Getty Images Sport
翻訳者：
元リヴァプールのGKロリス・カリウスは、ブンデスリーガ昇格に貢献し、セリエA復帰ではなくシャルケとの新契約を選ぶ見込みだ。
ゲルゼンキルヒェンでのカリアスの雪辱
カリウスは過去の苦難を乗り越え、シャルケの2.ブンデスリーガ優勝とトップリーグ復帰に大きく貢献した。2025年1月に加入した32歳の彼は、チームで最も頼れる選手の一人となっている。
スカイ・スポーツによると、セリエA複数クラブの関心があるものの、カリウスはシャルケとの契約延長目前だ。
- AFP
カリウスがシャルケに安定感をもたらす
元リヴァプールのGKの加入は、ブンデスリーガ復帰を控えるクラブにとって朗報だ。ここ数シーズン不安定だった守護神問題がようやく落ち着きそうだ。
2011年にマヌエル・ノイアーがバイエルン・ミュンヘンへ移籍して以来、シャルケは長期的な後継者を見つけられず、正ゴールキーパーを巡る議論が絶えなかった。
ゴールキーパーの確保
シャルケは、ケビン・ミュラーを第1控えGKとして残留させるため動いている。ミュラーは2026年1月、ハイデンハイムでの序列低下を受けレンタル加入。高いプロ意識と堅実なパフォーマンスでコーチ陣の信頼を得ている。
シャルケは現在のGK陣に満足しており、ブンデスリーガ復帰へ向けカリアスとミュラーの2人を理想的なコンビと位置づけている。交渉は順調で、来季も両者が戦力になると見込まれ、久々に明確な展望が開けた。
- Getty Images Sport
ハイデンハイムの壁を乗り越える
ミュラーの完全移籍の障害は、所属する1.FCハイデンハイムだけだ。降格したハイデンハイムは移籍金を要求しているとされるが、シャルケは少額を支払い、数週間以内に契約をまとめる見込みだ。
この2件がまとまれば、バウマンGMにとって夏市場の滑り出しは上々だ。シャルケは、カリウスとミュラーの残留で昇格したばかりの守備陣を固め、他のポジション補強に集中できる。