2000年代初頭、オリアリーはリーズ・ユナイテッドをチャンピオンズリーグ準決勝へ導き、プレミアリーグ屈指の若手監督と評価されていた。引退を控えたファーガソンは後継者を探し、その目にエランド・ロードでのオリアリーの活躍が留まっていた。

『The Overlap』の番組『Stick to Football』に出演した68歳のオリアリーは、自身がマンチェスター・ユナイテッド（レッドデビルズ）の監督候補として正式に検討されていたと認めた。「マイケル・ケネディ（私の弁護士）が話をしてくれた」とユナイテッドから接触があったか尋ねられたオリアリーは答え、「アレックス（・ファーガソン）は3人ほど推薦していた。それ以上の進展はなかった。 候補の一人だった、そうだね」と語った。