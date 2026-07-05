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元リヴァプールとアーセナルのスター、アレックス・オックスレイド＝チェンバレンがセルティックと契約延長した。
中盤のベテランがパークヘッドに残留
セルティックはオックスレイド＝チェンバレンとの契約を1シーズン延長した。元イングランド代表（代表35試合出場）の彼はトルコでの苦境を乗り越え、シーズン途中加入ながら「フープス」の貴重な戦力となった。
ベシクタシュとの契約を解除され、半年サッカーから離れていた同MFは今年初めにグラスゴーへ加入。すぐに錆を落とし、パークヘッドのファンに愛され、シーズン終盤の快進撃を支えた。
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ダブル優勝への貢献
デビュー戦のリヴィングストン戦で終了間際に決勝弾を記録したオクスレイド＝チェンバレンは、途中出場を含む12試合の出場ながら、シーズン最終日にセルティックがハーツを逆転してリーグ連覇とスコティッシュ・カップ制覇を達成する原動力となった。
前シーズンの成功を振り返り、彼はスコットランド残留への喜びを語った。「セルティックにもう1年残れることをとても嬉しく思います。昨シーズンは信じられないほど素晴らしい時間でしたし、リーグ優勝とスコティッシュカップ制覇の一員になれたことは本当に特別でした」とクラブ公式サイトで述べた。 「再びチームに合流できることを楽しみにしています。今シーズンも仲間とともに成功を収められるよう、早く練習に励みたいですね」
マーティン・オニール監督時代の影響
契約延長はマーティン・オニール監督の強い信頼を示す。暫定監督就任後、フープスを2冠に導いた北アイルランド出身の指揮官は、最近正式監督に就任した。 スコティッシュ・カップ決勝制覇をもたらした彼は、新シーズンへ向け、元プレミアリーグ王者のロッカールームでの影響力を維持したかった。また、この決定で私生活への憶測も収束。パートナーのペリー・エドワーズがグラスゴー長期滞在を支持していたからだ。
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プレシーズンの準備が始まる
セルティックは今夏、新戦力を獲得していないため、今回の契約延長は補強戦略上、重要な意味を持つ。チームは今後、プレシーズンマッチに集中する。スコットランドの強豪は今週末にアイルランドへ遠征し、火曜日にシェルボーンと初戦を戦う。その後、ポルトガルで合宿を行い、そこでオクスレイド＝チェンバレンが合流する。
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