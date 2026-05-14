レアル・マドリード退団の影は依然として色濃く残っているが、フロレンティーノ・ペレス会長は最近、この起用を擁護した。ラ・セスタの取材に、ペレス会長は「彼を招聘したのは間違いではなかった」と述べ、不振の原因はアロンソの指導力ではなく外部要因にあると指摘した。 「クラブワールドカップでプレシーズン準備ができず、その基礎がないまま水曜と日曜に試合を続ければコンディションは下がる。28人の負傷者が出た。移籍で解決できると思ったが効果は一時的で、成績は再び低迷した」

この発言は、アロンソの戦術が問題ではなかったことを示唆しており、チェルシーの首脳陣も同意見だ。選手たちも彼の就任を支持するとされ、チームを一つにできる指導者と評価している。