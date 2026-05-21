スロット監督は批判にも強気だ。それでも観客席の野次は無視できない。ファン離れは取り戻すのが難しい。リヴァプールのような忠実なサポーターでも例外ではない。

このブーイングが「終わりの始まり」かを問われたリーセは「良い兆候ではない。問題はブーイング自体より、試合中の采配にファンが納得していないことだ」と語った。

たとえば数試合前、リオを交代させたときにファンがブーイングした場面がある。結局、彼は後に説明し、スロットが言うように、その説明は巧みだった。

彼は「交代すればブーイングがあると分かっていたが、リオにはスプリントする力も守備に戻る力も残っておらず、前半のようなエネルギーもなかった」と説明した。確かに、そんな状況ではチーム全体の評価が下がる。だから交代させた彼の判断は理解できる。 リオは良いプレーをしていたので、私も交代には驚いた。だが、体力がなければプレーはできない。

「今やアルネが何をしても批判される。普通は『良い判断だ』と言われるが、今は『すべきではない』と言われる。

「ファンや選手たちの信頼を取り戻すという大きな課題が残っている。ロッカールームの統率力を失えば――彼について言っているわけではないが――そこでゲームオーバーだ。」