AFP
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元リヴァプールのスター、シャビ・アロンソは、レアル・マドリードでの早期解任を踏まえ、チェルシー監督就任前にクラブ側に確約を求めている。
マドリード退団後、アロンソは安定を求めている
チェルシーの監督候補筆頭であるアロンソ（44歳）は、慎重に判断している。今年1月、3年契約を結んだにもかかわらずわずか7カ月でレアル・マドリードを解任されたため、ロンドンで同じ過ちを繰り返さないよう決意している。タイムズ紙によると、契約書にサインする前にプロジェクトの内容や采配権について具体的な確約を求めているという。
来季チャンピオンズリーグ出場権を得られない可能性もあるが、初期交渉には前向きだ。2024年にバイエル・レバークーゼンを無敗優勝に導いた実績が評価され、監督としての評価は依然として高い。それでも彼は、ベルナベウでの関係悪化を教訓に、長期ビジョンを安定して実行できる環境を最優先している。
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ペレス、不運なアロンソ起用を擁護
レアル・マドリード退団の影は依然として色濃く残っているが、フロレンティーノ・ペレス会長は最近、この起用を擁護した。ラ・セスタの取材に、ペレス会長は「彼を招聘したのは間違いではなかった」と述べ、不振の原因はアロンソの指導力ではなく外部要因にあると指摘した。 「クラブワールドカップでプレシーズン準備ができず、その基礎がないまま水曜と日曜に試合を続ければコンディションは下がる。28人の負傷者が出た。移籍で解決できると思ったが効果は一時的で、成績は再び低迷した」
この発言は、アロンソの戦術が問題ではなかったことを示唆しており、チェルシーの首脳陣も同意見だ。選手たちも彼の就任を支持するとされ、チームを一つにできる指導者と評価している。
ブルーズはローゼニオールの後任候補を絞り込んだ。
アロンソが最有力だが、チェルシーは彼だけに絞っているわけではない。 クラブは4月に解任されたロゼニオール監督の後任候補を5人に絞った。候補には今シーズン限りでボーンマスを退任するアンドニ・イラオラや、フルハムのマルコ・シルバも含まれ、いずれもクラブから接触を受けている。
それでもアロンソの実績は群を抜く。リヴァプール、レアル・マドリード、バイエルン・ミュンヘンでチャンピオンズリーグや国内タイトルを獲得し、ドイツでは監督としても成功を収めた。理事会が求める「注目度の高い人材」であり、9位のチームを欧州の舞台へ導く変革が期待される。
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当面の目標はFAカップ制覇だ
裏では交渉が続いているが、暫定監督のカルム・マクファーレンは、今週土曜に控えたマンチェスター・シティとのFAカップ決勝へチームを準備している。波乱の今シーズン、これはタイトル獲得の最後のチャンスだ。
「彼女の家族は熱狂的なチェルシーファンで、父親と叔父は50年間シーズンチケットを持っています。彼女も大のチェルシーファンで、彼らはとても誇りに思っています」とマクファーレンは語った。「これは非常に重要な試合です。すべてのファンのために良いプレーを見せたいです。当日、自分がどんな気持ちになるかは分かりません。 できるだけいつも通りに過ごそうとしているんだ。」