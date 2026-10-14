ドイツのRBライプツィヒで11年間にわたり正GKを務め、8月にビジャレアルへ加入したグラーチにとって、この痛ましい出来事はスペインでの新たな挑戦の出はなをくじくものとなった。ザクセン州を本拠地とするライプツィヒでは公式戦350試合以上に出場。ハンガリー代表では2025年夏に代表を引退するまでに58試合に出場した。ブンデスリーガで成功を収める以前には、リヴァプールに6年間在籍しており、2007年に加入してからトップチームでの出場は一度もないまま、ヘレフォード・ユナイテッド、トランメア・ローヴァーズ、ハル・シティへ期限付き移籍していた。