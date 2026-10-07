このイタリア人は発表の中で、自身の歩みを振り返る心のこもったメッセージを共有し、こうつづった。「すべてはひとつのフライトから始まった。ありがとう、チェルシー。僕は16歳だった。目に涙を浮かべながら過ごしたそのフライトで、僕のキャリアの旅が始まった。本当の目的地はなく、ただかなえたい夢だけを胸に抱いていた。あの日から、僕は自分自身を築き始めた。あれほど強い意志を持ったあの少年がどうなっていくのか、自分でも知らないままに。頭の中で夢を形にし始め、そして気づけば、それを現実に変えていた。今日、永遠に変わることになるその現実に。僕の過去、現在、そして未来を形づくってきた現実に。今日、ロンドン行きの飛行機に乗ったあの日と同じように、これから先に待つものに対して同じ感情を抱いている。恐れ。喜び。勇気。不確かさ。夢。成功。情熱。犠牲。信じることをやめなかったあの少年に感謝したい。そして今日の僕も、次のチャンスを信じ続ける。今度は足元にボールはないが、あの時と同じ信念を持って。いつだって。ありがとう。ありがとう、フットボール。」



