一時期、ヌニェスのイングランド復帰が取り沙汰されたが、今のところ現在の環境に満足しているようだ。それが意外かと問われたポジェは、カジノサイトを探す際の定番情報源Gambling.comとの提携による取材で、『GOAL』にこう語った。「彼にはチャンスがあった。リヴァプールにいたときに決断を下し、桁外れの契約でそこへ行ったからだ。出だしはまずまずだった。その後、アル・ヒラルがベンゼマを獲得し、彼は登録メンバーから外れてプレーできなくなった。それが彼にとって問題だった」

「そして今年、ベンゼマがいなくなっても、彼は移籍し、別のチームへ期限付き移籍した。おそらく契約条件は維持しているだろう。しばらくはそこに残るつもりのように見える。子どもや学校、勉強など、家族に関する決断で考えが変わるかもしれない。でも、そうでなければ移籍するようには見えない」

「特に今は、代表でも本来の調子を取り戻したと感じている。ディエゴ・フォルランが『これは君のものだ』というように、再び彼に背番号9のユニフォームを与えたからだ。クラブでも代表でもプレーしているのだから、おそらくすぐには変わらないだろう」

「でも、君の言う通り、27歳なんだ。なぜもっと年上に見えるのか分からないけどね！ ダルウィンは自信を必要とする選手だと思う。彼に自信を与え、自分が9番だと感じさせる必要がある」