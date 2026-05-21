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元リヴァプールのジョン・アルネ・リーセは、アルネ・スロット監督がアンフィールドでのブーイングや解任危機を乗り切れると語る。その理由として「シャビ・アロンソならリヴァプールを待っていただろう」と述べた。
スロットの去就が不透明な中、アロンソがチェルシーへ移籍へ
アロンソがマージーサイドに戻るという噂が絶えない。選手としてリヴァプールで5年間過ごしチャンピオンズリーグ制したスペイン人監督は、今もクラブと強い絆を持つ。
それでも彼は2026年夏からチェルシーで指揮を執る。1月にレアル・マドリードの監督を34試合務めた後、無職だった44歳が西ロンドンでイングランドに復帰するからだ。
この契約には疑問の声も。アロンソは、期待の高いサポーターから早期の結果が求められるだろう。リヴァプールなら、より信用と余裕があったはずだ。
プレミアリーグ制覇から1年、スロット監督の去就が疑問視されてもリヴァプールはオファーを出さなかった。2025-26シーズンはCL権を獲得したものの、昨夏の大型補強に見合う成果は残していない。
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なぜアロンソがスタンフォード・ブリッジの指揮を執ることを認められたのか
現時点では、スロット監督は取締役会から全面的な支持を得ているようだ。元リヴァプールのスター選手であるリーセは、Campobetと提携するGOALの独占インタビューで、アロンソがいつ復帰できるか見通しが立たない状況下で獲得に動かなかった判断について問われると、次のように語った。 「シャビがチェルシーに移籍した今、もしリヴァプールがスロットを解任するつもりなら、とっくにシャビと話し合い、状況を伝えていたはずだ。
シャビがチェルシーと契約したことで、リヴァプールが彼の代理人と話し合っておらず、スロットを解任するつもりもないことが証明された。もし監督交代を望むなら、シャビ・アロンソが私にとっても、誰にとっても当然の選択肢だったからだ。
もしリヴァプールにチャンスがあれば待ったはずだ。それでも彼が迅速にチェルシーを選んだのは、話し合いが進んでいなかった証拠で、スロットの地位は安泰だ」
ブーイングはスロットの終わりの始まりなのか？
スロット監督は批判にも強気だ。それでも観客席の野次は無視できない。ファン離れは取り戻すのが難しい。リヴァプールのような忠実なサポーターでも例外ではない。
このブーイングが「終わりの始まり」かを問われたリーセは「良い兆候ではない。問題はブーイング自体より、試合中の采配にファンが納得していないことだ」と語った。
たとえば数試合前、リオを交代させたときにファンがブーイングした場面がある。結局、彼は後に説明し、スロットが言うように、その説明は巧みだった。
彼は「交代すればブーイングがあると分かっていたが、リオにはスプリントする力も守備に戻る力も残っておらず、前半のようなエネルギーもなかった」と説明した。確かに、そんな状況ではチーム全体の評価が下がる。だから交代させた彼の判断は理解できる。 リオは良いプレーをしていたので、私も交代には驚いた。だが、体力がなければプレーはできない。
「今やアルネが何をしても批判される。普通は『良い判断だ』と言われるが、今は『すべきではない』と言われる。
「ファンや選手たちの信頼を取り戻すという大きな課題が残っている。ロッカールームの統率力を失えば――彼について言っているわけではないが――そこでゲームオーバーだ。」
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リヴァプールにとって、チャンピオンズリーグ出場権獲得はせめてもの慰めとなった
アストン・ヴィラがヨーロッパリーグを制しプレミアリーグ4位のため、今季は6位でもチャンピオンズリーグ出場権を得る。
リヴァプールは現在5位で、日曜にホームでブレントフォード戦を残すのみ。チームには課題が残り、選手入れ替えも予想される。アロンソの離脱を受け、スロットは2026-27シーズンに向けてチームを立て直す使命を負っている。