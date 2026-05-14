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元リーズ監督が、サー・アレックス・ファーガソン氏が自身の後任としてマンチェスター・ユナイテッドに推薦したと主張している。
伝説の人物からのアドバイス
2000年代初頭、オリアリーはリーズ・ユナイテッドをチャンピオンズリーグ準決勝へ導き、プレミアリーグ屈指の若手監督と評価されていた。引退を控えたファーガソンは後継者を探し、その目にエランド・ロードでのオリアリーの活躍が留まっていた。
『The Overlap』の番組『Stick to Football』に出演した68歳のオリアリーは、自身がマンチェスター・ユナイテッド（レッドデビルズ）の監督候補として正式に検討されていたと認めた。「マイケル・ケネディ（私の弁護士）が話をしてくれた」とユナイテッドから接触があったか尋ねられたオリアリーは答え、「アレックス（・ファーガソン）は3人ほど推薦していた。それ以上の進展はなかった。 候補の一人だった、そうだね」と語った。
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ファーガソンの有名な引退撤回
オリアリーは最終候補だったが、ファーガソンが退任を撤回したため就任は実現しなかった。2002年に退任する予定だった彼はさらに11年間率い、2013年に13度目のプレミアリーグ優勝後に引退した。
このチャンスを逃したオリアリーは、2002年に財政難に陥ったリーズから解任された。マンチェスター・ユナイテッドでの縁はなかったが、彼は「ローズ・ダービー」の歴史で今も重要な存在だ。
マイケル・キャリックへのアドバイス
話題はマンチェスター・ユナイテッドの現状に移り、暫定監督マイケル・キャリックの好印象が話題になった。 オリアリーは、キャリックの現状と自身のリーズ・ユナイテッドでの経験を重ねた。彼はジョージ・グラハムの助手から暫定監督となり、後に正式就任した。その経験から、「暫定」が外れた後の重圧を警告した。
オリアリーは「当初、クラブはマイケルに正式な監督職を与えるつもりはなかった。彼が来て仕事をこなし、その後別の監督を迎える予定だったからだ。しかし、今や状況は大きく変わった」と語った。
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オールド・トラッフォードの監督の現実
元リーズ監督は、マンチェスター・ユナイテッドのような名門を率いるには、一時的な指揮とは次元の異なる決意が必要だと警告した。オリアリー氏は、日々の要求や欧州カップ戦・国内リーグの過密日程は、どんなに準備しても衝撃を受けるだろうと強調した。
「それでもマイケルには言いたい。自分がマンチェスター・ユナイテッドの監督だと考えていても、正式に就任し、週半ばの試合をこなし、あらゆる決断を下すとなると、責任の重さは全く違う。マンチェスター・ユナイテッドほど大きなクラブはない」とオリアリーは語った。