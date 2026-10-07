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元リヴァプール、チェルシーのFWファビオ・ボリーニが、長いキャリアを経て現役引退を発表
ボリーニが長きにわたる現役生活に終止符を打つ
ボリーニは水曜日、SNSに投稿した声明を通じて現役引退を決断したことを明かした。このFWはボローニャの下部組織でキャリアをスタートさせ、その後2007年、まだ16歳だった時にチェルシーへ引き抜かれた。イタリア復帰後はローマでキャリアが大きく飛躍。その印象的な活躍により、2012年夏に1330万ユーロの大型移籍でリヴァプールへ加入した。同年には、イタリア代表でも唯一となるA代表出場を果たしている。
イングランド各地を渡り歩き、欧州で定着する
イングランドでのキャリアでは、ボリーニはサンダーランドでのローン移籍を経験した後、2015年に同クラブへ完全移籍を果たした。 引退発表を受け、リヴァプールは公式にかつてのFWへねぎらいの言葉を送っている。プレミアリーグでの経験に加え、スウォンジー・シティ、パルマ、ミラン、エラス・ヴェローナでもプレーした。35歳のボリーニはその後、トルコのファティ・カラギュムリュク、セリエBのサンプドリアでプレーし、最後はリーグ2のサルフォード・シティでイングランド復帰を果たした後、6月30日の契約満了をもって現役生活に幕を下ろした。
美しいゲームへの感動的な別れ
このイタリア人は発表の中で、自身の歩みを振り返る心のこもったメッセージを共有し、こうつづった。「すべてはひとつのフライトから始まった。ありがとう、チェルシー。僕は16歳だった。目に涙を浮かべながら過ごしたそのフライトで、僕のキャリアの旅が始まった。本当の目的地はなく、ただかなえたい夢だけを胸に抱いていた。あの日から、僕は自分自身を築き始めた。あれほど強い意志を持ったあの少年がどうなっていくのか、自分でも知らないままに。頭の中で夢を形にし始め、そして気づけば、それを現実に変えていた。今日、永遠に変わることになるその現実に。僕の過去、現在、そして未来を形づくってきた現実に。今日、ロンドン行きの飛行機に乗ったあの日と同じように、これから先に待つものに対して同じ感情を抱いている。恐れ。喜び。勇気。不確かさ。夢。成功。情熱。犠牲。信じることをやめなかったあの少年に感謝したい。そして今日の僕も、次のチャンスを信じ続ける。今度は足元にボールはないが、あの時と同じ信念を持って。いつだって。ありがとう。ありがとう、フットボール。」
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イタリア人の今後はどうなるのか？
ボリーニは現役引退を正式に表明した一方で、最後の言葉からは、プレー以外の立場で引き続きサッカーに関わりたいという強い意向がうかがえる。ピッチを離れる転機を迎えた今後は、次の一歩について時間をかけて考えていく見通しで、指導者や解説者、あるいはフロント入りなど、新たな人生の章を歩み始める可能性がある。
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