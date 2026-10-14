ZUMA Press Wire
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元リヴァプールGKペーテル・グラーチ、銃を突きつけられチャンピオンズリーグの試合を欠場へ
ハンガリーのベテランが恐ろしい体験
36歳のGKは自宅で武装強盗に遭い、火曜日のチャンピオンズリーグの試合でビジャレアルのメンバーから外れることを余儀なくされた。『AP通信』によると、拳銃を持った覆面の侵入者4人が、バレンシア北部のプソルにあるグラーチの豪邸に押し入った。当時、グラーチは妻のディアナ・ヴィグさんと子どもたちとともに自宅にいた。クラブはキックオフ前、グラーチが「個人的な理由」により出場できず、ルイス・ジュニオールが代わりにゴールを守ると発表した。
- PsnewZ
覆面姿の侵入者が豪邸を狙う
火曜日の朝に起きた恐ろしい事件は約1時間に及び、グラーチは銃を突きつけられ、施錠された金庫から貴重品を渡すよう強要された。幸い、家族に身体的なけがはなかったものの、GKはひどく動揺した。犯人グループはその後、2台の高級車で現場から逃走した。地元警察は現在も逃走中の容疑者を追うため捜査を開始し、当局は盗まれた品の総額を調べている。
ベテランGK、波乱のスタートに苦しむ
ドイツのRBライプツィヒで11年間にわたり正GKを務め、8月にビジャレアルへ加入したグラーチにとって、この痛ましい出来事はスペインでの新たな挑戦の出はなをくじくものとなった。ザクセン州を本拠地とするライプツィヒでは公式戦350試合以上に出場。ハンガリー代表では2025年夏に代表を引退するまでに58試合に出場した。ブンデスリーガで成功を収める以前には、リヴァプールに6年間在籍しており、2007年に加入してからトップチームでの出場は一度もないまま、ヘレフォード・ユナイテッド、トランメア・ローヴァーズ、ハル・シティへ期限付き移籍していた。
- ANP
歴史的な勝利で欧州での長い空白に終止符
グラーチを欠きながらも、ビジャレアルはナポリに3-1で快勝。エスタディオ・デ・ラ・セラミカでのこの勝利で、チャンピオンズリーグでの12試合連続未勝利に終止符を打った。2022年4月以来となる欧州の舞台での勝利により、クラブの欧州カップ戦史上最長の未勝利記録は鮮やかな形で終わった。クラブにとって当面の最優先事項は、GKの心理面での回復を支えることだ。国内戦への復帰を前に、警察の捜査に関する続報も待っている。
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