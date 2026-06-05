スカイ・スポーツによると、シャルケは昇格に貢献したGKカリウスと新契約で最終交渉中だ。元リヴァプールの彼は2025年1月にフリーで加入し、すぐに主力となった。

32歳の彼は30試合に出場し13回のクリーンシートを達成、失点は24に留めた。 交渉は順調で、クラブは彼のパフォーマンスとリーダーシップを評価している。セリエAのクラブから関心があるが、カリウスはゲルゼンキルヒェンに残り、ブンデスリーガでプレーする機会を望んでいる。