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元リヴァプール監督のアルネ・スロット氏は、プレミアリーグのクラブから監督就任の打診を受けたが断った。
オランダ人選手がロンドン移籍を断る
talkSPORTによると、スロット氏はフルハムの監督就任打診を断った。フルハムはベンフィカへ移籍するシルバ氏の後任を探している。
スロットはリヴァプールをプレミアリーグ制覇に導いたわずか1年後に解任され、後任にはアンドニ・イラオラが就いた。
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スロットが国際的な役割を担うと目されている
タイトルを獲得できなかったシーズン後に解任されたが、元フェイエノールト監督はマージーサイドでの突然の退任を恨んでいないと報じられている。
オランダのサッカー記者マルセル・ファン・デル・クラーン氏はtalkSPORTにこう語った。「もしロナルド・クーマンがワールドカップ後に辞任すれば、オランダ代表の監督ポストは空く。アルネ・スロットはその座に強く興味を持っており、理想的な候補だ。
彼はオランダ流のパスサッカー、攻撃的なスタイルを体現できる。オランダ代表も彼を歓迎するだろう」
解雇に先立ち、多額の投資が行われた
スロット監督はアンフィールドを去り、113試合中66勝という評価の分かれる在任期間を終えた。2年目は不本意な結果に終わった。夏に約4億5000万ポンドを投じた補強にもかかわらず、リヴァプールはプレミアリーグ5位でタイトル獲得ならず。ACミラン移籍の可能性もあるが、本人は代表監督を望んでいるようだ。
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コッターズは別のターゲットを探している。
スロット氏の就任が正式に白紙となったため、フラムはプレシーズン再建に向けて新監督を探している。イプスウィッチ・タウンのキエラン・マッケナ監督は依然として興味を示しているが、獲得には800万ポンドの契約解除条項が必要だ。
もう一人の候補トーマス・フランクは辞退したため、移籍市場が動き出す前に新監督を決める必要がある。