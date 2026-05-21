元リヴァプールのGKの加入は、ブンデスリーガ復帰を控えるクラブにとって朗報だ。ここ数シーズン不安定だった守護神問題がようやく落ち着きそうだ。

2011年にマヌエル・ノイアーがバイエルン・ミュンヘンへ移籍して以来、シャルケは長期的な後継者を見つけられず、正ゴールキーパーを巡る議論が絶えなかった。