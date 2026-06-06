元リヴァプール監督のアルネ・スロット氏は、プレミアリーグのクラブから監督就任の打診を受けたが断った。

タイトルを獲得できなかったシーズン後に解任されたが、元フェイエノールト監督はマージーサイドでの突然の退任を恨んでいないと報じられている。

オランダのサッカー記者マルセル・ファン・デル・クラーン氏はtalkSPORTにこう語った。「もしロナルド・クーマンがワールドカップ後に辞任すれば、オランダ代表の監督ポストは空く。アルネ・スロットはその座に強く興味を持っており、理想的な候補だ。

彼はオランダ流のパスサッカー、攻撃的なスタイルを体現できる。オランダ代表も彼を歓迎するだろう」