元リバプール監督のコメントがジャマル・ムシアラに関して激しい批判を呼んだ。これを受け、ユルゲン・クロップが反応した。

マテウスはメディアを通じてクロップとミュラーを公然と批判し、論争は激化した。彼は、大会成功にはムシアラの個人技が不可欠だと指摘。代表42試合9得点、W杯3試合、ユーロ7試合を経験する若き才能をベンチに置く提案には驚いているという。

「クロップにはもっと分別があると思った。ワールドカップで成功を収めるには、ドイツにはムシアラの能力が必要だ」と語った。また、「彼のコメントはナゲルスマンの仕事を難しくする。もし重要なチャンピオンズリーグの前に専門家がクロップに主力選手をベンチに下げろと助言したら、彼は何と言ったか見てみたい。そんな干渉は、特に同業者の監督には歓迎されない」と続けた。

ただ、クロップは「戦術演習に悪意はなかった」と説明する。

「誤解があるなら解けばいい。我々は布陣を求められ、単に別の選択肢を示しただけだ」と付け加えた。この演習はムシアラの才能や地位を疑問視するものではなく、選手層の厚さを確認するのが目的だと強調した。