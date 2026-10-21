Getty
翻訳者：
元リヴァプールFWダルウィン・ヌニェスは欧州に戻るべきだったのか？ガス・ポジェが、つかみどころのないウルグアイ人FWが「とんでもない」契約のもとでサウジ・プロリーグにとどまった理由を説明
ヌニェスは高額移籍でリヴァプールに加入した
ヌニェスはスペインのアルメリアとポルトガルのベンフィカで実りある時期を過ごし、評価を高めた。2021-22シーズンに34得点を挙げる印象的な活躍を見せると、アンフィールドを本拠地とするイングランドの強豪が獲得に動いた。
リヴァプールは大金を投じ、合意した契約の総額は最大8500万ポンド（1億1400万ドル）に達する可能性があった。しかし、この南米出身選手はマージーサイドで過ごした3シーズンのいずれも、20得点を超えることはなかった。
プレミアリーグ優勝は経験したものの、攻撃陣での序列が下がり、先発の座は保証されなくなった。一部からは物笑いの種とされ、絶好機を逃すという評判もつくようになった。
- Getty Images
ベンゼマ獲得にアル・ヒラルのストライカーが不満
リヴァプールが異なる方向へ進み、好条件のオファーもあったことから、2025年夏に中東への移籍が実現した。ヌニェスは当初アル・ヒラルに加入したが、同クラブがバロンドール受賞者のカリム・ベンゼマを獲得したのはその数カ月後のことだった。外国人選手枠が上限に達したため、ヌニェスは登録できなくなった。
サウジ・プロリーグでのプレーを諦めるのではなく、アル・ディリーヤへの期限付き移籍が決まった。移籍先では得点を重ね、ディエゴ・フォルランが率いるウルグアイ代表でも重要な存在となっている。
ヌニェスが欧州サッカー界に復帰していない理由
一時期、ヌニェスのイングランド復帰が取り沙汰されたが、今のところ現在の環境に満足しているようだ。それが意外かと問われたポジェは、カジノサイトを探す際の定番情報源Gambling.comとの提携による取材で、『GOAL』にこう語った。「彼にはチャンスがあった。リヴァプールにいたときに決断を下し、桁外れの契約でそこへ行ったからだ。出だしはまずまずだった。その後、アル・ヒラルがベンゼマを獲得し、彼は登録メンバーから外れてプレーできなくなった。それが彼にとって問題だった」
「そして今年、ベンゼマがいなくなっても、彼は移籍し、別のチームへ期限付き移籍した。おそらく契約条件は維持しているだろう。しばらくはそこに残るつもりのように見える。子どもや学校、勉強など、家族に関する決断で考えが変わるかもしれない。でも、そうでなければ移籍するようには見えない」
「特に今は、代表でも本来の調子を取り戻したと感じている。ディエゴ・フォルランが『これは君のものだ』というように、再び彼に背番号9のユニフォームを与えたからだ。クラブでも代表でもプレーしているのだから、おそらくすぐには変わらないだろう」
「でも、君の言う通り、27歳なんだ。なぜもっと年上に見えるのか分からないけどね！ ダルウィンは自信を必要とする選手だと思う。彼に自信を与え、自分が9番だと感じさせる必要がある」
- Getty
気まぐれなストライカーの今後はどうなる？
リヴァプールでは、ビッグクラブで安定して得点を挙げられるのかという疑問が向けられるなか、その自信が少し揺らいだ。それでも、得点という結果を残す力は明らかに健在だ。パワーとスピードも、以前から際立つ持ち味である。
今後の移籍市場では、再び欧州でプレーする道を選ぶかもしれない。欧州のクラブは常に実績ある9番を求めているからだ。ただ、今のところアラビアでの挑戦を終えることを急いでいる様子はない。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。