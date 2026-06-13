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元リバプール監督のコメントがジャマル・ムシアラに関して激しい批判を呼んだ。これを受け、ユルゲン・クロップが反応した。
クロップ監督、ムシアラ発言を説明
2026年W杯の解説者クロップは、「予想スタメン」コーナーでドイツ代表キュラソー戦の先発に、バイエルンのムシアラではなくシュトゥットガルトのウンダフ起用を提言。これを受け議論が沸き起こった。
この騒動についてMagenta TVで言及したクロップは、自身の発言が文脈から切り離されて解釈されたと説明した。「この件が少し話題になっていると耳にしました。私は25年間、指導的立場にある人々と接してきました。発言内容も重要ですが、それ以上に重要なのは、相手がその言葉をどう受け止めるかということです」とクロップは述べた。
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マテウスへの批判への対応
マテウスはメディアを通じてクロップとミュラーを公然と批判し、論争は激化した。彼は、大会成功にはムシアラの個人技が不可欠だと指摘。代表42試合9得点、W杯3試合、ユーロ7試合を経験する若き才能をベンチに置く提案には驚いているという。
「クロップにはもっと分別があると思った。ワールドカップで成功を収めるには、ドイツにはムシアラの能力が必要だ」と語った。また、「彼のコメントはナゲルスマンの仕事を難しくする。もし重要なチャンピオンズリーグの前に専門家がクロップに主力選手をベンチに下げろと助言したら、彼は何と言ったか見てみたい。そんな干渉は、特に同業者の監督には歓迎されない」と続けた。
ただ、クロップは「戦術演習に悪意はなかった」と説明する。
「誤解があるなら解けばいい。我々は布陣を求められ、単に別の選択肢を示しただけだ」と付け加えた。この演習はムシアラの才能や地位を疑問視するものではなく、選手層の厚さを確認するのが目的だと強調した。
批判するつもりは毛頭ありません
クロップ監督は、自分の分析が選手や代表体制への軽視と受け取られるべきではないと強調した。 彼はムシアラを称賛しつつ、同選手が最近出場機会が少ないと認めた。2025年夏のクラブワールドカップで負傷し、長期離脱したため、昨季は24試合5得点にとどまり、序盤のリズムに影響する可能性がある。
「批判の意図はゼロだ。誰を批判するというのか？彼らはまだ試合をしていない。監督も、チームも、ましてや皆が愛するムシアラを批判できるはずがない」とクロップは説明した。「彼が早く感覚を取り戻し、自分を信じてほしい。今はまだできていない。そのためには出場試合数が少なすぎるのだ」
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適切なバランスを見つける
ウンダフが「10番」を務める可能性も取り沙汰されたが、クロップ監督はムシアラのコンディションと成長を最優先すると強調した。元ドルトムント指揮官は、現代のワールドカップ日程、特に48チーム制でドイツがキュラソー、コートジボワール、エクアドルと戦うグループEの過密さを踏まえ、スーパースターでもローテーションは避けられないと指摘した。
「もちろん皆ムシアラに出場してほしいが、全試合を90分間プレーするのは難しい。彼はまだ成長が必要だ」とクロップ監督は語った。その前に「ウンダフを起用したのは、彼が『10番』をこなせるからだ」とも説明していた。
国際大会制覇へ、豊富な攻撃陣をどう配分するか。ナーゲルスマン監督の采配に注目が集まる。