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元リヴァプールのロリス・カリウスと元マンチェスター・シティのエディン・ジェコは、2部リーグのチームをブンデスリーガに復帰させた功績が評価され、新契約を提示された。
シャルケ、昇格の立役者獲得へ動き出す
スカイ・スポーツによると、シャルケは昇格に貢献したGKカリウスと新契約で最終交渉中だ。元リヴァプールの彼は2025年1月にフリーで加入し、すぐに主力となった。
32歳の彼は30試合に出場し13回のクリーンシートを達成、失点は24に留めた。 交渉は順調で、クラブは彼のパフォーマンスとリーダーシップを評価している。セリエAのクラブから関心があるが、カリウスはゲルゼンキルヒェンに残り、ブンデスリーガでプレーする機会を望んでいる。
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このベテランストライカーもチームに残したい
1月に加入し、すぐに結果を出したジェコにも新契約が提示された。 11試合で6得点3アシストを挙げ、チームのブンデスリーガ復帰に貢献した。シャルケは来季も残留させるため、すでに新契約を提示。だが、ボスニア代表のジェコはワールドカップに集中するため、判断は大会後に持ち越される見込みだ。
シャルケ、昇格に貢献した選手たちを称える
今回の契約延長案は、昇格に貢献した主力選手を残したいシャルケの強い意志を示している。報道によると、オファーは条件を改善しつつ、クラブの給与体系内にとどまるという。契約が成立すれば、カリウスはシャルケで最高年俸選手の一人になる見込みだ。ニューカッスルでは出場機会が限られたが、ドイツで復活した彼の活躍はクラブの成功例となっている。
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シャルケはトップリーグ復帰へ準備中
シャルケが最終調整中のため、カリウスの新契約発表は間近。ジェコの去就は代表戦後に決まる見込み。
Dzekoの去就に関わらず、シャルケは今夏補強を進める見込みで、ブンデスリーガでの地位確立と降格回避のため攻撃陣の補強が報じられている。