元リヴァプールとアーセナルのスター、アレックス・オックスレイド＝チェンバレンがセルティックと契約延長した。

デビュー戦のリヴィングストン戦で終了間際に決勝弾を記録したオクスレイド＝チェンバレンは、途中出場を含む12試合の出場ながら、シーズン最終日にセルティックがハーツを逆転してリーグ連覇とスコティッシュ・カップ制覇を達成する原動力となった。

前シーズンの成功を振り返り、彼はスコットランド残留への喜びを語った。「セルティックにもう1年残れることをとても嬉しく思います。昨シーズンは信じられないほど素晴らしい時間でしたし、リーグ優勝とスコティッシュカップ制覇の一員になれたことは本当に特別でした」とクラブ公式サイトで述べた。 「再びチームに合流できることを楽しみにしています。今シーズンも仲間とともに成功を収められるよう、早く練習に励みたいですね」