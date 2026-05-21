Goal.com
ライブ
Holstein Kiel v FC Schalke 04 - 2. BundesligaGetty Images Sport

翻訳者：

元リヴァプールのGKロリス・カリウスは、ブンデスリーガ昇格に貢献し、セリエA復帰ではなくシャルケとの新契約を選ぶ見込みだ。

移籍情報
ロリス・カリウス
シャルケ04
フラウエン-ブンデスリーガ
リヴァプール
セリエ A

報道によると、ロリス・カリウスはイタリアからのオファーを断り、ブンデスリーガ昇格を果たしたシャルケに残るという。元リヴァプールのGKは、ゲルゼンキルヒェンでキャリアを再起させ、クラブのブンデスリーガ復帰に欠かせなかった。

  • ゲルゼンキルヒェンでのカリアスの雪辱

    カリウスは過去の苦難を乗り越え、シャルケの2.ブンデスリーガ優勝とトップリーグ復帰に大きく貢献した。2025年1月に加入した32歳の彼は、チームで最も頼れる選手の一人となっている。

    スカイ・スポーツによると、セリエA複数クラブの関心があるものの、カリウスはシャルケとの契約延長目前だ。

    • 広告
  • FBL-GER-BUNDESLIGA-2ND-SCHALKE-DUESSELDORFAFP

    カリウスがシャルケに安定感をもたらす

    元リヴァプールのGKの加入は、ブンデスリーガ復帰を控えるクラブにとって朗報だ。ここ数シーズン不安定だった守護神問題がようやく落ち着きそうだ。

    2011年にマヌエル・ノイアーがバイエルン・ミュンヘンへ移籍して以来、シャルケは長期的な後継者を見つけられず、正ゴールキーパーを巡る議論が絶えなかった。

  • ゴールキーパーの確保

    シャルケは、ケビン・ミュラーを第1控えGKとして残留させるため動いている。ミュラーは2026年1月、ハイデンハイムでの序列低下を受けレンタル加入。高いプロ意識と堅実なパフォーマンスでコーチ陣の信頼を得ている。

    シャルケは現在のGK陣に満足しており、ブンデスリーガ復帰へ向けカリアスとミュラーの2人を理想的なコンビと位置づけている。交渉は順調で、来季も両者が戦力になると見込まれ、久々に明確な展望が開けた。

  • FC Schalke 04 v DSC Arminia Bielefeld - 2. BundesligaGetty Images Sport

    ハイデンハイムの壁を乗り越える

    ミュラーの完全移籍の障害は、所属する1.FCハイデンハイムだけだ。降格したハイデンハイムは移籍金を要求しているとされるが、シャルケは少額を支払い、数週間以内に契約をまとめる見込みだ。

    この2件がまとまれば、バウマンGMにとって夏市場の滑り出しは上々だ。シャルケは、カリウスとミュラーの残留で昇格したばかりの守備陣を固め、他のポジション補強に集中できる。

プレミアリーグ
リヴァプール crest
リヴァプール
LIV
ブレントフォード crest
ブレントフォード
BRE