯、カイピリーニャ15杯
信じ難いが事実だ。シチーニョはローマとマドリードで、トップ選手としてプレーしながらも酒とパーティーを続けていた。
「ローマでは1日にビール70本、カイピリーニャ15杯、タバコ2箱を消費した」と元右サイドバックは語った。
チチーニョ：「練習開始の8時になっても、まだ酔っ払っていた」
彼はとっくに依存症への自制心を失っていた。悲しい「記録」を樹立する何年も前から、薬物使用はエスカレートしていた。
ボタフォゴへの移籍で脚光を浴びたことが、パーティー、アルコール、タバコに溺れる生活の始まりだった。「トップに立ち、大金を稼ぎ、楽しみたいと思っていた。サンパウロに来て代表選手になったとき、すべてを手に入れたと思ったんだ」
シチーニョは、アルコール依存と放蕩生活をずっと隠し通せたと言う。レアル・マドリード時代の監督ファビオ・カペッロも、彼の練習と試合のパフォーマンスが良かったため気づかなかった。
「いつも家にいた。朝4時に寝て、8時にはまだ酔っ払ったまま練習に行っていた」とシチーニョは語る。「出かける前にアルコールの臭いを隠すためコーヒーを3、4杯飲み、タバコを1箱吸っていた。それでもピッチでは良いプレーをしていた」。
今日は晴れ、そして聖職者
膝の痛みと体内の毒素がうつ病を悪化させた。2012年、シチーニョはブラジルに帰国し、周囲の支えで治療を受けた。
現在はサンパウロに住み、妻と5歳の息子と暮らす。息子は将来ローマでサッカーをするのが夢だ。彼はテレビ解説者として働き、約10ヶ月前から福音派の牧師としても活動している。酒は14年間断っている。